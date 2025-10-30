دبي، الإمارات العربية المتحدة: بمناسبة اليوم العالمي للمدن 2025 الذي يصادف يوم 31 أكتوبر، تسلط شركة فيستا، الرائدة عالمياً في مجال الطيران الخاص، الضوء على دورها المحوري في تسريع تحول مدن مجلس التعاون الخليجي إلى شبكة من المدن الذكية والمستدامة والقادرة على المنافسة على المستوى العالمي. ومن خلال ربط المستثمرين الدوليين وقادة الأعمال والمبتكرين مباشرة بالفرص الإقليمية، تدعم "فيستا" طموحات الخطط الوطنية مثل رؤية السعودية 2030 ورؤية الإمارات 2050، بما يعزز قدرة المنطقة على جذب رأس المال والمواهب والابتكار على نطاق عالمي.

ومع تنافس مدن دبي وأبوظبي والرياض والدوحة على الساحة العالمية مع مراكز مالية رائدة مثل لندن وسنغافورة ونيويورك، أصبحت الاتصالية السلسة عاملاً حاسماً في تعزيز القدرة التنافسية. وتوفر شبكة "فيستا" الواسعة – التي تعمل من خلال علامتيها العالميتين VistaJet وXO إمكانية الوصول إلى عدة مدن خليجية ودولية في يوم واحد فقط، ما يحول أسابيع من المفاوضات إلى ساعات، ويضمن بقاء مراكز الأعمال في المنطقة في صدارة المنافسة العالمية.

وفي إنجاز إقليمي غير مسبوق، أصبحت "فيستا" أول مشغل دولي مرخص من الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية (GACA) لتسيير رحلات جوية خاصة داخل المملكة. ويتيح هذا التطور ربط مدن الرياض وجدة والمدن الذكية الناشئة مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر، مما يمنح المستثمرين وقادة الأعمال إمكانية الوصول المبكر إلى مشاريع رؤية السعودية 2030 قبل اكتمال البنية التحتية التجارية الكاملة.

وقال مازن عبيد، رئيس "فيستا" – الشرق الأوسط: "المدن المزدهرة لا تُبنى فقط بالمباني أو التكنولوجيا، بل بقدرتها على ربط الناس والأفكار ورؤوس الأموال عبر الحدود. إن دول الخليج لم تعد مجرد جزء من حركة الأعمال العالمية، بل أصبحت تساهم في تشكيلها. ومن خلال أسطولنا العالمي وشبكتنا الجديدة للرحلات المحلية في السعودية، نضمن أن تبقى مدن المنطقة مفتوحة وتنافسية وجاهزة لاستقبال العالم."

الطيران الخاص كمحرك استراتيجي للنمو الاقتصادي

تسهم شبكة "فيستا" بشكل مباشر في تسريع النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال ربط المستثمرين والمبتكرين وقادة الأعمال العالميين بفرص المنطقة المتطورة بسرعة:

تسريع عقد الصفقات من خلال الوصول المضمون إلى أسطول "فيستا" العائم الذي يضم أكثر من 270 طائرة حول العالم، ما يتيح مرونة تشغيلية استثنائية وتمكين التنفيذيين من زيارة عدة مدن خليجية ودولية في يوم واحد فقط .

عبر شبكة شاملة من الرحلات الدولية والإقليمية والمحلية تتيح للمستثمرين الوصول المبكر إلى مشاريع مثل و و قبل بدء العمليات التجارية الكاملة دفع عجلة النمو الإقليمي: سجلت "فيستا" ارتفاعاً بنسبة 48% على أساس سنوي في إجمالي ساعات الطيران المباعة، وزيادة بنسبة 111% في نمو الخدمات الإضافية في الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعكس زخماً قوياً ومستداماً حتى قبل إطلاق خدماتها المحلية الجديدة في السعودية. ويؤكد هذا النمو اعتماد المكاتب العائلية وصناديق الثروة السيادية والمستثمرين في التكنولوجيا على الطيران الخاص كوسيلة للوصول إلى المناطق الحرة ومراكز الابتكار والمناطق المالية في مختلف أنحاء الخليج .

تمكين المدن ودفع النمو

تُعد "فيستا" أكبر مجموعة طيران خاص حسب الطلب في العالم، حيث تربط الناس ورؤوس الأموال والأفكار في أكثر من 200 دولة وإقليم. ومن خلال تقديم خدمات طيران سريعة ومرنة وموثوقة، تلعب "فيستا" دوراً محورياً في تحويل مدن الخليج إلى مراكز استثمارية مستدامة ومتكاملة عالمياً – مما يمكّنها من الازدهار في عالم يتزايد فيه التنافس يوماً بعد يوم.

للمزيد من المعلومات حول خدمات الطيران الخاص من "فيستا"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.vistaglobal.com.

نبذة عن فيستا

تُعد "فيستا جلوبال هولدينج ليمتد" الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطيران التجاري الخاص، حيث توفر خدمات الطيران التجاري حول العالم عبر شبكة من الشركات التابعة وفريق يضم أكثر من 4000 خبير. يقع المقر الرئيسي للمجموعة في دبي، وتجمع فيستا تحت مظلتها مجموعة فريدة من الشركات التي تقدم خدمات خالية من الأصول لتغطية جميع جوانب الطيران التجاري، بما في ذلك التغطية المضمونة والعند الطلب، وخدمات الاشتراك والعضوية، بالإضافة إلى خدمات إدارة وتشغيل الطائرات.

منذ أكثر من 20 عاماً، تواصل فيستا ريادة القطاع من خلال الاستثمار المستمر في الكفاءات والتكنولوجيا والبنية التحتية، بهدف تقديم أكثر خدمات الطيران تطوراً بأفضل قيمة ممكنة — في أي وقت وأي مكان حول العالم.

وبفضل خبرتها الواسعة، تقدم فيستا حلولاً متكاملة وتقنيات متقدمة لتلبية احتياجات عملاء الطيران التجاري حول العالم، من خلال علاماتها الرائدة مثل VistaJet وXO.

فيستا هي الاسم التجاري لشركة "فيستا جلوبال هولدينج ليمتد". لا تقوم فيستا بتشغيل أي طائرات بشكل مباشر، وجميع الرحلات تُنفذ بواسطة مشغلين مرخصين قد تشمل شركات تابعة مثل VistaJet Limited أو VistaJet GmbH. كما تمتلك فيستا حصصاً دون التدخل في الإدارة في شركات طيران أمريكية مرخصة من FAA ومسجلة لدى DOT مثل XOJET Aviation LLC (DBA Vista America)، Red Wing Aeroplane LLC (DBA Vista America)، Western Air Charter Inc (DBA Vista America)، Jet Select LLC (DBA Vista America)، Talon Air LLC.

