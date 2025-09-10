مسقط: تأكيدًا على مكانته الرائدة في مجال الصيرفة الرقمية الإسلامية ودوره المحوري في دفع عجلة التحول الرقمي، سجّل بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، حضورًا بارزًا في معرض كومكس 2025، المعرض التكنولوجي الأبرز في السلطنة. وقد أكدت مشاركة البنك التزامه بصياغة مستقبل الصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال ابتكارات رقمية متقدمة، وتمويل قائم على الاستدامة، وتركيزه على تقديم أفضل خدمات للعملاء.

وفي معرض كومكس 2025، فتح البنك باب التسجيل الاولي لمنصة الخدمات المصرفية الإسلامية الرقمية من الجيل القادم، المصممة لتلبية احتياجات جيل سريع التطور يعتمد على الهواتف المحمولة. ودُعي الزوار والعملاء للتسجيل المبكر ليكونوا من أوائل من ينظمون إلى المنصة، والتي صممت لتقديم تجربة مصرفية رائدة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد حظيت المنصة بإقبال كبير، لا سيما من الطلاب والمهنيين الشباب ورواد الأعمال الناشئين الباحثين عن طريقة أكثر ذكاءً وشخصية لإدارة شؤونهم المالية.

استعرض بنك نزوى أيضًا منصته الجديدة للخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات والمعاملات الرقمية، المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنامية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الجهات الحكومية. وترتقي هذه المنصة بالخدمات المصرفية للشركات من خلال توفير مرونة غير مسبوقة، وعمليات مبسطة، ووظائف متقدمة تتفوق على الأنظمة الرقمية التقليدية. وتتميز المنصة بواجهة استخدام حديثة وسهلة، مما يُسهّل التعامل مع العمليات المعقدة، ويوفر أدوات آمنة وعالية الأداء تُسهم في اتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً. وبفضل التشفير القوي وبروتوكولات الأمان المعززة، تضمن المنصة تجربة مصرفية سلسة وآمنة، مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات بيئة الأعمال المتسارعة اليوم.

وفي تعليقه، صرّح الفاضل خالد الكايد، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى، قائلاً: " تؤكد مشاركتنا في معرض كومكس 2025 الرؤية الاستراتيجية لبنك نزوى في قيادة التحول الرقمي في قطاع الصيرفة الإسلامية في عُمان. وفي إطار سعينا المستمر نحو الابتكار، وفّر المعرض هذا العام منصة قيّمة لعرض خدماتنا التكنولوجية، إلى جانب التزامنا الراسخ بتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائنا، من الشباب المتمرس في المجال الرقمي إلى الشركات الواعدة. ويُعد الكشف عن حلولنا الرقمية الرائدة خطوة محورية في مسيرتنا، تعكس نهجًا مستقبليًا متجذرًا في مبادئ الشريعة الإسلامية. وقد صُممت هذه المبادرات لتوفير تجارب مصرفية سلسة وآمنة، تتماشى مع طموحات رؤية عُمان 2040. ونحن فخورون بكوننا في طليعة عصر جديد في التمويل الإسلامي".

في إطار حضوره الاستراتيجي في معرض كومكس 2025، استعرض بنك نزوى باقة شاملة من الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة، معززًا مكانته كرائد في قطاع التمويل الإسلامي في سلطنة عُمان. وقد أتيحت للزوار الفرصة لتجربة بساطة وكفاءة الخدمات المصرفية عبر أجهزة الخدمة الذاتية التفاعلية، التي تُبرز سهولة إجراء المعاملات اليومية رقميًا. كما شارك الحضور في مسابقات تفاعلية في ركن البنك المصاحب للمعرض استعرضت تركيز بنك نزوى على التحول الرقمي والاستدامة ومبادئ التمويل الإسلامي. كما قدّم المعرض لمحة عن قنوات البنك المصرفية الرقمية سهلة الاستخدام، بما في ذلك موقعه الإلكتروني وتطبيقه المتطور للهواتف المحمولة، المصممين لتقديم حلول مالية سلسة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية في متناول العملاء. وقد شكّل هذا الحدث منصة مثالية للتواصل مع العملاء ورواد التكنولوجيا والجمهور الشباب، مع عرض أحدث التطورات التكنولوجية للبنك.

تدعم مشاركة بنك نزوى في معرض كومكس 2025 خطته الاستراتيجية طويلة المدى، وتتماشى مع رؤية عُمان 2040، لا سيما في مجالات التحول الرقمي، وتمكين الشباب، والتنمية المستدامة. ومن خلال تسخير قوة التكنولوجيا المالية وتطوير حلول مبتكرة تركز على العملاء، يواصل البنك تعزيز نهجه الرقمي، مع تحقيق رسالته في بناء بيئة مالية أكثر شمولًا واستعدادًا للمستقبل.

