حركة المسافرين خلال يوليو – سبتمبر تعزز دور مطارات أبوظبي كمحرك رئيسي للاقتصاد والربط الجوي

استمرار النمو الإيجابي في عدد الرحلات الجوية وحركة الشحن خلال الربع الثالث من عام 2025

مطار زايد الدولي يحصد جائزة "أفضل مطار في مجال التجزئة" ضمن جوائز فرونتير 2025

[أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة] – تمكنت مطارات أبوظبي، بصفتها المشغّل لخمس مطارات تجارية في الإمارة، من تعزيز مكانتها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والربط الجوي ، بعد تسجيلها نمواً من خانتين عشريتين في أعداد المسافرين للربع الثامن عشر على التوالي، إلى جانب استمرار الزيادة في عدد الرحلات الجوية وحركة الشحن الجوي.

وخلال الفترة بين 1 يوليو و30 سبتمبر 2025، استقبلت مطارات أبوظبي 8.49 مليون مسافر، بزيادة كبيرة بلغت 10.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024. وبوصفه البوابة الرئيسية لأبوظبي، لعب مطار زايد الدولي دوراً محورياً في هذا النمو، حيث استقبل 8.35 مليون مسافر حتى نهاية سبتمبر، بارتفاع نسبته 10.4% على أساس سنوي. وشهدت مطارات الإمارة الخمسة أيضاً تشغيل 67,035 رحلة خلال الفترة نفسها، ما دعم الزيادة الملحوظة في حركة المسافرين، بزيادة 6% عن نفس الفترة من العام الماضي. وسجل مطار زايد الدولي 49,073 حركة طيران في الربع الثالث من العام 2025، مقارنة بـ 46,327 رحلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 5.9%.

وتواصل استراتيجية النمو التي تنتهجها مطارات أبوظبي تحقيق نتائج إيجابية بفضل إطلاق وجهات جديدة، ومن بينها استئناف شركة طيران الجزيرة رحلاتها إلى أبوظبي، لتعمل على ربط مطار زايد الدولي ومطار العين الدولي بدولة الكويت. ومنذ بداية العام، أضافت مطارات أبوظبي ثلاث شركات طيران جديدة إلى شبكتها، وتشمل "تشاينا إيسترن إيرلاينز" التي بدأت رحلات يومية إلى شنغهاي، وطيران سيشل بست رحلات أسبوعياً، والخطوط الجوية الإثيوبية التي أطلقت رحلاتها اليومية إلى أديس أبابا. كما تمت إضافة 12 وجهة جديدة إلى شبكة الوجهات، ومن بينها الخطوط الإضافية لطيران "إنديجو" إلى مدوراي وبهوبانيشوار وفيشاكاباتنام.

وفي تعليقها على هذا النمو، قالت ايلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مطارات أبوظبي: "لقد أسهم أداء الربع الثالث من هذا العام في ترسيخ ثقتنا بكفاءة عملياتنا التشغيلية واستدامة نموّها. إن تسجيل الربع الثامن عشر على التوالي من النمو بواقع خانتين عشريتين يُعد إنجازاً استثنائياً على المستوى العالمي. ويُمثّل هذا الإنجاز مصدر فخر خاص لنا جميعاً، لا سيما وأننا نتمكن باستمرار من تجاوز التوقعات التشغيلية، وتعزيز مرونتنا من خلال الشراكات، يضاف إلى ذلك الجهود الجماعية لفريق عمل مطارات أبوظبي لضمان استدامة النمو. ونعتقد يقيناً أن التجربة المتميزة التي نقدمها في مطاراتنا تؤدي إلى جذب أعداد متزايدة من الزوار والمستثمرين في كل فصل من العام. وبصفتنا أحد أبرز الممكّنين لقطاعي السياحة والتجارة في أبوظبي، أصبحت مطاراتنا تتمتع بموقع استراتيجي أقوى من أي وقت مضى لمواكبة التطور المتسارع للإمارة".

وعلى صعيد ذي صلة، سجلت عمليات الشحن الجوي في مطارات أبوظبي نشاطاً متزايداً، الأمر الذي يعكس الدور المتنامي للإمارة كمركز محوري في حركة التجارة العالمية. ففي الفترة ما بين يوليو وسبتمبر 2025، تم مناولة ما يزيد على 200 ألف طن من البضائع عبر مطارات الإمارة الخمسة، بزيادة 15.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليرتفع إجمالي البضائع المناولة منذ بداية العام إلى 545,511 طناً.

وتميّز الربع الثالث من العام 2025 أيضاً بعدد من الإنجازات الاستراتيجية الأخرى، وكان من أبرزها تتويج مطار زايد الدولي بلقب "أفضل مطار في تجربة التسوُّق" ضمن جوائز "فرونتير 2025". وحصل المطار أيضاً على الاعتماد من المستوى الثاني لتعزيز إمكانية الوصول، وعلى الاعتماد من المستوى الثالث في تجربة العملاء الصادرين عن مجلس المطارات الدولي، واللذين يُشكّلان إنجازين مهمين يعكسان التزام المطار بتقديم تجارب ضيافة وفق أرقى المعايير العالمية.

ومع تسارع تنفيذ استراتيجية النمو طويلة الأمد، تواصل مطارات أبوظبي التزامها بتوسيع شبكة شراكاتها العالمية، ودفع الابتكار المستدام، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى التي تُسهم في تسريع مسيرة التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، وتعزيز مكانتها العالمية في قطاع الطيران.

نبذة عن "مطارات أبوظبي"

تقوم "مطارات أبوظبي" بإدارة وتشغيل خمسة مطارات تجارية في الإمارة، وهي مطار زايد الدولي ومطار العين الدولي ومطار البطين للطيران الخاصّ ومطار جزيرة دلما ومطار جزيرة صير بني ياس. وتشرف كذلك على سوق أبوظبي الحرّة والمنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي. وتُعدّ "مطارات أبوظبي" بعد استقبالها أكثر من 29 مليون مسافر عبر مطاراتها في عام 2024 بوابة للمسافرين إلى الإمارة من كافة أنحاء العالم، في حين تواصل سعيها الدؤوب لتحقيق رؤيتها المتمثلة في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدةً للطيران. ويحظى المسافرون عبر مطار زايد الدولي منذ نوفمبر 2023 بتجربة سفر استثنائية عبر المبنى الجديد المجهّز بأحدث المرافق، والذي ساهم في تعزيز القدرة التشغيلية للمطار بشكل ملحوظ. وتطمح "مطارات أبوظبي" من خلال هذا المبنى، الذي يوفّر للمسافرين وشركات الطيران على حدّ سواء مرافق عالمية المقاييس، إلى الارتقاء بمكانة العاصمة لتصبح الوجهة المفضّلة لدى المسافرين حول العالم.

