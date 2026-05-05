محمد ثاني مرشد غانم الرميثي، رئيس مجلس الإدارة، ألفا ظبي القابضة: "بدأت ألفا ظبي عام 2026 بزخم قوي، مستندة إلى استراتيجية راسخة وتنفيذ منضبط للأعمال. ويعكس هذا الأداء بشكل مباشر حيوية واستقرار السوق في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يؤكد قوة محفظتنا الاستثمارية وتنوعها، وقدرتنا على تحقيق القيمة عبر قطاعات وأسواق تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة."

المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: "تؤكد نتائجنا للربع الأول من عام 2026 قوة استراتيجية ألفا ظبي الاستثمارية. وتوفر الأسس الاقتصادية الراسخة التي تستند إليها دولة الإمارات، بيئة مثالية تتيح لنا تنفيذ رؤيتنا التنموية الطموحة بثقة. ومن خلال مواصلة استراتيجية التنويع، وعقد الشراكات البنّاءة، والتركيز على القطاعات المرتبطة باحتياجات المستقبل، تواصل ألفا ظبي تسجيل أداء متميز وتحقيق قيمة طويلة الأمد لكافة أصحاب المصلحة."

إيرادات المجموعة تبلغ 18.8 مليار درهم بنسبة نمو 8% على أساس سنوي، بما يعكس قوة المحفظة الاستثمارية

صافي الأرباح بلغ 3.8 مليار درهم مقارنةً بـ 2.1 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، مسجّلاً نمو بنسبة 81%

الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصلت إلى 4.3 مليار درهم، محققةً نمواً بنسبة 2% على أساس سنوي

إجمالي الأصول وصل إلى 225.8 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية 104.9 مليار درهم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع ("ألفا ظبي" أو "المجموعة")، إحدى أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "AlphaDhabi"، عن تسجيل نتائج مالية قوية في الربع الأول من عام 2026. وفي ظل الأداء الاقتصادي القوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حققت المجموعة أداءً لافتاً عبر محفظتها الاستثمارية المتنوعة، مدعوماً بالتنفيذ المنضبط، والاستثمارات الاستراتيجية، والتوسع المستمر في قطاعات تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة.

وساهم الزخم المستمر في تنفيذ استراتيجية "ألفا ظبي القابضة" في تسجيل أداء مالي قوي خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت إيرادات المجموعة 18.8 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ صافي أرباح المجموعة 3.8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، محققاً نمواً بنسبة 81% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025.

ويأتي أداء "ألفا ظبي القابضة" متسقاً مع الأداء الاقتصادي القوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مدعوماً بإجراءات استباقية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أسهمت في ترسيخ استقرار المنظومة المالية. كما يعزز التنسيق الوثيق بين القطاعين العام والخاص استقرار الأسواق ومرونة سلاسل الإمداد. ويوفر هذا المناخ المستقر والداعم للنمو منطلقاً نموذجياً لازدهار الأعمال، بما يتيح لشركات مثل "ألفا ظبي القابضة" مواصلة التوسع والإسهام بفاعلية في نمو الاقتصاد الوطني.

وصلت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 4.3 مليار درهم، محققة ارتفاعاً بنسبة 2% على أساس سنوي. وحافظت المجموعة على مركزها المالي القوي، حيث بلغ إجمالي الأصول 225.8 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية 104.9 مليار درهم، بما يعزز قدرة "ألفا ظبي القابضة" على مواصلة اغتنام فرص النمو الاستراتيجية، بما في ذلك الاستحواذات والتوسع الجغرافي.

وساهمت قطاعات أعمال "ألفا ظبي" في تعزيز الإيرادات، وشملت قطاع العقارات بقيمة 7.4 مليار درهم، والقطاع الصناعي بقيمة 6.6 مليار درهم، وقطاع البناء بقيمة 2.7 مليار درهم، وقطاع الخدمات والقطاعات الأخرى بقيمة 2.1 مليار درهم.

