أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة استراتيجية نحو تصفير البيروقراطية الحكومية وتعزيز التحول الرقمي، ستطلق وكالة الإمارات للفضاء، المنصة الرقمية لخدماتها؛ وذلك على هامش مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025، أكبر حدث تقني وريادي في العالم، والذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال سعادة المهندس سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، «إنّ إطلاق المنصة الرقمية لخدمات وكالة الإمارات للفضاء يمثل محطة مهمة في مسيرة التحول الذكي، حيث صممت المنصة لتكون بوابة موحدة تضع خدماتنا الفضائية في متناول مختلف فئات المتعاملين، من مستثمرين ورواد أعمال وشركات ناشئة، بما يلبي تطلعات المستقبل ويعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للفضاء»

وأضاف سعادته، «حريصون في الوكالة على دعم الاستراتيجيات الوطنية وفي مقدمتها تصفير البيروقراطية الحكومية، من خلال تبني حلول رقمية مبتكرة تسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الوقت والجهد، بما ينعكس إيجاباً على منظومة اقتصاد الفضاء الوطني ويحفز الابتكار والاستثمار في هذا المجال الواعد، كما نطمح أن تكون هذه المنصة نموذجًا يحتذى به عالميًا في إدارة الأنشطة الفضائية، حيث تعد دولة الإمارات من أوائل الدول عالميًا في رقمنة التراخيص الفضائية».

وتترجم المنصة رؤية حكومة دولة الإمارات في إلغاء المعاملات الورقية وتقليص الإجراءات التقليدية، من خلال اعتماد نظام رقمي متكامل ومبتكر يتيح تسريع إصدار التراخيص والتصاريح الفضائية، وتيسير رحلة المتعامل بكفاءة عالية ومتابعتها إلكترونياً، بالإضافة إلى توفير بيئة رقمية داعمة للاستثمار والابتكار، عبر توفير واجهة تفاعلية وخدمات مخصصة تسهّل على رواد الأعمال والشركات الناشئة إطلاق مشاريعهم وتنميتها ضمن منظومة تنظيمية مرنة ومحفّزة.

وتتميز المنصة الرقمية، بسهولة الحصول على التراخيص من خلال 4 خطوات:

الدخول إلى المنصة الرقمية عبر التسجيل باستخدام UAEPASS .

. تقديم الطلب من خلال تعبئة النموذج الرقمي بالمعلومات المطلوبة.

مراجعة الطلب من قبل فريق وكالة الإمارات للفضاء مع إمكانية طلب معلومات إضافية إذا لزم الأمر.

إصدار الرخصة بشكل رقمي وإشعار المتعامل مباشرة.

وتُعد هذه المنصة رافعة استراتيجية لترسيخ موقع دولة الإمارات كوجهة رائدة في الأنشطة الفضائية التجارية والعلمية، بما يعكس طموح الدولة في تطوير قطاع فضائي مستدام، ويسهم في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والعلوم المتقدمة، بما يتماشى مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

وخلال مرحلة الإطلاق التجريبي للمنصة الرقمية، منحت وكالة الإمارات للفضاء أول رخصة عبر النظام الجديد لشركة "سبيس 42"، لتكون بذلك أول جهة تحصل على ترخيص رقمي بالكامل. وأكدت شركة "سبيس 42" أن تجربة التقديم عبر المنصة كانت سلسة وسهلة الاستخدام بالتصريح “كانت عملية التقديم للحصول على أول رخصة تُصدر عبر المنصة سلسة وسهلة الاستخدام، حيث مكّنتنا الإجراءات المبسطة من استكمال الطلب في وقتٍ قياسي، وتركيز جهود الفريق على مواصلة الابتكار بما ينسجم مع رؤية وكالة الإمارات للفضاء واستراتيجية الفضاء الوطنية 2030"

وكالة الإمارات للفضاء ستستعرض خلال مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال 2025» أبرز مشاريعها ومبادراتها المستقبلية لتعزيز تنافسية القطاع الفضائي الوطني، كما ستقدم للزوار تجربة تفاعلية مباشرة للخدمات الرقمية، إلى جانب عرض مجموعة من الخدمات الرقمية المبتكرة التي تدعم مسار الوكالة نحو التحول الرقمي، ما سيمكّن الحضور من الاطلاع عن قرب على أحدث حلول الفضاء والتقنيات المرتبطة بها.

وتجدر الإشارة إلى أنه عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة الإمارات للفضاء، يمكن لأي مهتم البدء في مشروعه الفضائي بخطوات واضحة وسهلة، والاستفادة من الموارد الرقمية والخدمات الإرشادية التي تقدمها الوكالة لدعم الابتكار وتنمية قطاع الفضاء الوطني.

نُبذة عن وكالة الإمارات للفضاء:

تأسست وكالة الإمارات للفضاء- هيئة اتحادية عامة- بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2014، لتكون الجهة المسؤولة عن الأنشطة والمشاريع والبرامج الفضائية، حيث تهدف إلى تنظيم وتطوير القطاع الفضائي الوطني، ودعم الاقتصاد الوطني المستدام، إلى جانب تعزيز وإبراز دور الدولة على الخريطة الفضائية إقليمياً وعالمياً.

وتختص الوكالة، باقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط المتعلقة بمجال القطاع الفضائي، وتقديم الإرشاد للبرامج الوطنية الفضائية، وتنمية واستقطاب الكفاءات الوطنية، ودعم مشاريع البحث والتطوير، ومنح التصاريح للأنشطة الفضائية.

كما تقود الوكالة، العديد من المشروعات والمبادرات، من بينها مجمع البيانات الفضائية، ومنصة تحليل البيانات الفضائية، وبرنامج «ساس» للتطبيقات الفضائية، إلى جانب مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، ومهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، أول مهمة من نوعها على الإطلاق لدراسة سبع كويكبات في حزام الكويكبات الرئيسي.

