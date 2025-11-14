الرياض، المملكة العربية السعودية- وقعت علامة شذا تحت رعاية وزارة السياحة السعودية وقمة توريز 2025 مذكرة تفاهم لأربعة مشاريع جديدة - منتجع الخيل شذا الرياض ومساكن مسك الرياض وفندق مسك الحرمين 3 و4 في مكة - خلال افتتاح قمة توريز 2025 المنعقدة ما بين 11 و13 نوفمبر 2025 في الرياض. يمثل توقيع المذكرات خطوة محورية في رحلة توسع فنادق شذا في المملكة ويؤكد تماشيها مع رؤية السعودية طويلة الأمد لعام 2030 والهادفة إلى تحسين السياحة وتطوير الوجهات السياحية. إلى جانب ذلك، أعلنت علامة شذا خلال قمة توريز 2025 عن سلسة من المشاريع العالمية الطموحة بقيمة 950 مليون دولار أمريكي في وجهات عالمية رئيسية تشمل جزر المالديف وتركيا والكويت وإندونيسيا والعراق والولايات المتحدة الأمريكية وكينيا وليبيا.

تفخر شذا بتعاونها مع شركات الاستثمار المرموقة في المنطقة مثل مجموعة الراجحي السعودية للاستثمار وأدانتِ العقارية ذ.م.م عمان وشركة إف إس إم السعودية للضيافة لتنفيذ هذه المشاريع وتشغيلها.

في هذا الصدد، قال سيمون كومبس، الرئيس والرئيس التنفيذي لفنادق شذا، "تسرنا المشاركة في قمة توريز 2025 برعاية وزارة السياحة وتوقيع 4 مذكرات تفاهم جديدة تعكس قوة وتنوع قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية. أُنشئت كل من هذه المشاريع - مساكن مسك الرياض ومنتجع الخيل من شذا في الرياض وفندق مسك الحرمين 3 و4 في مكة - لتلبية احتياجات شرائح الضيوف المختلفة والفريدة بدءًا بالمسافرين بغرض العمل والترفيه وحتى المقيمين لفترات طويلة والحجاج. تسلط هذه الشراكات الضوء على تزايد حضور سلسلة فنادق شذا في المملكة والتزامنا بالعمل مع ملاك مبدعين يشاركوننا رؤيتنا التي تتمحور حول توفير تجارب أصيلة وضيافة بمواصفات عالمية."

وفي معرض حديثه في قمة توريز 2025، أضاف شاجي أبو صالح، نائب الرئيس لتطوير الأعمال والنمو، فنادق شذا ومسك من شذا، "أُنشئت هذه المشاريع الأربعة بشكل استراتيجي لتسخير مسارات وفرص النمو والوجهات الرئيسية في صياغة قطاع الضيافة في المملكة. تعزز هذه المشاريع استراتيجية محفظة أعمال سلسلة فنادق شذا المتنوعة بما يلبي متطلبات المسافرين بغرض العمل والترفيه والإقامة الطويلة والتعافي ويعمق حضور العلامة طويل الأمد واستثمارها في النظام البيئي السياحي الديناميكي للملكة العربية السعودية."

وُقِّعت مذكرة تفاهم مشروع مساكن مسك الرياض بين السيد سيمون كومبس، الرئيس والرئيس التنفيذي لفنادق شذا، والدكتور عادل ألكساندر، الرئيس التنفيذي لشركة أدانتِ العقارية ذ.م.م عمان.

يتميز مساكن مسك الرياض بكونه فندقًا سكنيًا صغيرًا يحوي 58 شقة في طريق الملك سلمان في الرياض. يتمتع الفندق بموقع استراتيجي على بعد 10 دقائق من مطار الرياض الدولي و15 دقيقة من مشاريع القدية والمربع الحيوية وسيوفر شققًا قياسية وعلوية مكونة من غرفة نوم أو اثنتين أو ثلاثًا ليلبي احتياجات المسافرين بغرض العمل والترفيه لفترات قصيرة أو طويلة. تشمل المرافق صالة ألعاب رياضية ومسبحًا ومقهىً يستقبل الضيوف على مدار الساعة وخدمة تناول الطعام داخل الغرف.

وُقِّعت مذكرة تفاهم منتجع الخيل من شذا في الرياض بين السيد سيمون كومبس، الرئيس والرئيس التنفيذي لفنادق شذا، وسمو الأمير فهد سعد آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة إف إس إم للضيافة.

