تستعدّ سيمنس هيلثنيرز لإطلاق أحدث جهاز تصوير مقطعي مُحوسب بتقنية العدّ الفوتوني "Photon-Counting" ، ومنصة التصوير بالرنين المغناطيسي شبه الخالية من الهيليوم

تستعدّ سيمنس هيلثنيرز، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الطبية، لتطوير مفهوم تقنيات التصوير الطبي من خلال إطلاق جهاز تصوير مقطعي (CT) ثوري يعمل بتقنية الكمّ المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار »معرض الصحة العربي 2025« الذي تنطلق فعاليّاته من 27 وحتّى 30 يناير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. يجسّد جهاز NAEOTOM® Alpha التزام سيمنس هيلثنيرز بإحداث تغييرات جذرية في قطاع الرعاية الصحية، لضمان تقديم حلول مبتكرة ومستدامة للجميع وفي كل مكان.

في هذا الصدد، قال فيفيك كانادي، المدير العام لشركة سيمنس هيلثنيرز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "في سيمنس هيلثنيرز، الابتكار جزء من هويّتنا وهو جوهر كل الجهود التي نبذلها. نحن نواصل توسيع حدود التكنولوجيا الطبية لجعل إجراءات التشخيص والعلاجات أكثر دقّة وسرعة. من أنظمة التصوير المتقدّمة، وتصميم المختبرات التي تتمحور حول الإنسان، والرعاية الذكية لمرضى السرطان، إلى أدوات التشخيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي، نعمل على ابتكار حلول تمكّن المتخصّصين في الرعاية الصحية من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة". وتابع قائلًا: "لا تُسهم هذه الابتكارات في تحسين نتائج المرضى فحسب، بل تُساعد أيضًا على جعل الرعاية الصحية أكثر سهولةً وعدالةً وسرعةً، ممّا يُحدث تحوّلًا جذريًا في أسلوب تقديم الرعاية على مستوى العالم". وختم بالقول: " في معرض الصحة العربي 2025، سنأخذ الزوار في رحلة تتمحور حول المريض، ونُطلعهم على رؤيتنا لمستقبل تقديم الرعاية الصحية."

لقد أخذت سيمنس هيلثنيرز على عاتقها إحداث ثورة في مجال التصوير الطبي عبر تقنية التصوير المقطعي بتقنية العدّ الفوتوني، وها هي اليوم تطرح فئة NAEOTOM® Alpha، التي تشمل ثلاثة أنظمة تصوير مقطعي بتقنية العدّ الفوتوني تدعم تحسين النتائج التشخيصية وتعزيز العمليات في العديد من السيناريوهات السريرية.

توفّر تقنية الكمّ المثبتة (Proven Quantum Technology) نتائج سريرية مهمّة، مدعومةً بحلول إنتاجية قائمة على الذكاء الاصطناعي. تُقدّم فئة NAEOTOM® Alpha تفاصيل تشريحية بدقّة Quantum HD تصل إلى 0.2 ملم، كما تُتيح تقنية "التصوير الطيفي الكمّي" Quantum Spectral Imaging تقييمًا وظيفيًا دقيقًا في كل فحص. تتجاوز هذه الأنظمة القيود التقليدية للتصوير المقطعي، لتوفّر تجربة غير مسبوقة مع تقنية التصوير المقطعي بالعدّ الفوتوني.

لأوّل مرّة في المنطقة، تكشف سيمنس هيلثنيرز خلال »معرض الصحة العربي 2025« عن منصة MAGNETOM Flow، الجيل التالي للتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) بقوّة 1.5 تسلا. يُراعي تصميم هذه المنصة شروط الاستدامة من خلال الجمع بين مغناطيس مستقل واستهلاك منخفض للطاقة، ممّا يعزّز راحة المرضى، ويحسّن كفاءة سير العمل، ويقلّل من أوقات الفحص. تُعدّ راحة المريض عنصرًا أساسيًا في فحوصات الرنين المغناطيسي، حيث تُساهم في تعزيز التعاون، والحصول على نتائج أكثر دقّة، والحدّ من الداعي لإعادة الفحوصات.

