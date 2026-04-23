واصلت إيرادات الشركة ومعدلات الربحية زخم النمو مع بداية العام 2026، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 6.9% وبلغ هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 49.5%. ونما صافي الربح بنسبة 15.5%

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع (دو) عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، مستهلةً العام الجديد بانطلاقة قوية رغم التباطؤ الطفيف في شهر مارس. وسجّلت الشركة أداءً قوياً خلال شهري يناير وفبراير، نتيجة كفاءة التنفيذ عبر مختلف قطاعات أعمالها الأساسية فضلاً عن متانة ومرونة نموذج عملياتها التشغيلية، بينما شهدت بيئة الأعمال خلال شهر مارس تباطؤاً نسبياً نتيجة تزامن غير اعتيادي لعدة عوامل خارجية، بما في ذلك التطورات الجيوسياسية في المنطقة. ورغم هذه الظروف الاستثنائية، تميز الأداء المالي والتشغيلي للشركة بمستوى عالٍ من المرونة والقدرة على مواكبة التحولات والتطورات خلال الربع الأول، حيث سجلت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 6.9% لتصل إلى 4.1 مليار درهم إماراتي، كما سجلت هامش أرباح قياسي قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 49.5%، وارتفع صافي الربح بنسبة 15.5% إلى 0.8 مليار درهم، ويعود هذا الأداء القوي إلى كفاءة عمليات الشبكة والأسس القوية التي أرستها الشركة واستمرار تميز عملياتها التشغيلية، ما يعكس مرونة نموذج أعمال الشركة والقدرة على التكيف مع ظروف تشغيلية غير اعتيادية.

أبرز النتائج الرئيسية المسجلة في الربع الأول 2026:

شهد شهرا يناير وفبراير زخماً تجارياً قوياً يعكس التنفيذ المنضبط للعمليات عبر مختلف قطاعات أعمال الشركة، ما أسهم في تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 6.9% على أساس سنوي لتصل إلى 4.1 مليار درهم، وذلك رغم التباطؤ النسبي خلال شهر مارس.

ساهم المستوى العالي من الانضباط التشغيلي، إلى جانب الأثر الإيجابي لمزيج الخدمات، وبعض العوامل غير المتكررة، في نمو الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11.7% لتصل إلى 2.0 مليار درهم، وتوسع هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 2.1 نقطة مئوية ليبلغ 49.5%، في حين ارتفع صافي الربح بنسبة 15.5% ليصل إلى 0.8 مليار درهم.

واصلت الشركة تحقيق تدفقات نقدية قوية، حيث ارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية بنسبة 14.2% ليصل إلى 1.7 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والنهج المنضبط والمدروس في الإنفاق الرأسمالي.

حافظت الشركة على مستويات قوية من السيولة والمرونة المالية، مدعومة بتدفقات نقدية قوية ووضع مالي متين وميزانية عمومية خالية من الديون.

نجحت الشركة في إعادة تمويل وترتيب تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة ملياري درهم في شهر أبريل، بشروط محسَّنةٍ وأجل استحقاق يمتد لسبع سنوات، ما يعزز مرونتها المالية ومتانة وضعها الائتماني.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "استهلّت دو عام 2026 بزخم تجاري قوي وأسس متينة لعملياتها التشغيلية عبر مختلف قطاعات أعمالها بما في ذلك خدمات الهاتف المتحرك والثابت وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وحققت الشركة نتائج مالية قوية خلال الربع الأول، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 6.9%، ونمت أرباحها قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11.7%، وارتفع صافي ربحها بنسبة 15.5%. وقد عكس أداؤنا المالي والتشغيلي خلال الشهرين الأوليين من العام البيئة التشغيلية المتميزة بدولة الإمارات، والانضباط في تنفيذ استراتيجية أعمالنا. في المقابل، شهد شهر مارس تغيرات في البيئة التشغيلية، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في تدفقات الزوار وأنشطة خدمات التجوال الواردة، فضلاً عن تأثير نسبي على إجمالي الإضافات الجديدة في قاعدة المشتركين ومتوسط العائد من كل مستخدم، نتيجة تراجع الإنفاق التقديري من جانب كل من الأفراد والشركات. كما لاحظنا أيضاً تحولاً في أنماط الاستخدام نحو خدمات الاتصال الثابت نتيجة تبني أنماط العمل والدراسة عن بُعد".

