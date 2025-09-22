القاهرة، أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع البحوث في تحقيق أداء متميز ضمن تصنيفات استطلاع «إكستيل» لعام 2025 (المعروف سابقًا باسم بحوث مؤسسات الاستثمار) للأسواق الناشئة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. تؤكد هذه الإنجازات مجددًا على ريادة الشركة وخبرتها العميقة في مجال البحوث، فقد حصدت مراكز متقدمة في مختلف القطاعات، معززةً بذلك مكانتها بين أبرز المؤسسات الرائدة في هذه التصنيفات. وتأتي هذه الإنجازات لتسلط الضوء على القدرات البحثية المتميزة للقطاع، والثقة الكبيرة التي يحظى بها لدى المستثمرين على المستوى الدولي. وعلى صعيد منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، تعكس التصنيفات التي حصل عليها القطاع الكفاءات الاستثنائية والخبرات الواسعة التي ينفرد بها فريق العمل.

وعلى صعيد قطاع البحوث المؤسسية، نجحت إي اف چي هيرميس في ترسيخ مكانتها في هذه الفئة شديدة التنافسية، حيث حصل أحمد حازم ماهر، رئيس بحوث الصناعات، على المركز الأول كأفضل محلل في قطاع بحوث النقل بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، والمركز الثاني عن قطاع المرافق والخدمات العامة والمركز الوصيف (Runner-up) في قطاع النفط والغاز. كما حصل أحمد معتز، المدير المشارك لقطاع بحوث الرعاية الصحية، على المركز الثاني في قطاع بحوث الرعاية الصحية والأدوية. وجاء حاتم علاء، نائب رئيس قطاع البحوث ورئيس قسم أبحاث قطاعي المواد الاستهلاكية، في المركز الثالث عن قطاع النقل، وحصل على المركز الوصيف (Runner-up) في كلٍ من فئة بحوث أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقطاع الاستهلاكي. بالإضافة إلى ذلك، حصلت مي عطية، مدير تنفيذي في بحوث قطاع العقارات والبناء، على والمركز الوصيف (Runner-up) في قطاع التشييد والبناء والعقارات.

تعكس التصنيفات التي حصل عليها قطاع البحوث درايته العميقة والشاملة بالتوجهات الرئيسية التي تؤثر على أسواق الأسهم في المنطقة، فضلًا عن قدرته على توفير تحليلات دقيقة ورؤى استراتيجية تساعد المستثمرين على تحقيق أفضل العوائد. كما تعد هذه التصنيفات بمثابة شهادة على الثقة الوطيدة التي تجمع بين أبرز محللي قطاع البحوث والمستثمرين.

وتعليقًا على هذا التكريم، أعرب أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث بشركة إي اف چي هيرميس، عن فخره بالإنجازات التي حققها فريق البحوث، موضحًا أن تصنيفات «إكستيل» لهذا العام هي شهادة على تفانيهم وكفاءتهم. وأكد شمس الدين أن التقدير المستمر من مجتمع الاستثمار الدولي يرسخ مكانة الشركة كمصدر موثوق للرؤى الاستراتيجية في المنطقة وخارجها. وأضاف شمس الدين أن هذه التصنيفات لا تعكس تفوق الحاصلين على الجوائز فحسب، بل يمتد ليشمل روح التعاون التي ينفرد بها قطاع البحوث واستراتيجيته المرتكزة على تلبية احتياجات العملاء في المقام الأول، وهما المحركان الأساسيان لنجاح القطاع وتقدمه.

جدير بالذكر أنه تم الاحتفال بهذه الإنجازات خلال حفل عشاء وتوزيع جوائز إكستيل الخاصة بأسواق الأسهم في أوروبا والأسواق الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والمقرر انعقاده بلندن في يوم 18 سبتمبر. ويأتي هذا التكريم في أعقاب حصول قطاع البحوث في إي اف چي هيرميس على جائزة أفضل مؤسسة للبحوث لمدة 3 أعوام على التوالي وذلك من السوق المالية السعودية "تداول" لعام 2024 في حفل توزيع جوائز السوق المالية السعودية.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الحلول المالية الابتكارية والمتكاملة في مصر، وبالأخص للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

