ارتفاع الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بنسبة 4% على أساس سنوي لتصل إلى 572.8 مليون درهم إماراتي، مدفوعةً بقوة المحفظة الأساسية للشركة في دولة الإمارات، وتوسّع أنشطة العمليات ضمن نموذج التعامل مع الشركات، وتزايد مساهمات الأسواق الدولية.

زيادة الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 418.0 مليون درهم، مع تحسن في هامش الأرباح ليصل إلى 73% بزيادة قدرها 90 نقطة أساس، بفضل ارتفاع الإيرادات وضبط التكاليف. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 6% على أساس سنوي ليبلغ 364.7 مليون درهم بهامش 64% وزيادة 110 نقاط أساس.

تسجيل سيولة نقدية قدرها 492.8 مليون درهم دون أي مديونية حتى 30 سبتمبر 2025، بما يدعم الخطط المدروسة للتوسع العالمي إلى جانب مواصلة تحقيق عوائد مجزية للمساهمين.

توزيعات أرباح مضمونة بقيمة 135 مليون درهم للسنة المالية 2025، تُصرف على دفعتين متساويتين، تشمل دفعة أولى بقيمة 67.5 مليون درهم تمت الموافقة على صرفها في أغسطس 2025 (ما يقارب 5 فلس للسهم الواحد).

من المُقرر إطلاق "مقياس الضاد" في الربع الرابع من 2025، بدعمٍ من النتائج الإيجابية لاختبارات الدراسة الميدانية التي أثارت اهتماماً واسعاً بين الجهات التعليمية في المنطقة وأثمرت عن توقيع أول عقد تجاري.

عقد تعاون استراتيجي مع " Liquid AI " لتعزيز القدرات التعليمية القائمة على الذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار القابل للتوسع والمُراعي لخصوصية الأسواق الجديدة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم ألف للتعليم القابضة (بي. إل. سي) ("ألف للتعليم" أو "الشركة" أو "المجموعة"؛ رمز التداول على سوق أبوظبي للأوراق المالية: ALEFEDT)، الشركة الحائزة على جوائز والرائدة في مجال منتجات التعليم القائمة على الذكاء الاصطناعي لطلبة المراحل الدراسية من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، ومقرها أبوظبي، عن نتائجها المالية للفترة الممتدة لتسعة أشهر والمنتهية في 30 سبتمبر 2025 (الأشهر التسعة الأولى من 2025).

وسجلت "ألف للتعليم" أداءً مالياً لافتاً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث بلغت إيراداتها 572.8 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 4% على أساس سنوي، مدفوعةً بقوة المحفظة الأساسية للشركة في دولة الإمارات، وتزايد الإيرادات من نموذجي التعامل مع الشركات والجهات الحكومية غير المدرسية، والمدارس الخاصة، والمشاريع الدولية. وأسهمت الإدارة المنضبطة للتكاليف في الحفاظ على هامش قوي للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 73%، بزيادة تبلغ 90 نقطة أساس مقارنةً بالأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعكس قدرة الشركة على تحقيق نموٍ مستدام مع مواصلة الاستثمار في الابتكار والتوسع الدولي.

وفي هذا السياق، قال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم: "تعكس النتائج التي حققتها «ألف للتعليم» خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 الأساس المتين لأعمالها في دولة الإمارات، والزخم المتنامي لأنشطة الشركة في نموذجي التعامل مع الشركات غير المدرسية والتعامل مع الجهات الحكومية، والمدارس الخاصة، والمبادرات الدولية. وحافظت الشركة على ربحية استثنائية في القطاع، فضلاً عن إحراز تقدمٍ في أبرز أولوياتها الاستراتيجية، بما في ذلك الإطلاق المُرتقب لمشروع «مقياس الضاد»، وتعزيز خدمات «مسارات ألف» واختبار اللغة العربية، وتطوير محفظتها الدولية في أسواق مثل إندونيسيا والسنغال. وبفضل ميزانيتنا المالية الخالية من الديون، والتدفقات النقدية القوية، واتباع نهجٍ تنفيذي منضبط، نعتزم توسيع نطاق تأثيرنا عالمياً، ومواصلة تنفيذ رسالتنا الرامية إلى إرساء مفهومٍ جديد لتجربة التعليم للطلبة من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر من خلال حلول تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي."