سيكون منتجع الخيل في الرياض وجهة ترفيهية فاخرة تدعم نمط حياة ضيوفها في الجبيلة، الرياض، ممتدًا على مساحة 63,500 مترًا مربعًا. صُمم المنتجع المستوحى من الفروسية ليجمع بين الرياضة والتعافي والترفيه في بيئة طبيعية خلابة، حيث سيتضمن نادي فروسية مجهزًا بالكامل مع 100 عربة لنقل الخيول و3 ميادين احترافية و3 مسارات ساحرة للمشي وركوب الدراجة الهوائية وركوب الخيل.

يكمل روعة المنتجع 31 كوخًا ومنتجعًا صحيًا مميزًا وصالات ألعاب رياضية منفصلة للرجال والنساء وملاعب بادل وكرة قدم ومتنزهًا مائيًا شيقًا. كما تشمل عروض الضيافة في المنتجع مطاعم داخلية وخارجية ومقاهي ليشكل الوجهة المثالية للعائلات والتعافي وعشاق الرياضة ممن يبحثون عن تجربة أصيلة مستوحاة من الفروسية في الرياض.

وُقِّعت مذكرة تفاهم فندقي مسك الحرمين 3 ومسك الحرمين 4 في مكة بين السيد سيمون كومبس، الرئيس والرئيس التنفيذي لفنادق شذا، والسيد فؤاد الراشد، الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي للاستثمار.

يتميز كل من مسك الحرمين 3 ومسك الحرمين 4 في مكة بكونهما فندقين فاخرين يوفران 264 و182 خيارًا للإقامة على التوالي ويقعان على بعد 10دقائق من المسجد الحرام ومصممان لتلبية احتياجات الحجاج الذين يبحثون عن بيئة هادئة وعالية الجودة خلال العمرة. سيتميز كلا الفندقين بمقهى ومطعم يستقبل الضيوف على مدار الساعة وغرفًا مخصصة للصلاة وخدمة نقل مكوكية إلى المسجد المقدس.

نبذة عن فنادق شذا

فنادق شذا هي شركة متخصصة في إدارة الفنادق الفاخرة، تشتهر بتقديم الضيافة العربية الأصيلة. تستوحي فنادق شذا رؤيتها من التقاليد والثقافات العريقة التي ازدهرت على طول طريق الحرير التاريخي، لتوفر تجربة استثنائية تتميز بالديكورات الشرق أوسطية الراقية، والأجواء الهادئة، والخدمة الرفيعة المصممة خصيصًا لتلبية تطلعات المسافرين الأكثر تميزًا.

تضم محفظة شذا مجموعة من الفنادق الأيقونية، من بينها شذا الدوحة في قطر، وفندق مِسك الموج في مسقط الذي يعتبر الفندق الرائد للعلامة، مِسك البلد في المدينة المنورة، ومِسك الفاتح في البحرين. تتواصل السلسلة شذا توسعها السريع بافتتاح فنادق جديدة هذا العام في كل من المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، وأورلاندو (و.م. أ)، مما يعزز مكانتها كعلامة رائدة في مجال الضيافة الفاخرة.

وبصفتها عضوًا فخورًا في تحالف الفنادق العالمي (GHA)تتيح فنادق شذا لضيوفها فرصة الاستمتاع بمجموعة واسعة من

الفنادق الراقية والمتميزة حول العالم. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

www.shazahotels.com



التحالف الفنادق العالمي ديسكفري هو أكبر تحالف في العالم للعلامات التجارية الفندقية المستقلة، ويضم 45 علامة تجارية و850 فندقًا في 100 دولة.

يقدم برنامج الولاء الحائز على الجوائز مزايا لأكثر من 30 مليون عضو، تشمل مكافآت نقدية ( دولارات $D)

وتجارب حصرية، وتقديرًا مميزًا سواء خلال الإقامة أو بدونها.

حقق البرنامج في عام 2024 إيرادات بلغت 2.7 مليار دولار أمريكي، وأكثر من 11 مليون ليلة فندقية. ومن خلال عضويتها في البرنامج، توسّع العلامات التجارية نطاقها العالمي، وتزيد من إيراداتها، وتقلّل من اعتمادها على قنوات الطرف الثالث، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقلالية الإدارة وتميّز الهوية الفردية لكل علامة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

globalhotelalliance.com أو ghadiscovery.com

