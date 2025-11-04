دبي - أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2025، وتضمنت تحقيق إيرادات مجمعة بقيمة 21.87 تريليون وون كوري، وأرباحاً تشغيلية بقيمة 688.9 مليار وون كوري.

حققت أعمال الأجهزة المنزلية وحلول مكونات المركبات أداءً قوياً على الرغم من التحديات الخارجية مثل الرسوم الجمركية الأمريكية وتراجع سوق المركبات الكهربائية. وتعكس هذه النتائج الإيجابية التحول المستمر في محفظة أعمال إل جي والتزامها الدائم بتحقيق النمو النوعي الذي يشمل حلول قطاع الأعمال بين الشركات (B2B)، مثل مكونات المركبات وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، والقطاعات غير المرتبطة بالأجهزة مثل خدمات الاشتراك ونظام التشغيل webOS، ونماذج الأعمال المبتكرة الموجهة مباشرةً إلى المستهلكين.

ففي الربع الثالث من عام 2025، ارتفعت إيرادات قطاع الأعمال بين الشركات (B2B) بنسبة 2% على أساس سنوي لتصل إلى 5.9 تريليون وون كوري. كما ارتفعت إيرادات خدمات الاشتراك للأجهزة المنزلية بنسبة 31% على أساس سنوي لتصل إلى 700 مليار وون كوري.

نتائج الربع الثالث من عام 2025 والتوقعات المستقبلية حسب الشركة

LG Home Appliance Solution

وصلت إيرادات شركة LG Home Appliance Solution إلى 6.58 تريليون وون كوري مع تسجيل أرباح تشغيلية قدرها 365.9 مليار وون كوري. وجاء هذا النمو مدفوعاً بنجاح استراتيجية الشركة ذات المسارين التي تستهدف قطاعي السوق الفاخرة والسوق العامة، إلى جانب التوسع المستمر في أعمال الاشتراكات والمبيعات عبر الإنترنت. كما ساهمت تحسينات مواقع الإنتاج والكفاءة التشغيلية في تعويض التكاليف الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، مما أدى إلى تعزيز الربحية على أساس سنوي.

فيما يخص الربع الأخير من العام، تتوقع الشركة أن تشكّل سوق الأجهزة المنزلية العالمية تحدياً كبيراً بسبب ضعف الطلب وتصاعد حدة المنافسة. ولمواجهة هذا التحدي، تخطط الشركة لتوسيع أعمال الاشتراكات والمبيعات عبر الإنترنت وزيادة التركيز على تحقيق النمو النوعي. كما ستسعى إلى تحسين هيكل التكلفة وخفض التكلفة الثابتة لتحسين الربحية على أساس سنوي.

LG Media Entertainment Solution

بلغت إيرادات شركة LG Media Entertainment Solution في الربع الثالث 4.65 تريليون وون كوري، بينما سجلت خسارة تشغيلية قدرها 302.6 مليار وون كوري. وتأثرت الربحية بزيادة الاستثمارات التسويقية لمعالجة تصاعد حدة المنافسة والنفقات غير المتكررة المتعلقة ببرنامج التقاعد الطوعي.

وستركز إل جي مستقبلاً على تعزيز الربحية والكفاءة التشغيلية في أعمال أجهزة التلفزيون، وتوسيع منصة أعمال نظام التشغيل webOS عبر تطوير الإعلانات وتنويع المحتوى. كما تخطط الشركة لتوسيع حضورها في أسواق الجنوب العالمي، حيث لا يزال الطلب قوياً نسبياً.

LG Vehicle Component Solutions

وصلت إيرادات شركة LG Vehicle Component Solutions في الربع الثالث إلى 2.65 تريليون وون كوري، بينما بلغت أرباحها التشغيلية 149.6 مليار وون كوري، ويعدُّ ذلك أعلى مستوى لإيرادات الربع الثالث في تاريخ الشركة، وأعلى مستوى للأرباح التشغيلية ربع السنوية حتى الآن. كما تجاوز هامش الربح التشغيلي نسبة 5% للمرة الأولى.

في حين أن العوامل الخارجية مثل التحول في السياسات الداعمة للمركبات الكهربائية في الولايات المتحدة قد تمثل تحديات قصيرة الأجل خلال الربع الرابع، تهدف الشركة إلى الحفاظ على ربحية مستقرة من خلال التحسين المستمر لمزيج المنتجات، وهيكل التكلفة، ومبادرات تحسين الكفاءة.

LG Eco Solution

وصلت إيرادات شركة LG Eco Solution إلى 2.17 تريليون وون كوري، بينما حققت أرباحاً تشغيلية قدرها 132.9 مليار وون كوري. وجاء هذه الارتفاع الطفيف على أساس سنوي مدعوماً بقوة المبيعات المحلية والنمو المستمر في أعمال الاشتراكات والمبيعات عبر الإنترنت. كما شهدت الأرباح التشغيلية انخفاضاً طفيفاً بسبب توسع استثمارات الشركة.

وتخطط الشركة لتعزيز زخم نموها من خلال توسيع منتجات تبريد المناطق واستكشاف الفرص الجديدة في مجال أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) التجارية والمبردات الصناعية ومبردات أنظمة توليد الطاقة. وقد حصلت الشركة مؤخراً على سلسلة من العقود المهمة لتوريد حلول التبريد المخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا، مما يدل على التقدم الكبير الذي أحرزته في هذا المجال. وتسعى الشركة إلى استخدام عقود الأعمال هذه كمشاريع مرجعية استراتيجية لتعزيز حضورها في السوق، بينما تستعد لتسويق حلول التبريد بالسوائل المخصصة للجيل التالي من مراكز البيانات، وتوسيع شراكاتها الرامية لتطوير تقنيات التبريد بالغمر.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس إنك

إل جي الكترونيكس إنك هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكارات التقنية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وتتواجد الشركة في جميع دول العالم تقريباً ويعمل لديها أكثر من 75,000 موظفاً. تتألف الشركة من أربع وحدات أعمال وهي "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء"، "الترفيه المنزلي"، " حلول مكونات السيارات" و"حلول الأعمال". وقد حققت مجتمعةً مبيعات تجاوزت قيمتها 62 مليار دولار أمريكي في عام 2024. تُعد شركة "إل جي" من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية مثل التلفازات، والأجهزة المنزلية، وحلول الهواء، والشاشات، وروبوتات الخدمة، ومكونات السيارات، بالإضافة للعلامة التجارية الراقية LG SIGNATURE والمنتجات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ. للمزيد من أخبار إل جي يرجى زيارةwww.LGnewsroom.com.

