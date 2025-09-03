أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت الشركة الوطنية للتأمين – ضمان، التابعة لمجموعة بيورهيلث، أكبر مجموعة للرعاية الصحية والتأمين الصحي في الشرق الأوسط، عن اختتام فعاليات مهرجان "ضمان آكتيف 2025"، الذي أقيم مؤخراً ضمن فعالية صيف أبوظبي الرياضي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، بهدف تعزيز تفاعل الموظفين مع الأنشطة الصحية والرياضية والارتقاء بمستوى الصحة والعافية.

ويعكس المهرجان جهود "ضمان" في إرساء بيئة عمل داعمة عبر تعزيز صحة الموظفين ولياقتهم البدنية، وترسيخ التعاون الإيجابي بينهم. كما ركّز على إتاحة الفرصة للموظفين للمشاركة في الفعاليات والتحديات الرياضية، والأنشطة المخصصة لتعزيز روح الفريق.

وينسجم مهرجان "ضمان آكتيف 2025" مع جهود مجموعة بيورهيلث الراسخة في تعزيز طول العمر والحياة الصحية، والتزام "ضمان" ببناء مجتمع أكثر صحة، والذي يبدأ من الداخل. ويؤكد الحدث التزام الشركة بتعزيز الصحة وجودة الحياة بين موظفيها كأساس لصحة المجتمع الأوسع، ودعم استراتيجية المسؤولية الاجتماعية المؤسسية للشركة. ومن خلال غرس ثقافة الصحة وتبني نمط حياة أكثر نشاطاً على مستوى الشركة، تهدف "ضمان" إلى الإسهام بشكل فعّال في تعزيز مرونة المجتمع وجودة حياة أفراده.

وشهد المهرجان مشاركة الموظفين في مجموعة من الأنشطة الرياضية، شملت كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والريشة الطائرة والبادل وسباق الجري بالتتابع وماراثون المشي، بالإضافة إلى تحديات اللياقة البدنية ولعبة شد الحبل. ووفرت هذه الأنشطة للموظفين فرصة التفاعل والتنافس في إطار هادف وممتع.

وفي ختام الحدث، قدم المنظمون جوائز وشهادات تقديرية للموظفين خلال حفل ختامي نظمته الشركة، تكريماً لإنجازاتهم ومشاركتهم المتميزة في المهرجان.

لمحة حول الشركة الوطنية للتأمين – ضمان:

تُقدم الشركة الوطنية للتأمين - ضمان، المؤسسة الوطنية الرائدة في قطاع التأمين الصحي التخصصي؛ حلولها التأمينية الصحية الرائدة لأكثر من 3 مشترك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تأسست "ضمان" في عام 2005 وبدأت عملياتها في مايو 2006 كأول شركة متخصصة في التأمين الصحي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي مايو 2025، اعتمدت "ضمان" اسمها القانوني الجديد ليعكس التوسع في أعمالها بما يتجاوز التأمين الصحي، لتشمل باقة أوسع من البرامج تبدأ بتأمين الممتلكات والحوادث. ويأتي هذا التطور امتداداً لخطوة تنويع سابقة تمثلت في إطلاق "صندوق ضمان لمكافآت نهاية الخدمة ومزايا الموظفين (GEB)" في عام 2024.

وتعد "ضمان" جزءاً من مجموعة بيورهيلث، أكبر مجموعة للرعاية الصحية والتأمين الصحي في الشرق الأوسط، التي تكرّس جهودها لإعادة تصور تجربة الرعاية الصحية وامتدادها عبر مختلف مراحل الحياة. تضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات، وما يزيد عن 316 عيادة، إلى جانب مراكز تشخيصية متعددة، وحلول تأمين صحي متكاملة، وصيدليات، وتقنيات صحية، وخدمات مشتريات واستثمارات متنوعة.

كما تقود "ضمان" مسيرة الابتكار من خلال الجمع بين أحدث التقنيات والخبرة الواسعة التي يتمتع بها فريق عملها المؤهل ورفيع المستوى. وبصفتها شركة التأمين الصحي الرائدة في الدولة، توفر "ضمان" مركز اتصال يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وفريقاً متخصصاً لتفويض الخدمات الطبية، على تواصل مباشر مع شبكة طبية تضم أكثر من 3000 منشأة. كما توفر الشركة مجموعة شاملة من الخدمات الرقمية المتقدمة والاستثنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتلتزم الشركة بأعلى المعايير في قطاع التأمين الطبي، وقد حازت على العديد من الجوائز وشهادات الجودة العالمية المرموقة.

نبذة عن "بيورهيلث":

تعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية والتأمين في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات، وأكثر من 316 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

- واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات. عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

- تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة. الشركة الوطنية للتأمين – ضمان - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

- شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات. المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

- يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة. رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

- أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات. بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

- إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة. وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

- شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية. ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

- أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية. أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

- هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

- أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة. مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص

- أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص "بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

- الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة. مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

