القاهرة، مصر: أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، التي تعمل عبر قطاعات متنوعة عن نتائج أعمالها عن النصف الأول من عام 2025، والتي أظهرت أداءً قويًا على صعيد جميع المؤشرات المالية، مدعومًا بنمو ملحوظ في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وسجلت الشركة صافي ربح قبل حقوق الأقلية بلغ 972 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2025، مقابل 762 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2024، محققة نسبة نمو 27.5%.

الأداء المالي للنصف الأول 2025

ارتفعت الإيرادات إلى 27.78 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 20.09 مليار جنيه في النصف الأول من 2024، بمعدل نمو 38.3%. . كما سجل مجمل الربح 6.00 مليار جنيه مقابل 4.34 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 38.4%، مع استقرار هامش إجمالي الربح عند 21.62%.

كما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) 3.20 مليار جنيه، بزيادة قدرها 34.9% مقارنة بـ 2.37 مليار جنيه في النصف الأول من 2024، بهامش EBITDA بلغ 11.5%. ارتفع صافي ربح الشركة بعد حقوق الأقلية إلى 892 مليون جنيه مصري، مسجّلًا نموًا قويًا بنسبة 36.3% على أساس سنوي.

أداء قوي في الربع الثاني 2025

سجلت راية القابضة إيرادات بلغت 14.90 مليار جنيه في الربع الثاني من 2025 مقابل 9.68 مليار جنيه في نفس الفترة من 2024، محققة نموًا سنويًا بنسبة 54.0% ونموًا ربعيًا بنسبة 15.6% مقارنة بالربع الأول من العام. وجاء ذلك مدعومًا بارتفاع مجمل الربح بنسبة 52.3% على أساس سنوي ليصل إلى 3.32 مليار جنيه مقابل 2.18 مليار جنيه، وبنمو ربعي قدره 23.4%، مع تسجيل هامش مجمل الربح عند 22.3%.

وانعكس هذا الأداء الإيجابي على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، والتي سجلت 1.81 مليار جنيه مقابل 1.17 مليار جنيه في الربع الثاني من 2024، بزيادة سنوية 55.1% وربع سنوية 29.6%، مع تحسن هامش EBITDA إلى 12.1%. كما ارتفع صافي الربح قبل حقوق الأقلية بنسبة 52.1% ليبلغ 584 مليون جنيه، مقارنة بـ 384 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة 50.5% عن الربع الأول من 2025.

أشارت إدارة راية القابضة للاستثمارات المالية إلى أن الأداء المتميز خلال النصف الأول من العام يعكس نجاح استراتيجية الشركة في تحقيق النمو المستدام وتحسين الكفاءة التشغيلية، إلى جانب التوسع في الأنشطة المختلفة وتحقيق التوازن بين الإيرادات والربحية. كما أكدت أن الأداء القوي في الربع الثاني كان له دور رئيسي في تعزيز نتائج النصف الأول، متوقعة استمرار هذا الزخم الإيجابي خلال النصف الثاني من 2025 بفضل خطط التوسع والاستثمار المدروسة إلى جانب التوسع في الأنشطة المختلفة وعبر ٦ دول.