من خلال تبنّي نهج يتمحور حول المريض، يتحوّل جناح سيمنس هيلثنيرز في معرض الصحة العربي 2025 إلى رحلة تفاعلية غامرة، تعكس المسارات السريرية في مجالات الأورام، وطب الأعصاب، وأمراض القلب، والتي يمرّ بها كل من مقدّمي الرعاية الصحية والمرضى. يُسلّط الجناح الضوء على كيفيّة تكامُل الابتكارات في مجالات التصوير التشخيصي، والتشخيص المخبري، وعلاج الأورام للتصدّي لأبرز التحديات الصحية العالمية، بما في ذلك السرطان، والسكتة الدماغية، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

من منطلق رسالتها: "نحن نقود الابتكارات في مجال الرعاية الصحية. للجميع. في كل مكان. بشكل مستدام"، يُطلع جناح سيمنس هيلثنيرز الضيوف على كيفية مواجهة الشركة للتحديات الصحية العالمية مع تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية، وتحقيق العدالة والمساواة، ودعم الاستدامة في المنطقة. كما سيأخذ الجناح الزوّار في رحلة رقمية لاستكشاف شراكات سيمنس هيلثنيرز مع مقدّمي الرعاية الصحية في القطاعَين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط، مسلّطًا الضوء على التزامها بضمان جاهزية أنظمة الرعاية الصحية المحلية لمواكبة المستقبل من خلال التحوّل الرقمي، والأتمتة، والحلول القائمة على تحقيق القيمة.

محطّات إضافية بارزة في »معرض الصحة العربي 2025«

سيحظى زوّار جناح سيمنس هيلثنيرز بتجارب عملية مباشرة مع حلول مبتكرة في مجالات رئيسية، بما في ذلك:

الموجات فوق الصوتية : جهاز ACUSON Sequoia 3.5 ، أول نظام مسح بطني في القطاع مزوّد بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدّمة، يُمكّن الأخصائيين من تحديد الأعضاء وقياسها في الوقت الفعلي، مما يُبسّط سير العمل ويوّفر دقة غير مسبوقة .

جهاز ، أول نظام مسح بطني في القطاع مزوّد بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدّمة، يُمكّن الأخصائيين من تحديد الأعضاء وقياسها في الوقت الفعلي، مما يُبسّط سير العمل ويوّفر دقة غير مسبوقة التصوير الجزيئي : يوفّر جهاز Biograph Trinion PET/CT (للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني/التصوير المقطعي المُحوسب) أداءً فائق السرعة بتقنية Time-of-Flight ، مع قدرة استثنائية على كشف الآفات الصغيرة، ممّا يضمن التشخيص الدقيق مع تقليل جرعات الإشعاع .

يوفّر جهاز (للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني/التصوير المقطعي المُحوسب) أداءً فائق السرعة بتقنية ، مع قدرة استثنائية على كشف الآفات الصغيرة، ممّا يضمن التشخيص الدقيق مع تقليل جرعات الإشعاع تصوير الأشعة السينية : تقدّم منصة التنظير التألقي LUMINOS Q.namix ونظام تصوير الثدي MAMMOMAT B.brilliant أبعادًا جديدة في التعدّدية الوظيفية والتصوير الذي يتمحور حول المريض .

تفضّلوا بجناح سيمنس هيلثنيرز رقم S1.C10 من 27 إلى 30 يناير، خلال »معرض الصحة العربي 2025«، لاكتشاف هذه الابتكارات عن كثب والاطّلاع على مستقبل الرعاية الصحية.

نبذة عن سيمنس هيلثنيرز

تتصدر سيمنس هيلثنيرز مشهد النجاحات والإنجازات في مجال الرعاية الصحية، وتُحدث تأثيراً مستداماً للجميع في مختلف أنحاء العالم . وتُعد الشركة مزوداً عالمياً للمعدات والحلول والخدمات في مجال الرعاية الصحية، حيث تنشط في أكثر من 180 دولة وتمتلك تمثيلاً مباشراً في أكثر من 70 دولة. وتُعد سيمنس هيلثنيرز إحدى شركات مجموعة سيمنس هيلثنيرز إيه جي، المُدرجة في بورصة فرانكفورت الألمانية تحت الرمز SHL. وتلتزم سيمنس هيلثنيرز، انطلاقاً من مكانتها الرائدة في عالم التكنولوجيا الطبية، بتعزيز وصول المجتمعات المحرومة في مختلف أنحاء العالم إلى الرعاية الصحية، وتسعى باستمرار لمكافحة الأمراض الأكثر تهديداً. وتنشط الشركة في مجالات عديدة، من أبرزها التصوير، والتشخيص، ورعاية مرضى السرطان، والعلاجات قليلة التوغل، المدعومة بالتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. ووصل إجمالي عدد موظفي سيمنس هيلثنيرز في السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر 2024 إلى حوالي 72,000، وبلغت إيراداتها حوالي 22.4 مليار يورو.

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