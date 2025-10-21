دبي، الإمارات العربية المتحدة: تفخر "رؤى للعناية الصحية المنزلية ذ.م.م" بالإعلان عن فوزها بجائزة "أفضل مزوّد للرعاية الصحية المنزلية" المقدّمة في إطار جوائز الصحة 2025، وهي أكبر منصة لتكريم ممتهني قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتُقام تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان. يشكّل هذا التكريم المرموق تأكيداً على ريادة مركز "رؤى" وتميّزه في مجال تقديم الرعاية الطبية الرحيمة وعالية الجودة للمرضى في بيئة منزلهم المريحة في جميع أنحاء الإمارات.

تأسست "رؤى للعناية الصحية المنزلية" في عام 2017، وتدأب مذاك الوقت على تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية المنزلية، تشمل التمريض المتخصص، زيارة الطبيب، ورعاية كبار السن، والرعاية التلطيفية، والعلاج الطبيعي، وخدمات الدعم والرعاية ما بعد الجراحة، رعاية الأطفال حديثي الولادة، فضلاً عن خدمات إدارة الأمراض المزمنة، وخدمة الفحوصات المخبرية المنزلية. وقد نفّذت "رؤى" أكثر من 36 ألف زيارة منزلية حتى اليوم، بدعم من فريقها متعدد التخصصات، وتواصل جهودها لإعادة تعريف مفهوم الرعاية المنزلية من خلال التزامها بقيم السلامة والكفاءة والعناية الشخصية.

تقدّر قيمة سوق الرعاية الصحية المنزلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بحوالي 1.18 مليار دولار أمريكي في عام 2025، وهو يشهد نمواً مطرداً ومتسارعاً بمعدل سنوي مركّب يقدّر بنحو 11 في المائة. يُعزى ذلك إلى الارتفاع معدلات الأمراض المزمنة، وتزايد نسبة كبار السن بين السكان، بالإضافة إلى التوسع في استخدام خدمات التطبيب عن بُعد، ما أدى إلى تنامي الطلب على خدمات رعاية صحية منزلية عالية الجودة، و قابلة للتوسّع، ومدعومة بالتقنيات الحديثة.

يؤكد هذا الفوز التزام مركز "رؤى" الراسخ بالارتقاء بالتميز السريري وتعزيز رضا المرضى والابتكار في الرعاية الصحية. هذا ويواصل المركز تحسين نموذج الرعاية الخاص به من خلال دمج تقنيات المراقبة الصحية المتقدمة وخدمات دعم التطبيب عن بعد، ما يضمن حصول المرضى على رعاية طبية متكاملة ومنظّمة وسهلة المنال في أجواء المنزل المريحة.



وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد ساتيش كومار، المدير التنفيذي لمركز "رؤى للعناية الصحية المنزلية": "يشرفنا للغاية الحصول على جائزة ’أفضل مزوّد للرعاية الصحية المنزلية‘ خلال حفل توزيع ’جوائز الصحة 2025‘. يمثّل هذا التكريم دليلاً راسخاً على تفاني فريقنا واحترافيته الفائقة وتعاطفه مع المرضى. تدأب ’رؤى‘ على تحقيق مهمتها المتمثّلة في تقديم خدمات الرعاية الطبية بجودة ومستوى الرعاية المقدّمة في المستشفى ضمن بيئة منزل المرضى وخصوصيتها، بكل تعاطف وتميّز، وبما يضمن الاحترام لكرامة المريض. يشكّل حصولنا على هذا التقدير حافزاً يدفعنا لمواصلة رفع معايير الرعاية التي تركز على المريض في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة."



وقد تولّت مجلة الصحة (Health Magazine)، وهي مجلة صحية ثنائية اللغة تصدر كل شهرين وتُنشر من قبل "ثومبي ميديا"، تنظيم النسخة الخامسة من "جوائز الصحة السنوية" ، وهي أكبر منصة تقدير في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. خلال الحفل الذي أُقيم في 9 أكتوبر 2025 في دبي، تمّ توزيع الجوائز ضمن 46 فئة تنافسية، كما تمّ تكريم 15 مواطناً إماراتياً تقديراً لمساهماتهم البارزة في القطاع الصحي.



وتواصل "رؤى" التزامها بدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء الدولة الأكثر صحة ورفاهية من خلال توسيع حضورها وتحسين جودة خدماتها الصحية باستمرار. كما يعرب المركز عن امتنانه العميق لمرضاه وشركائه وأعضاء فريقه على ثقتهم المستمرة ومساهماتهم التي كان لها الدور الأبرز في تحقيق هذا الإنجاز.

-انتهى-