وأضاف الحساوي: "ورغم كل هذه الظروف والعوامل، حافظت دو على مرونتها واستمرارية عملياتها التشغيلية وقدمت خدماتها بجودة عالية دون انقطاع لمختلف فئات عملائها في جميع أنحاء الدولة وذلك بعد تطبيق خططنا الخاصة بضمان استمرارية الأعمال. وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين على المدى القريب فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، تواصل دو التكيف مع المستجدات وإدارة أعمالها بمرونة عالية وفق نهج استجابة سريع يواكب التغيرات والتحولات في البيئة التشغيلية. وبصفتنا مزوداً رئيسياً للبنية التحتية الرقمية في الدولة، نواصل الاعتماد على قوة نموذج أعمالنا المرن والذي يرتكز على أسس قوية ووضع مالي متين. ونستمر في مراقبة ظروف السوق عن كثب، وتقييم التطورات والتكيف معها. وفي الوقت الراهن، نواصل أعمالنا وخططنا التشغيلية وفق توقعاتنا التي حددناها مسبقاً لأداء أعمالنا خلال العام، إذ نرى أن الحاجة ما زالت قائمة لمزيد من الوضوح والبيانات قبل تقديم رؤية أكثر تفصيلاً".

قاعدة المشتركين

نمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك خلال الربع الأول بنسبة 6.1% على أساس سنوي لتصل إلى 9.7 مليون مشترك، مدعومة بالزخم التجاري القوي خلال الشهرين الأوليين من العام. وبلغ صافي المشتركين الجدد في خدمات الهاتف المتحرك خلال الاثني عشر شهراً الماضية 555 ألف مشترك، ما يعكس استمرار الطلب على العروض المتميزة التي تقدمها دو، رغم التباطؤ المؤقت في البيئة التشغيلية خلال شهر مارس نتيجة العوامل الخارجية المؤثرة في السوق . واصلت شريحة مشتركي الدفع الآجل دورها كمحرّك رئيسي للنمو، حيث نمت بنسبة 9.6% على أساس سنوي لتصل إلى 2.0 مليون مشترك، مدعومة بالأداء القوي للعمليات التشغيلية خلال شهري يناير وفبراير عبر مختلف شرائح العملاء من الأفراد وقطاع الأعمال، وذلك بفضل العروض المتميزة التي أطلقتها الشركة لشرائح العملاء الأعلى قيمة، والطلب المستمر على الخدمات من جانب القطاع الحكومي، إضافة إلى استمرار الطلب على الأجهزة الذكية الحديثة. في المقابل، شهد شهر مارس تباطؤاً نسبياً في وتيرة الاشتراكات الجديدة، لا سيما في شريحتي المقيمين والشركات الصغيرة والمتوسطة. نمت قاعدة مشتركي الدفع المسبق بنسبة 5.2% على أساس سنوي لتصل إلى 7.7 مليون مشترك، مدعومة بشكل رئيسي بالطلب من جانب شريحة المقيمين في الدولة، وذلك بفضل الباقات المصممة حسب احتياجات العملاء، واستمرار جاذبية عروض علامة "ألو" بين فئة العمالة. وفي ظل بيئة تشغيلية متقلبة، واصلت عروض خدمات الدفع المسبق توفير مرونة أكبر للعملاء، فيما أثّر انخفاض تدفقات الزوار والظروف الجوية التي شهدتها الدولة على وتيرة الاشتراكات الجديدة خلال شهر مارس.

واصلت قاعدة خدمات الهاتف الثابت أداءها المرن خلال الربع الأول، حيث نمت بنسبة 6.3% على أساس سنوي لتصل إلى 745 ألف مشترك، مدفوعة بالطلب المستمر على خدمات الاتصال الثابت. جاء هذا النمو مدفوعاً بالطلب على خدمة الإنترنت اللاسلكي المنزلي، التي تحافظ على جاذبيتها بين العملاء بفضل مرونتها وخيارات الالتزام قصيرة الأجل، خصوصاً في بيئة تشغيلية تسودها حالة من عدم اليقين. ساهم توسع شبكة الألياف الضوئية في المناطق السكنية ذات النمو المرتفع في دعم نمو خدمات النطاق العريض عبر الألياف الضوئية. فيما شهد شهر مارس تراجعاً في الاشتراكات الجديدة في خدمات النطاق العريض.



أبرز النتائج المالية للربع الأول 2026

ارتفعت الإيرادات خلال الربع الأول بنسبة 6.9% على أساس سنوي لتصل إلى 4.1 مليار درهم، مدعومة بالأداء القوي خلال شهري يناير وفبراير عبر خدمات الاتصال الأساسية، وتحسن مزيج الإيرادات، واستمرار التوسع في مجال الخدمات الرقمية والمجالات الأخرى ذات الصلة، فيما تأثر الأداء خلال شهر مارس نتيجة التطورات الإقليمية والظروف الجوية التي شهدتها الدولة.

