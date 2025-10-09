الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت كلاود بوكس تكنولوجيز، الشركة الرائدة المتخصصة بتكامل النظم وخدمات تقنية المعلومات في الشرق الأوسط، عن مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025 - أكبر معرض للتقنية والذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة في العالم، والذي يُعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025. وتعرض الشركة خلال الفعالية مجموعتها الواسعة من منتجاتها ومشاريعها وقدراتها في مجال البنية التحتية والذكاء الاصطناعي، والتي تلبي احتياجات المؤسسات عبر مختلف القطاعات والأحجام.

كما تستعرض كلاود بوكس تكنولوجيز، وهي شريك من فئة تيتانيوم لشركة ديل، مجموعة متنوعة من أجهزة الحاسب المحمولة ومحطات العمل والحواسيب المحمولة المتينة والخوادم، بالإضافة إلى حلول Dell PowerScale المتكاملة لتغذية الخوادم عالية الكثافة بالمعالجات الرسومية، ما يساهم في تسريع سير عمل الذكاء الاصطناعي. وتعرض الشركة كذلك محفظتها المتكاملة في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك FortiSASE والحلول الأمنية العالمية الأخرى. وخلال المشاركة، تسلط كلاود بوكس تكنولوجيز الضوء على خدمات مراكز العمليات الأمنية ومراكز عمليات الشبكات وخدمات الكشف والاستجابة المدارة. ولا تقتصر تلك الحلول على الجانب التقني وحسب، بل تركز أيضًا على تحقيق النتائج الملموسة مثل تخفيض المخاطر وضمان قابلية للتنبؤ للعمليات واتخاذ القرارات التجارية بمزيد من السرعة والذكاء.

في هذا السياق قال رانجيث كايبادا، المدير التنفيذي لدى كلاود بوكس تكنولوجيز: "لا يقتصر جيتكس على كونه منصة للعرض فقط، فهو محفّز لاستراتيجيتنا طويلة الأمد في منطقة الشرق الأوسط. وفي ظل تسارع مسيرة المؤسسات نحو التحول الرقمي، تحتاج المنطقة إلى حلول آمنة وقابلة للتوسع ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، ونحن نشارك في صميم تلك الرحلة من خلال مشاركتنا في فعاليات جيتكس، مؤكدين دورنا كمزوّد موثوق لتكامل النظم بفضل ما نتمتع به من خبرة عميقة في الأمن السيبراني والبنية السحابية الهجينة وإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي. كما تتيح لنا المشاركة التفاعل المباشر مع صنّاع القرار في القطاعات المنظمة مثل الخدمات المالية والمصرفية والتأمين والرعاية الصحية والتعليم، بينما تنسجم مع رؤيتنا لبناء شراكات قوية والاستثمار في القدرات المحلية والمساهمة في رسم ملامح منظومة التقنية في المنطقة خلال العقد المقبل."

يذكر أن كلاود بوكس تكنولوجيز رسخت مكانتها كمزوّد موثوق لتكامل الأنظمة بفضل أكثر من 15 عامًا من العمل في منطقة الشرق الأوسط، إذ تعمل على تلبية احتياجات المؤسسات في قطاعات متعددة تشمل الضيافة والتجزئة والخدمات المالية والمصرفية والرعاية الصحية وغيرها. ومن خلال حلولها المتميزة، تقدّم الشركة خدماتها للحكومات والهيئات شبه الحكومية والقطاعين العام والخاص لتساهم بفعالية في دعم الاقتصاد المتنامي للمنطقة.

ويتواجد كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة للتواصل مع الزوار والإجابة عن استفساراتهم في القاعة 6 – الجناح A10 خلال فعاليات المعرض.

