المنامة - أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وشركة فين مارك كوميونيكيشنس المؤسس والمنظم لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استعدادًا لانطلاق النسخة الرابعة من المنتدى، والمقرر انعقادها يومي 27 و28 يناير 2026 في فندق الفورسيزنز خليج البحرين، بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة، المبعوث الخاص لشؤون المناخ، وبدعم من المجلس الأعلى للبيئة، تحت شعار "تعزيز التوافق والابتكار والتنفيذ من أجل التحول في مجالي الطاقة والمناخ".

وتأتي هذه الشراكة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العمل المناخي ودعم أهداف التنمية المستدامة، حيث يهدف الجانبان من خلال مذكرة التفاهم إلى تطوير مبادرات وبرامج مشتركة تسهم في تعزيز الوعي، وتبادل المعرفة، وتمكين الشراكات متعددة الأطراف لتحقيق التحول الأخضر والتنمية المستدامة.

ويُعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أبرز المنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية المستدامة، ويمثل هذا التعاون امتدادًا لجهوده المستمرة في دعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ودفع العمل المناخي عبر الشراكة مع القطاعين العام والخاص في المنطقة. كما ستتضمن هذه الشراكة مشاركة البرنامج في سلسلة الفعاليات والحوارات التي ينظمها المنتدى على مدار العام، والتي تجمع أكثر من 400 من قادة الأعمال وصنّاع القرار والخبراء المحليين والدوليين في مجالات الطاقة والاستدامة.

بموجب مذكرة التفاهم، سيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة فين مارك كوميونيكيشنس على تطوير مبادرات ومشاريع مشتركة خلال الفترة التحضيرية للمنتدى وطوال عام 2026، بما في ذلك تعاون مشترك ضمن فعاليات منتدى الشرق الأوسط للاستدامة، الذي يواصل دوره كمنصة إقليمية محورية للحوار وبناء الشراكات في مجالات المرونة المناخية والابتكار والنمو الشامل.

وفي هذا السياق، علّقت السيدة أسماء شلبي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين قائلة: "يفخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع منتدى الشرق الأوسط للاستدامة، كمنصة تشاركنا الرؤية ذاتها لتحويل الطموحات المناخية إلى عمل ملموس. ونحن نثمن التزام مملكة البحرين بدفع مسيرة الاستدامة ودعم المبادرات التي يقودها القطاع الخاص في مجالات تسريع إزالة الكربون، وتعزيز المرونة، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل."

من جانبها، قالت السيدة ليلا دانيش، المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس، المؤسس والمنظم للمنتدى: "يسعدنا أن نرحب بانضمام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كشريك استراتيجي للمنتدى في نسخته لعام 2026. إن دور البرنامج الريادي في دعم التنمية المستدامة والعمل المناخي على المستويين الإقليمي والعالمي سيضفي قيمة كبيرة على نقاشات المنتدى. كما أن هذه الشراكة تعزز من رسالتنا الهادفة إلى تمكين الشركاء من مختلف القطاعات لتسريع وتيرة العمل المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة في المنطقة."

وتجسد هذه الشراكة التزام الطرفين بدعم الحوار والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر استدامة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية لتحقيق نتائج ملموسة تسهم في بناء اقتصاد منخفض الكربون في مملكة البحرين والمنطقة.

-انتهى-

#بياناتشركات