ارتفعت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك خلال الربع الأول بنسبة 7.2% على أساس سنوي لتصل إلى 1.8 مليار درهم، مدفوعةً بنمو قاعدة المشتركين والتحول الإيجابي في مزيج العملاء نحو شريحة الدفع الآجل، مدعوماً بزخم تجاري قوي خلال شهري يناير وفبراير، إلا أن هذا الأداء شهد تباطؤاً جزئياً نتيجة التطورات الإقليمية في شهر مارس، والتي انعكست على الإيرادات المرتبطة بتدفقات الزوار، وأثرت على وتيرة خدمات الدفع المسبق بين المقيمين بدرجة أقل.

ارتفعت إيرادات خدمات الهاتف الثابت خلال الربع الأول بنسبة 11.1% على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 مليار درهم، مدعومة بالأداء القوي لشريحة خدمات وحلول الاتصال المصممة لقطاع الأعمال نتيجة العروض المتميزة والموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى نمو قاعدة المشتركين وتحسن متوسط العائد من كل مستخدم، مع انتهاء العروض الترويجية التي كانت تقدمها الشركة على خدمة الإنترنت اللاسلكي المنزلي.

ارتفعت "الإيرادات الأخرى" خلال الربع الأول بنسبة 2.3% على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 مليار درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسن مبيعات الأجهزة الذكية، والتي قابلها تراجع إيرادات الربط البيني وخدمات التجوال.

ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الأول بنسبة 11.7% لتصل إلى 2.0 مليار درهم، وبلغ هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 49.5%. جاء هذا الأداء مدفوعاً بالزخم التجاري القوي خلال شهري يناير وفبراير نتيجة تحسن مزيج إيرادات خدمات الهاتف المتحرك، وتراجع تكاليف الربط البيني، والنهج الفعال في إدارة التكاليف. وأسهمت هذه العوامل، إلى جانب بعض المزايا غير المتكررة، في تعويض أثر تراجع الهوامش الناتج عن ارتفاع مبيعات الأجهزة، إضافة إلى تأثير التطورات الإقليمية في شهر مارس، والتي انعكست على إيرادات خدمات التجوال ورفعت مخصصات الديون المتعثرة.

ارتفع صافي الربح خلال الربع الأول بنسبة 15.5% على أساس سنوي ليصل إلى 0.8 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك .

بلغ الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الأول 386 مليون درهم، فيما بلغت الكثافة الرأسمالية 9.4%، مقارنة بـ 9.8% في الربع الأول 2025، بما يعكس النمط الاعتيادي لضخ النفقات الاستثمارية مع الحفاظ على خطة الإنفاق دون تغيير. وقد تركزت استثمارات الشركة خلال الربع الأول على تعزيز شبكة الهاتف المتحرك وتوسيع نطاق شبكة الألياف الضوئية، إلى جانب التوسع التدريجي في استثمارات مراكز البيانات، دعماً لاستراتيجية تنويع الإيرادات على المدى الطويل .

ارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية (الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك – الإنفاق الرأسمالي) خلال الربع الأول بنسبة 14.2% ليصل إلى 1.7 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وتعزز هذه التدفقات النقدية القوية متانة الوضع المالي للشركة، وتمنحها مرونة أكبر للتعامل بفعالية مع الظروف الراهنة ومواصلة الاستثمار في فرص النمو المستقبلية.

نجحت دو في شهر أبريل في إعادة تمويل وترتيب تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة ملياري درهم، وبأجل استحقاق يمتد لسبع سنوات، ووفق شروط محسّنة بمشاركة مجموعة من البنوك المحلية والدولية، بما يعزز مرونتها المالية ويجسد نهجها الاستباقي في إدارة السيولة لدعم استثماراتها الاستراتيجية وضمان استمرارية مرونتها التشغيلية.

نبذة عن دو

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل مدعوم بأحدث التقنيات والابتكارات الرقمية، حيث ترسخّ الشركة ريادتها في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية المتكاملة، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المتحرك، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصال وتوفير أحدث التقنيات للعملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة الجودة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من مواكبة التحولات في المشهد الرقمي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لدعم تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الأعمال وتعزيز ازدهار المجتمع، بما يسهم في بناء مستقبل متقدم رقمياً وأكثر اتصالاً في المنطقة، ودفع عجلة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

للاستفسارات الإعلامية يرجى التواصل مع

شمّا المهيري

عبر البريد الإلكتروني: Shamma.AlMehairi@du.ae

وللاستفسارات المتعلقة بعلاقات المستثمرين، يرجى التواصل مع

سلوى غرادل

عبر البريد الإلكتروني: Investor.relations@du.ae

-انتهى-

#بياناتشركات