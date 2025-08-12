أعلنت شركة "ريد هات" (Red Hat)، المزود العالمي الرائد للحلول مفتوحة المصدر، عن تصنيفها كشركة رائدة في تقرير "غارتنر ماجيك كوادرانت لإدارة الحاويات لعام 2025"، حيث حظيت "ريد هات أوبن شيفت" (Red Hat OpenShift)، المنصة الرائدة لتطبيقات السحابة الهجينة والمدعومة بتقنية "كوبرنيتس"، بتقدير خاص ضمن التقرير بفضل اكتمال رؤيتها وقدرتها على التنفيذ.

ويجسد هذا التقدير القدرات المتكاملة والموثوقة لمنصة "ريد هات أوبن شيفت" في مجال إدارة الحاويات عبر بيئات متنوعة لتقنية المعلومات، كما يعكس التزام "ريد هات" بتوفير تجربة تشغيلية متسقة وتوحيد المعايير للمؤسسات التي تعتمد المنهجيات السحابية الأصلية.

وتتيح منصة "ريد هات أوبن شيفت" المؤسسات توحيد وأتمتة وتوسيع نطاق عمليات الحاويات الخاصة بها عبر أي بيئة، بدءاً من مراكز البيانات إلى البيئات السحابية المتعددة ووصولاً إلى أطراف الشبكة. وتمكِّن المنصة فِرَق تقنية المعلومات من تسريع عملية تحديث التطبيقات وتسريع وتيرة تحقيق القيمة للأعمال، مرتكزةً على ميزات الأمان المدمجة وقدرات الإدارة المتقدمة، والتركيز على إنتاجية المطورين.

وتضمَّن تقرير"غارتنر ماجيك كوادرانت لإدارة الحاويات " تقييماً لحلولٍ مقدمة من 15 شركة، استناداً إلى معايير محددة حللت مدى اكتمال رؤية الشركات وقدرتها على التنفيذ. ووفقاً لـ "غارتنر"، فإن الشركات الرائدة تقوم بتنفيذ رؤيتها الحالية بمستوى جيد، وتحظى بوضعٍ يعزز جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية.

نبذة عن "ريد هات"

"ريد هات" هي شركة رائدة في تقنيات السحابة الهجينة المفتوحة، حيث تقدم أساساً موثوقاً ومتسقاً وشاملاً للابتكار التحولي في تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتتيح مجموعة تقنياتها في مجالات السحابة، والتطوير، والذكاء الاصطناعي، ونظام "لينكس"، والأتمتة، ومنصات التطبيقات، تشغيل أي تطبيق في أي مكان، من مركز البيانات إلى أطراف الشبكة. وباعتبارها المزود العالمي الرائد لحلول البرمجيات مفتوحة المصدر للمؤسسات، تستثمر "ريد هات" في المنظومات والمجتمعات المفتوحة لإيجاد حلول لتحديات تكنولوجيا المعلومات المستقبلية. ومن خلال تعاونها مع الشركاء والعملاء، تساعد "ريد هات" في بناء وربط وأتمتة وتأمين وإدارة بيئات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم، بدعم من خدمات الاستشارات وبرامج التدريب والشهادات الحائزة على جوائز.

