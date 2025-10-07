دولة الإمارات، أبوظبي: تشارك كلية الإمارات للتطوير التربوي ضمن جناح حكومة أبوظبي في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2025، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر في إمارة دبي، ويُعد أكبر حدث تقني على مستوى العالم.

وتسعى الكلية من خلال مشاركتها إلى تسليط الضوء على أحدث مبادراتها وبرامجها في مجالات الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في قطاع التعليم، إلى جانب إبراز جهود طلبتها في الابتكار التربوي، بما يعزز مكانتها كمركز محلي عالمي للتمكين والتطوير التربوي.

وتتضمن المشاركة تنظيم سلسلة من ورش العمل المتخصصة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي للتربويين" بالتعاون مع وزارة التربية و التعليم، والتي تستهدف نحو 500 معلّم ومعلمة في المدارس الحكومية، وتركز على استعراض تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي في التعليم، بما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031” والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وذلك بواقع ثلاث ورش يومياً، مدة كل منها 4 ساعات، يقدمها مدربون من مركز التعليم المستمر التابع للكلية، في جناح حكومة أبوظبي بالمعرض.

كما سيشهد جناح حكومة أبوظبي عرض مشروعين مبتكرين من تصميم وتنفيذ طلبة كلية الإمارات للتطوير التربوي، يعكسان دور الطلبة التربويين في ابتكار حلول عملية تدعم تطوير المنظومة التعليمية والمجتمعات المدرسية. وعلى هامش المشاركة، تعتزم الكلية مواصلة العمل مع شركائها على المستويين المحلي والعالمي، وبناء شراكات جديدة، تعزز امتلاك التربويين لمهارات وممارسات التعليم المبتكرة، مما ينعكس على جودة التعليم، وتطور العملية التعليمية في المدرسة الإماراتية.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة مي ليث الطائي، مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي: "تعكس مشاركتنا في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2025، رؤية قيادتنا الرشيدة في تمكين التربويين بأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة في التعليم، ففي ظل التوجهات الراهنة لدولة الإمارات وإمارة أبوظبي نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي في المنظومتين الحكومية والتعليمية، نحرص في الكلية على تأهيل التربويين والمعلمين في مدارس الدولة بأفضل الممارسات والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمسؤول، لتوظفيه بشكل فعّال في العملية التعليمية، وذلك يجسد دورنا الوطني في تمكين المعلمين من أن يكونوا قادة تربويين مبتكرين، يعززون نجاح وتميز الطلبة في عالم يتأثر بالتحوّل الرقمي والأنظمة الذكية بشكل مستمر".

وأضاف الدكتور حمد الكعبي، نائب مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي - مركز التعليم المستمر: "من خلال تنظيم ورش عمل متخصصة للمعلمين والتربويين، وعرض ابتكارات طلبتنا التربويين، فإننا نؤكد التزامنا بالمساهمة في بناء منظومة تعليمية تستشرف المستقبل، وتدعم أهداف دولة الإمارات في تحقيق اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتقنيات المتقدمة، كما نؤمن أن الاستثمار في التربويين هو استثمار مباشر في أجيال المستقبل، ولذلك نسعى عبر هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على حلول تعليمية عملية ومبتكرة، تسهم في تطوير المهارات الرقمية للمعلمين، وتدعم مسيرة الدولة نحو الريادة في مجالات تكنلوجيا التعليم والتعلُّم".

وجدير بالذكر، أن كلية الإمارات للتطوير التربوي تشارك بشكل مستمر في معرض جيتكس العالمي للتقنية، بهدف تسليط الضوء على أحدث ابتكارات وحلول تكنولوجيا التعليم، ودورها كمؤسسة بارزة في مجال الابتكارات التربوية، وتعزيز المعايير التعليمية، وإعداد التربويين والطلبة للعصر الرقمي، وترسيخ سمعة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في المجال الرقمي.

-انتهى-

