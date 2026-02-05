أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الإقليمي الرائد والمختص بتنمية القدرات والكفاءات القيادية والدبلوماسية، عن فتح باب التقديم للالتحاق في برنامج دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية للعام الدراسي 2026-2027.

تم تصميم برنامج دبلوم الدراسات العليا، المعتمد بالكامل والممتد لعام واحد، ليلبي متطلبات شؤون الدبلوماسية المتغيرة باستمرار في عالم متسارع الأحداث على الساحة الدولية. حيث يزود هذا البرنامج الطلاب بالمهارات الأساسية اللازمة في الدبلوماسية الحديثة، والتي تشمل: مهارات البحث المتقدم، مهارات التفاوض، فن التواصل الفعّال باللغتين العربية والإنكليزية بالإضافة إلى فرصة اتقان لغة دولية ثالثة، مهارات البروتوكول والإتيكيت ومهارة الدبلوماسية القنصلية وإدارة الأزمات. تم فتح باب تقديم الطلبات في 4 فبراير 2026 ويستمر لغاية 31 مارس 2026، حيث يمكن للراغبين معرفة المزيد من التفاصيل وتقديم طلباتهم عبر: agda.ac.ae/PGD

وقد أكد سعادة نيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن الأكاديمية تضطلع بدور أساسي في إعداد دبلوماسيي المستقبل، قائلاً: "إن فتح باب التقديم لدبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية يجسّد التزامنا بتخريج كوادر وطنية تمتلك الفهم العميق للتحولات العالمية، والقدرة على التفكير الاستراتيجي، والجاهزية العملية لتمثيل دولة الإمارات بثقة وكفاءة في مختلف المحافل الدولية".

ومن جانبه صرّح سعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام الأكاديمية قائلاً: "إن هذا الدبلوم ليس مجرد برنامج أكاديمي، بل هو تجربة عملية تضع الشباب الإماراتي في قلب العمل الدبلوماسي. حيث نمنح الطلبة خلال رحلتهم الدراسية فرصة حقيقية لاكتشاف قدراتهم، وتطوير مهاراتهم، وفهم ما يتطلبه تمثيل دولة الإمارات بثقة واحتراف في عالم سريع التغير، لأننا نؤمن بأن دبلوماسيي المستقبل يبدأ إعدادهم اليوم."

أما معايير القبول الخاصة بالأكاديمية فتنص على أن يكون جميع المتقدمين للحصول على دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية، من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو من أبناء المواطنات الإماراتيات الذين تقّل أعمارهم عن 35 عاماً، وحاصلين على درجة البكالوريوس بمعدل تراكمي لا يقل عن 3.0، وحاصلين على درجة 6.5 كحد أدنى في اختبار مهارات اللغة الإنجليزية "آيلتس"أو درجة لا تقل عن 79 في اختبار TOEFL عبر الإنترنت (IBT)، أو درجة لا تقل عن 213 في اختبار TOEFL عبر الكمبيوتر (CBT)، أو درجة لا تقل عن 550 في اختبار TOEFL الورقي (أو سيحصلون على المعدل المطلوب قبل بدء البرنامج). في حين سيطلب من المتقدمين الذكور إرفاق شهادة استكمال الخدمة الوطنية، وأن يكونوا قادرين على السفر والعمل خارج الدولة.

نبذة عن أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية

تتخذ أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية من أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. وتعد الأكاديمية مركزاً دبلوماسياً متميزاً ومعترف به عالمياً، حيث تقدم برامج تعليمية وتدريبية معتمدة مخصصة لإعداد دبلوماسيي المستقبل، ورياديي الأعمال القادة في القطاعين الحكومي والخاص. وتجمع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بين النطاقات الدبلوماسية والأكاديمية والبحثية. وبوصفها كمركز بحثي إقليمي متخصص، تعمل الأكاديمية على إنتاج البحوث التي توفر المعرفة ذات الصلة بأهداف السياسة الخارجية لدولة الإمارات، وكذلك إعداد المراجع الموثوقة عبر ما تنتجه من منشورات ودراسات بحثية متخصصة. للمزيد، يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني http://agda.ac.ae

