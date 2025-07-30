بلغ صافي الربح 92.5 مليون دولار أمريكي، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 15.7%.

جاء الأداء العام مدعوماً بالزخم الإيجابي في المبيعات المماثلة، والتوسع الاستراتيجي، والابتكار في المنتجات، والانضباط المستمر في التكاليف، مما دعم تحقيق نتائج قوية في الأسواق الرئيسية.

أبو ظبي والرياض: أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية "بي إل سي" ("أمريكانا للمطاعم" أو "الشركة") (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: AMR/ ISIN: AEE01135A222)، و(المدرجة في السوق السعودي للأوراق المالية "تداول" بالرمز: 6015)، أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان، عن نتائجها المالية لفترة الأشهر الستة الأولى من العام 2025، والمنتهية بتاريخ 30 يونيو 2025.

أداء مالي متين مدفوع بنمو قوي في الإيرادات على أساس المقارنة المماثلة وكفاءة عالية في اقتصاديات الوحدات.

أعلنت أمريكانا للمطاعم عن تحقيق إيرادات قدرها 1.217 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2025، بزيادة نسبتها 15.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس استمرار تعافي الأعمال في الأسواق الرئيسية. وعلى أساس المقارنة المماثلة، ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.4 %، مما يبرز قوة أداء المتاجر القائمة لدى الشركة.

بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) مبلغ 274.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 17.9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، مما يعكس تدفقاً قوياً لنمو المبيعات رغم ارتفاع نسبة التوصيل. وبلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركة 92.5 مليون دولار أمريكي، محافظاً على هامش ربح قدره 7.6 %، بما يتماشى مع العام الماضي وذلك على الرغم من تطبيق الأنظمة الضريبية الجديدة التي بلغت 8.2 مليون دولار أمريكي في الأسواق الرئيسية خلال عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، تضمن صافي الربح للنصف الأول من عام 2024 بنوداً إيجابية غير متكررة بقيمة 7.2 مليون دولار أمريكي، تعود بشكل رئيسي إلى إعفاءات من تكاليف تسويقية تم استلامها خلال الربع الأول من عام 2024 وتمت تسويتها في الأرباع التالية.

حققت الشركة تدفقات نقدية حرة قدرها 110.8 ملايين دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام، مما يعكس نمواً سنوياً بنسبة 151 %، مدعوماً بالأداء التشغيلي القوي والانضباط في تخصيص رأس المال. وتواصل أمريكانا للمطاعم الحفاظ على ميزانية قوية دون أي رافعة مالية، مع احتياطات نقدية صحية.

التوسّع المستمر في محفظة المطاعم وزيادة الحضور في الأسواق

خلال النصف الأول من عام 2025، افتتحت الشركة عدد 36 من المطاعم الجديدة، ودمجت 46 فرعاً إضافياً من بيتزا هت عُمان، ليصل إجمالي عدد المطاعم إلى 2,638 مطعماً في 12 دولة. وتواصل الشركة التركيز على تحقيق هدفها السنوي لافتتاح الفروع الجديدة.

في يوليو 2025، وقّعت أمريكانا للمطاعم اتفاقية امتياز حصرية مع "كاربو"، العلامة التجارية الفاخرة التي انطلقت من أثينا وتشتهر بمكسراتها الفاخرة، وشوكولاتتها الحرفية، وقهوتها الراقية. تمنح هذه الاتفاقية أمريكانا الحقوق الحصرية لتأسيس وتشغيل متاجر "كاربو" في الكويت وقطر، مع خطط للتوسع لاحقاً في كل من البحرين والمملكة العربية السعودية.

الريادة في الشمولية والمسؤولية المجتمعية

في إطار التزامها المستمر بالدمج والتمكين، وسّعت أمريكانا للمطاعم مبادراتها لتمكين أصحاب الهمم في الإمارات والسعودية ومصر والبحرين. فقد رحّبت "بيتس كوفي" الإمارات بأفراد من ذوي الإعاقات السمعية و الكلامية و ذوي التوحد، وافتتحت متاجر مخصصة لأصحاب الهمم في السعودية والبحرين، كما أطلقت متجرها السابع في مصر الذي يديره بالكامل أفراد من ذوي الإعاقات السمعية. واستضافت "هارديز" و"كرسبي كريم" الإمارات متدربين من مركز راشد للعام الثاني، بينما عززت مذكرة تفاهم جديدة مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ضمن برنامج "فرص للجميع" جهود التوظيف الشامل. وفي مصر، مكّن برنامج التعليم المزدوج أكثر من 10,000 شاب منذ انطلاقه، موفراً لهم مسارات واضحة للتوظيف.

اجتماع إعلان النتائج المالية

من المقرر عقد اجتماع إعلان النتائج المالية عبر الهاتف لمناقشة الأرباح، يليه جلسة أسئلة وأجوبة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو 2025 في تمام الساعة 17:00 (بتوقيت منطقة الخليج) / 14:00 (بالتوقيت الصيفي البريطاني) / 9:00 صباحاً (بتوقيت شرق الولايات المتحدة). وسيتم استضافة المكالمة من قبل السيد/ أمربال سينج ساندو (الرئيس التنفيذي)، والسيد/ هارش بانسال (الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والرئيس التنفيذي للنمو) وبوجيت بارخ (مدير قسم علاقات المستثمرين).

نبذة عن أمريكانا للمطاعم:

تعد شركة "أمريكانا للمطاعم" أكبر مشغّل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في 12 دولة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان. وقد شكّل الإدراج المزدوج والمتزامن للشركة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية عام 2022 أول إدراج من نوعه في المنطقة.

وتُعد "أمريكانا للمطاعم" شركة رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات، تحمل إرثاً يمتد لعقود من النجاح، وتتمتع بحضور جغرافي واسع، وعلاقات طويلة الأمد مع مانحي الامتياز العالميين. وتشمل محفظتها علامات تجارية مرموقة مثل: كي إف سي، بيتزا هت، هارديز، كرسبي كريم، بيتس كوفي، ويمبي، تي جي آي فرايديز، كوستا كوفي، باسكن روبنز، و"كاربو".

وتوفّر منصة المطاعم الرقمية الخاصة بأمريكانا، والتي تضم 19 تطبيقاً فائقاً، تجربة متكاملة تتيح للعملاء الاستمتاع بعلاماتهم المفضلة في أي وقت، ومن أي مكان، وبالطريقة التي تناسبهم.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة www.americanarestaurants.com :

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