وقال سعادة محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة "ألفا ظبي القابضة": "استهلّت ألفا ظبي عام 2026 بزخم قوي، ما يعكس متانة نموذج أعمالنا والانضباط في تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة على المدى الطويل. وبفضل تركيزنا المستمر على بناء محفظة استثمارية متنوعة ومواكبة للمستقبل، عززنا من قدرتنا على التكيف مع المتغيرات في الأسواق واغتنام الفرص المثمرة عبر مختلف القطاعات التي تحقق معدلات نمو مرتفعة. ويؤكد هذا الأداء قوة موقع المجموعة، والتزامنا بتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا ودعم الاقتصاد على نطاق أوسع".

من جانبه قال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "ألفا ظبي القابضة": "تعكس نتائج ألفا ظبي للربع الأول من عام 2026 قوة ومرونة النهج الاستثماري الذي نتبعه. ومن خلال تعميق حضورنا عبر القطاعات الرئيسية والمضي قدماً في تنفيذ استراتيجية التنويع، قمنا بتعزيز الأسس التي تدعم تحقيق النمو المستدام على المدى الطويل. ونواصل تركيزنا على إثراء القيمة من خلال الابتكار، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وتوظيف رأس المال بانضباط، بما يضمن مواصلة مسيرة تطور ’ألفا ظبي القابضة‘ كشركة استثمارية رائدة ومؤهلة للمنافسة على الساحة العالمية".

زخم متواصل خلال عام 2026

تواصل "ألفا ظبي القابضة" مسيرتها خلال عام 2026 بزخم قوي ومستمر، مع محفظة استثمارية قوية ومتنوعة. وتركّز المجموعة على تحقيق نمو مستدام من خلال الاستثمارات الاستراتيجية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والتوسع في الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة. ومع التزامها بنهج استثماري منضبط والاستفادة من منظومتها المتكاملة، تتمتع "ألفا ظبي" بمكانة قوية تمكّنها من اغتنام الفرص الناشئة وتعزيز خلق قيمة طويلة الأمد.

التركيز على النمو الاستراتيجي والابتكار والتنويع

انطلاقاً من الزخم المحقق خلال عام 2025، تواصل "ألفا ظبي" تركيزها على تحقيق نمو نوعي ومبني على أهداف واضحة ومدروسة، بالتزامن مع توسيع نطاق الأعمال على الصعيد الدولي، وتعزيز الابتكار عبر قطاعاتها الأساسية، بما يدعم قوة وتنوع محفظتها الاستثمارية.

مؤشرات الأداء الرئيسية للربع الأول من عام 2026

تعزيز الحضور العالمي والشراكات

سجلت "ألفا ظبي القابضة" حضوراً بارزاً في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026 في دافوس، حيث شاركت في نقاشات رفيعة المستوى مع نخبة من القادة العالميين، لتسهم في رسم مسارات الحوارات الاقتصادية واستكشاف فرص النمو المستقبلية، بما يعزز مكانتها كمنصة استثمارية عالمية رائدة.

الدار: نموذج للتميز في تطوير المشاريع الكبرى

واصلت شركة "الدار العقارية" ش.م.ع ("الدار") تنفيذ استراتيجيتها للنمو من خلال مجموعة من الصفقات النوعية، شملت إصدار وتسعير سندات هجينة ثانوية بقيمة 1.0 مليار دولار أمريكي عبر طرح خاص لصالح شركة "أبولو جلوبال مانجمنت". وبالتوازي، استكملت "الدار" بالتعاون مع شركة "مبادلة للاستثمار" تأسيس مشروع مشترك استراتيجي لإطلاق منصة رائدة في قطاع التجزئة، تهدف إلى توحيد أبرز وجهات التجزئة في أبوظبي ودعم تطورها كوجهة عالمية للتجارة الفاخرة، على أن تتولى "الدار" إدارة هذه المنصة.

ألفا ظبي للإنشاءات: ركائز قوية للنمو

أعلنت شركة "تروجان للإنشاءات"، إحدى أكبر مجموعات القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي، عن تعيين المهندس أحمد الشامسي رئيساً تنفيذياً للمجموعة، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن مسار التحول الذي تنتهجه وتسريع المرحلة المقبلة من النمو والتنويع وتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر الأسواق الإقليمية والدولية.

