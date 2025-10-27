مسقط : تُوج بنك ظفار - ثاني أكبر بنك في سلطنة عُمان من حيث شبكة الفروع - بجائزة التكنولوجيا المالية ضمن جوائز التميز التكنولوجي للشرق الأوسط 2025 ليؤكد مكانته الريادية في الابتكار المصرفي والتحول الرقمي.

وتُنظَّم هذه الجوائز من قبل موقع "ميديل إيست بيزنس"، إذ تكرِّم المؤسسات التي أظهرت تميزًا في مجالات التحول الرقمي والابتكار وتبنِّي أحدث الحلول التكنولوجية. وتضمن برنامج الجوائز هذا العام على فئات عديدة مثل التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني؛ بما يضمن إبراز المبتكرين في مختلف القطاعات.

ويُمثل فوز بنك ظفار بجائزة التميز في "التكنولوجيا المالية" أهمية خاصَّة بالنظر إلى النمو السريع لهذا القطاع ودوره الحيوي في صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي في المنطقة؛ إذ تُسهم ابتكارات التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي، وتحديث أنظمة الدفع، ورفع كفاءة الأطر الرقابية، وتعزيز ثقة الزبائن. ويُؤكد هذا التكريم أنَّ مبادرات بنك ظفار ليست مجرد حلول مُبتكرة فحسب، بل هي مؤثرة، و قابلة للتوسع، ومتوافقة مع أفضل الممارسات التنظيمية والرقابية.

ويستندُ نجاح بنك ظفار في مجال التكنولوجيا المالية إلى التزامه طويل الأمد بالابتكار المتمحور حول الزبائن والمصرفية المعزَّزة بالتكنولوجيا؛ حيث عمل البنك على تحديث بنيته الأساسية الرقمية بالتعاون مع "Infosys Finacle"؛ مما مكَّنه من إطلاق قدرات متقدمة عبر فروعه وقنواته الإلكترونية.

ومن أبرز ابتكاراته خدمة ظفار باي "Dhofar Pay"، التي تمكِّن الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد والمدعَّمة بتقنية "NFC" من العمل كبطاقات رقمية، كما يعد البنك من أوائل البنوك في عُمان التي دمجت خدمة "سامسونج باي".

وقد أطلق البنك مؤخرًا حلولًا رقمية مخصصة لقطاع الأعمال، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتبسيط المدفوعات، وإصدار الفواتير، إضافة إلى تقنيات "SoftPOS" التي تقلل الاعتماد على الأجهزة التقليدية.

ويأتي هذا التتويج امتدادًا لمسيرة حافلة بالجوائز؛ من بينها: جائزة أفضل بنك رقمي لعام 2023 ضمن جوائز TAS للأعمال، وجائزة أفضل بنك للحلول الرقمية من مجلة "يوروموني".

وبهذا التكريم، يُؤكد بنك ظفار مجددًا مكانته كمؤسسة مالية تضع الزبون في صميم أولوياتها، وتستلهم الابتكار، وتسعى لصياغة مستقبل الصيرفة في سلطنة عُمان والمنطقة.

