أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إن إم دي سي جروب"، الرائدة عالمياً في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والجرف البحري والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (NMDC)، عن مشاركتها بصفة شريك التمكين خلال فعاليات في معرض "اصنع في الإمارات 2026" الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وتستعرض المجموعة من خلال مشاركتها منصتها الصناعية المتكاملة عبر قطاعات الطاقة، والجرف البحري والأعمال البحرية، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والخدمات الفنية، بما يعكس دورها في خلق قيمة وطنية من خلال تنفيذ المشاريع المعقدة، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، وبناء القدرات المتقدمة.

وسيحظى زوار منصة "إن إم دي سي جروب" ضمن جناح IHC بالفرصة للاطلاع على قدرات المجموعة المتكاملة عبر القطاعات الاستراتيجية، والمدعومة بأسطول يضم أكثر من 170 أصلاً بحرياً، وأكثر من 480 وحدة من المعدات البرية، إلى جانب كوادر بشرية تزيد عن 25 ألف موظف يعملون عبر الأسواق الإقليمية والدولية. كما تسلط المجموعة الضوء على استثماراتها المتنامية في التكنولوجيا، بعد تطوير أكثر من 70 تطبيقاً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي عبر عملياتها المختلفة، إلى جانب برامج تطوير الكفاءات والتوطين التي تواصل دعم القدرات الوطنية.

أبرز محطات مشاركة "إن إم دي سي جروب" في "اصنع في الإمارات 2026"

ستكشف "إن إم دي سي دريدجينج آند مارين" عن أول منشأة لاختبارات النمذجة الهيدروليكية الفيزيائية في المنطقة، وهي "مركز إن إم دي سي للهندسة الساحلية والهيدروديناميكية"، والذي يتيح تنفيذ عمليات التحقق المتقدمة للهندسة الساحلية والبحرية داخل الدولة، وتقليل الاعتماد على المختبرات الدولية. وسيعمل المركز كجهة تجارية متخصصة، حيث يقدّم هذه القدرات والخدمات لعملائه على مستوى المنطقة. وتوفر هذه المنشأة المصممة خصيصاً إمكانات محاكاة واختبار فيزيائي للبنية التحتية البحرية والساحلية والمنشآت البحرية المعقدة ضمن بيئة خاضعة للتحكم، بما يدعم تسريع تحسين التصاميم، ورفع الكفاءة، وتعزيز التحكم في التكاليف للمشاريع الحيوية.

تستعرض "إن إم دي سي إنيرجي" حجم قدراتها في التصنيع وخدمات الهندسة والتوريد والبناء عبر ساحاتها المتطورة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي تمتد على مساحة تتجاوز 2.1 مليون متر مربع، وبطاقة إنتاج سنوية تزيد على 100 ألف طن متري. كما تسلط الضوء على توظيفها للروبوتات، وأنظمة السلامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات الساحات الذكية التي تدعم الإنتاجية والتميز التشغيلي.

من جانبها، تستعرض "إن إم دي سي إنفرا" دورها المتنامي في قطاع الإنشاءات الحديثة، والتصنيع المسبق، والحلول الرقمية، بما في ذلك تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتطبيقات الاستدامة البحرية مثل هياكل الشعاب الاصطناعية. كما تبرز مساهمتها في مشاريع النقل والمرافق والتطوير الصناعي والعمراني في المنطقة، إلى جانب توسع قدراتها في قطاع المياه والإعلان عن شراكات استراتيجية تدعم النمو والابتكار المستقبلي.

أما "إن إم دي سي إل تي إس"، فتستعرض كيف تسهم قدراتها في خدمات التأجير البحري، والقطر، والخدمات اللوجستية، والدعم الفني في تعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع البحرية والبرية الكبرى، مدعومة بإحدى أكبر شبكات الدعم البحري في المنطقة من السفن والمعدات.

ويقع جناح "إن إم دي سي جروب" ضمن منصة "الشركة العالمية القابضة" في القاعة رقم 5.

نبذة عن "إن إم دي سي جروب"

"" إن إم دي سي جروب" التي تتخذ من أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، هي شركة إماراتية المنشأ ورائدة عالمياً بسابقة أعمال تمتد لخمسين عاماً من خلال تقديم حلولاً متطورة في مجالات الهندسة والتوريد والبناء (EPC) لمشاريع الطاقة البرية والبحرية، بالإضافة إلى قدرات عالمية في أعمال التجريف والإنشاءات البحرية. ومن خلال مشاريعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، تقدم "إن إم دي سي جروب" لعملائها حلولاً متكاملة وعالية الجودة، مدعومة بتركيز الشركة على الاستدامة والمعايير الدولية. وتمتلك الشركة محفظة مشاريع بقيمة 55.4 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2026.

وتعمل "إن إم دي سي جروب" من خلال خمس قطاعات أعمال رئيسية، وهي "إن إم دي سي دردجنج أند مارين"، و"إن إم دي سي إنيرجي"، "وإن إم دي سي إل تي إس"، و"إن إم دي سي إنفرا"، و"إن إم دي س إنجنيرينج".

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://nmdc-group.com/ar/

