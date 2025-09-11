المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ينظم المنتدى برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويجمع خبراء الإعلام ورواد الفكر الحكومي من مختلف أنحاء العالم .

"دو" تواصل التزامها بتعزيز بنية الاتصال ودعم التنمية المستدامة القائمة على التكنولوجيا من خلال مساهماتها الاستراتيجية في مسيرة التحول الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، تعاونها مع المنتدى الدولي للاتصال الحكومي "IGCF 2025" كشريك الاتصال للمنتدى، والذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وتأتي الشراكة في إطار التزام "دو" بدعم المبادرات التي تعزز المعايير الخاصة بمجال الاتصال الحكومي والمؤسسي، وترسخ الثراء الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُعقد المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2025، في إمارة الشارقة، عاصمة الثقافة العربية، وقلب التميز والتواصل الحضاري في المنطقة والعالم، حيث يُعد المنتدى منصة رائدة لطرح حوارات ملهمه ومناقشات بين الخبراء والمتخصصين في العالم حول أفضل الممارسات في مجال الاتصال الحكومي، بهدف مناقشة تطوير آليات حوارية مبتكرة تخدم المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.

وينعقد المنتدى هذا العام في مركز إكسبو الشارقة، يومي 10 و11 سبتمبر، تحت شعار "اتصال من أجل جودة الحياة"، حيث يتضمن برنامجه أكثر من 110 فعالية ويركز على دور التعليم والتكنولوجيا واستراتيجيات الاتصال الفعّال في تعزيز رفاهية المجتمع وأمنه الغذائي. وعلى مدار يومين، يشهد المنتدى خطابات ملهمة، وجلسات حوارية، وورش عمل متخصصة تتناول موضوعات محورية تمتد من بناء مدن ذكية ومستدامة إلى الابتكار الشبابي في مسيرة الاستدامة.

وبهذه المناسبة، قال عادل الريس، مدير إدارة تنفيذي الاتصال المؤسسي والبروتكول في شركة "دو": إنه "شراكتنا مع المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2025 تؤكد مدى التزامنا العميق بتعزيز مسيرة التميز في مجال الاتصال الحكومي والمؤسسي على مستوى كافة القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي إطار ما نشهده من تقاطع بين التكنولوجيا والتعليم والاتصال الحكومي، فإن الاتصال الفعّال يتمحور حول بناء جسور تواصل بين الجهات الحكومية والمجتمعات، وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحسين جودة الحياة للجميع. كما أن الرؤى التي تُطرح كأفضل الممارسات خلال المنتدى تدعم بشكل مباشر رسالتنا في المساهمة الفاعلة لترسيخ ازدهار دولة الإمارات العربية المتحدة وتطورها المستدام."

ويتضمن جدول أعمال المنتدى عدة محاور رئيسية تُبرز دور الاتصال المؤسسي والحكومي في تحسين جودة الحياة، ومن أبرز المتحدثين سال خان، مؤسس "أكاديمية خان"، الذي يستعرض دور التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لـ "اقتصاد السعادة". كما تشمل الجلسات مناقشات متقدمة حول تقاطع الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية واستراتيجيات الاتصال الشامل في تطوير وتنمية المدن، إلى جانب ورش عمل تركز على التدريب المؤسسي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتعزيز رفاهية بيئة العمل، والدور المحوري للإعلام الرقمي في تعزيز الوعي بالأمن السيبراني. كما تسلّط إحدى الجلسات الضوء على دور الشباب المبتكرين في إعادة صياغة أنظمة الغذاء عبر مبادرات مستدامة، بما يعكس قوة الاتصال الشبابي في مواجهة التحديات العالمية.

إلى ذلك، يواصل المنتدى الدولي للاتصال الحكومي تعزيز المكانة العالمية الرائدة لإمارة الشارقة كمركز عالمي مرموق في ابتكار الاتصال الحكومي، من خلال الانفتاح على التجارب الدولية واستلهام أفضل الممارسات العالمية. كما يرسخ المنتدى دوره كمنصة فريدة لتطوير حوار تشاركي مع صناع القرار والخبراء ورواد الرأي، في إطار يسهم في تبادل المعرفة وتعزيز التطوير المهني المستدام.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

