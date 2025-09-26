"مجموعة روشن"، الشريك المؤسس لمعرض "سيتي سكيب العالمي 2025"، تساهم في تسليط الضوء على محور المعرض هذا العام، "مستقبل الحياة الحضرية" من خلال استعراض محفظتها العقارية متعددة الأصول ومشاريعها المتكاملة التي تتمحور حول الإنسان

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "مجموعة روشن"، المطور العقاري الرائد متعدد الأصول وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن شراكتها لمعرض "سيتي سكيب العالمي 2025"، أكبر حدث عقاري في العالم، كشريك مؤسس للعام الثالث على التوالي تحت شعار "نبني الفرق ونرسم المستقبل"، تأكيداً على دورها المحوري في صياغة مستقبل الحياة الحضرية في المملكة.

يُقام معرض "سيتي سكيب العالمي" في "ملهم" بالرياض خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر، حيث تشارك "مجموعة روشن" بأكبر حضور لها من خلال جناح رئيسي في القاعة الأولى. وسيحظى الزوار بفرصة التعرّف عن قرب على محفظة المجموعة المتنوعة من المشاريع السكنية ومتعددة الاستخدامات، إلى جانب الوجهات الترفيهية والتجزئة والتجارية في مختلف مناطق المملكة. كما سيقدم الجناح مجموعة من التجارب الغامرة والتفاعلية التي تثري تجربة الزوار وتعبّر عن رؤية مجموعة روشن في خلق تجارب معيشية تعزز التناغم بين الإنسان والمكان وتؤكد على مكانتها كمطور عقاري رائد وشريك استراتيجي

وتواصل المجموعة تعزيز ريادتها في الابتكار العقاري عبر إقامة أكبر هاكاثون لتكنولوجيا العقارات (PropTech) في المنطقة، حيث ستطلق مسارات جديدة تهدف إلى تطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم القطاع العقاري.

كما سيشارك قيادات "مجموعة روشن" في جلسات حوارية ضمن فعاليات معرض "سيتي سكيب العالمي"، للإسهام برؤاهم حول مستقبل الحياة الحضرية وكيفية تصميم المجتمعات للارتقاء بجودة الحياة ورؤية مجموعة روشن في تطوير مشاريع ووجهات متكاملة ومتعددة الاستخدامات تتمحور حول الإنسان وتجمع بين المعيشة والعمل والترفيه والرياضة، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون والشراكة والاستثمار مع الشركاء والمستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين.