مجموعة إن إم دي سي: شريك موثوق في التنفيذ

واصلت مجموعة "إن إم دي سي" المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (NMDC)، وهي شركة عالمية رائدة في مجالات الهندسة والمشتريات والبناء وأعمال التجريف البحري، تنفيذ استراتيجيتها للنمو والتنويع من خلال عدد من المبادرات الاستراتيجية، شملت توسيع أسطولها الذي يضم أكثر من 170 سفينة بإضافة سفينة تجريف حديثة ذاتية الدفع بقيمة 618 مليون درهم. وبالتوازي، وفي خطوة تساهم في تعزيز محفظتها، دخلت "إن إم دي سي إنفرا" في شراكة مع شركة "كونسوليديتد كونتراكتورز" (CCC) لتأسيس شركة "إن إم دي سي سي سي"، وهي مشروع مشترك جديد يقدّم خدمات متكاملة وعالمية المستوى في مجالات الهندسة والمشتريات والبناء لقطاع النفط والغاز البري في دولة الإمارات، دعماً لتوجهات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تطوير قطاع الطاقة على المدى الطويل.

ألفا ويف فنتشرز 2 - الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والنمو

تعمل ألفا ويف فنتشرز 2 كمحرك نمو رئيسي لشركة ألفا أبوظبي، مدعومةً باستثماراتها في شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الأصول المتميزة عالمياً. ويتيح الاستثمار في شركات رائدة مثل سبيس إكس، وأوبن إيه آي، وأنثروبيك، وسيريبراس، الوصول إلى ابتكارات رائدة وفرص استثمارية عالية الجودة في السوق الخاص، مما ساهم في تحقيق مكاسب في القيمة العادلة بقيمة 1.1 مليار درهم إماراتي خلال الربع. وبحصة مع وصول حصة ألفا ظبي في ل ا لشراكة المحدودة (LP) في الفا ويف إلى 11.5 مليار درهم إماراتي ، ما يجعل المنصة مساهماً هاماً في النتائج المالية للمجموعة، مع استمرارها في موقع قوي يمكنها من تحقيق المزيد من النمو.

تعزيز الاستدامة والعمل المناخي

أكدت "ألفا ظبي القابضة" التزامها الجاد والمستمر بالتنمية المستدامة خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، حيث واصلت شركات المحفظة تحقيق تقدم ملموس في مجالات الطاقة النظيفة والعمل المناخي وتطوير بيئات حضرية أكثر كفاءة في استخدام الموارد. وتدعم هذه الجهود التوجه نحو الحياد المناخي، إلى جانب تحقيق قيمة بيئية واقتصادية مستدامة على المدى الطويل.

بيانات مستقبلية

قد يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تُعتبر، أو يُمكن اعتبارها، "بيانات استشرافية أو مستقبلية". ولا تُعدّ هذه البيانات ضمانات أو تأكيداً للأداء المستقبلي، وهي عُرضة لمخاطر وشكوك وعوامل أخرى معروفة وغير معروفة قد تُؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء أو الإنجازات الفعلية اختلافاً جوهرياً عما هو مُعبر عنه صراحةً أو ضمناً. ولا تلتزم شركة ألفا ظبي القابضة بتحديث أو مراجعة أي بيانات استشرافية أو مستقبلية، إلا إذا اقتضى القانون أو اللوائح المعمول بها ذلك.

حول ألفا ظبي القابضة

تأسست ألفا ظبي القابضة في عام 2013، وهي شركة مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد من أسرع شركات الاستثمار القابضة نمواً في أبوظبي، وتندرج تحت مظلتها أكثر من 250 شركة من مجالات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى العقارات والبناء والضيافة وقطاعات أخرى، كما تغطي محفظة استثمارات الشركة ما يزيد عن 45 دولة. ويعمل لدى الشركة أكثر من 95 ألف موظف، وهي داعم استراتيجي لاقتصاد الإمارات يلتزم بتحقيق نمو مستمر لأصحاب المصلحة عبر الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم الابتكار والتنوع. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.alphadhabi.com، كما يمكنكم متابعة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي X، LinkedIn، Facebook، Instagram، Youtube، وTiktok.

