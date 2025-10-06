أبوظبي، بدعم من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، الجهة المكلّفة بتطوير السياسات وتعزيز التعاون الاستراتيجي في قطاع التكنولوجيا الذكية ذاتية الحركة في إمارة أبوظبي، تُنظِّم جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا كأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات 2025، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر المقبل، في مركز "أدنيك" أبوظبي.

ويُقام الحدث ضمن فعاليات النسخة الأولى من "أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة"، الذي يُنظَّم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة رئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة.

وتُعقد النسخة الثامنة من بطولة كأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة نحو 1,900 مبتكِر عالمي للمنافسة في مسابقات الروبوتات القائمة على الذكاء الاصطناعي، حيث سيستعرض هذا الحدث مجموعة من التحديات عبر 8 بطولات رئيسية و15 بطولة فرعية على مدى الأسبوع.

وستضم البطولة 34 مسابقة في جميع الفئات، وستندرج 14 مسابقة منها تحت البطولات الرئيسية، في حين تُصنَّف 20 منها تحت فئة البطولات الناشئة. وتشمل البطولات روبوتات كرة القدم، وروبوتات الإنقاذ، والروبوتات الصناعية، والروبوتات المنزلية، كما سيشمل الحدث بطولة تحت رعاية القطاع الصناعي، واستعراضاً لتقنيات متنوّعة في هذا المجال.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور حمد كركي، الرئيس العام لكأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات 2025: "تتشرف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بتنظيم كأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات، ضمن فعاليات نسخة هذا العام من أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة، لاستعراض الدور الفعّال لهذه الأنظمة في تنويع الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث سيجمع الحدث علماء وباحثين وأكاديميين وقادة من القطاع الصناعي، للاطلاع على أبرز الابتكارات ومشاهدة التحديات والمسابقات".

وأضاف الدكتور كركي: تؤكِّد هذه المسابقة، إلى جانب الفعاليات الأخرى ذات الصلة خلال أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة، على المكانة المتميزة التي تتمتّع بها دولة الإمارات كواحدة من الوجهات العالمية الأكثر حيوية في الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات".

نسخة عام 2025 من كأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات ستسهم في تحفيز الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة، كما ستقوم الفرق المشاركة ببناء روبوتات صديقة للبيئة، والاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير، وتطبيق تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز إدارة الموارد.

وتتمحور النسخة الحالية من المسابقة حول مواضيع عالمية مهمة، من أبرزها الاستدامة، والقطاعات الصناعية الرئيسية، وروبوتات الطاقة عالية الكفاءة، والتصنيع المستدام، والنماذج المستدامة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وسيشمل أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة برنامجاً من الفعاليات يمتد على مدى أسبوع كامل، حيث سيجمع قادة القطاع الصناعي والمبتكرين وصنّاع السياسات والمستثمرين، بهدف تسريع مستقبل التقنيات ذاتية الحركة.

وسيبدأ الأسبوع فعالياته في 10 نوفمبر بقمة أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة التي ينظمها مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، لتكون منصة استراتيجية لإجراء حوار رفيع المستوى وصياغة السياسات واستكشاف فرص الاستثمار، التي ستسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة من الابتكار والتطور في مجال الأنظمة ذاتية الحركة على المستوى العالمي.

وتشمل الفعاليات الأخرى، التي ستقام ضمن أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة، معرض "دريفت إكس"، خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر؛ ودوري أبوظبي للسباقات المستقلة والمسيَّرة في 15 نوفمبر، ما يعكس الدور الريادي للإمارة في مجالات الابتكار والتعاون التكنولوجي.

ويؤكِّد أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة 2025 حرص الإمارة على دعم جهود التعاون والابتكار القائم على حلول الذكاء الاصطناعي، التي من شأنها تعزيز الكفاءة وتحسين جودة الحياة، من خلال الاستفادة من التطبيقات الآمنة والمستدامة للمنظومات التكنولوجية ذاتية الحركة.