هوامش ربحية استثنائية وتدفقات نقدية قوية تدعم استقرار النمو في الأشهر التسعة الأولى من 2025

حققت ألف للتعليم أداءً مالياً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وذلك بدعمٍ من الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وتزايد مساهمات أنشطتها الموجهة للشركات غير المدرسية والجهات الحكومية، والمدارس الخاصة، والمبادرات الدولية؛ فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 4% على أساس سنوي لتصل إلى 572.8 مليون درهم، بفضل المساهمة الثابتة لمحفظتها الأساسية لدى دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وأنشطة الشركات غير المدرسية والجهات الحكومية، وتوسُّع عمليات تطبيق المنصة في المدارس الخاصة في دولة الإمارات، والخطوات الأولى للشركة في الأسواق الدولية المستهدفة.

وأسهمت الإدارة المنضبطة للتكاليف في ارتفاع الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 5% لتصل إلى 418.0 مليون درهم، ما أثمر عن هامش ربح استثنائي بلغ 73%، بزيادة قدرها 90 نقطة أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفع صافي الربح بنسبة 6% على أساس سنوي ليبلغ 364.7 مليون درهم، مسجلاً هامش ربح صافٍ قدره 64%، بزيادة قدرها 110 نقطة أساس على أساس سنوي، ما يعكس قدرة الشركة على تحقيق أرباح مستدامة مع مواصلة الاستثمار الاستراتيجي في الابتكار والتوسُّع العالمي.

وتمكنت "ألف للتعليم" من الحفاظ على سيولة نقدية بلغت، حتى 30 سبتمبر 2025، 492.8 مليون درهم، دون أي مديونية، وهو ما يوفّر قاعدةً ماليةً متينة لدعم شراكتها المستمرة مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وتعزيز الابتكار في المنتجات، مع ضمان عوائد مجزية للمساهمين.

سياسة توزيع أرباح موثوقة ومُجزية

بالإضافة إلى استراتيجيتها التوسعيَّة، يتيح الوضع المالي القوي لشركة "ألف للتعليم" والمدفوعات المضمونة بفضل عقدها مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي تقديم قيمةٍ مستدامة لمساهميها من خلال سياسة شفافة وموثوقة لتوزيع الأرباح. وتماشياً مع التزاماتها خلال الطرح العام الأولي، تضمن الشركة توزيع حد أدنى سنوي للأرباح قدره 135 مليون درهم لحَمَلة الأسهم حرة التداول (20%) للسنة المالية 2025، تُدفع على دفعتين متساويتين.

وتم صرف الدفعة الأولى وقدرها 67.5 مليون درهم في أغسطس 2025، فيما سيتم صرف الدفعة الثانية وقدرها 67.5 مليون درهم كدفعةٍ ثانية بعد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية في العام المقبل. وبالنظر إلى المستقبل، يعتزم مجلس الإدارة توزيع ما يقارب 90% من الأرباح السنوية. هذا وتعزز الميزانية الخالية من الديون والوضع النقدي القوي والتدفقات النقدية المستمرة ثقة الإدارة في استدامة هذه التوزيعات على المدى البعيد.

تعزيز الحضور العالمي عبر الشراكات والابتكار

أطلقت "ألف للتعليم" شراكة استراتيجية مع منظمة اليونيسيف (UNICEF) و"معهد كينيا لتطوير المناهج الدراسية" (KICD)، بهدف تعزيز فرص التعلم الرقمي في القارة الأفريقية، ما يؤكد التزام الشركة الراسخ بدفع عجلة التعليم الشامل على المستوى العالمي.

وعلى الصعيد المحلي، واصلت "ألف للتعليم" تعزيز شراكتها مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي (ADEK)، من خلال إضافة نحو 4,000 طالب ضمن مبادرة مدارس الشراكات التعليمية، ليرتفع إجمالي عدد الطلاب المستفيدين من "منصة ألف" في المدارس الحكومية ضمن إمارة أبوظبي إلى أكثر من 73,000 طالب وطالبة. وفي الوقت ذاته، شهد قطاع التعامل مع المدارس الخاصة زخماً قوياً، حيث زادت الإيرادات بمقدار 2.3 مليون درهم على أساس سنوي، لتخدم المنصة الآن 180 مدرسة و122,000 طالب باشتراك مدفوع، مستحوذة على حصةٍ تقارب 35% من سوق المدارس الخاصة في دولة الإمارات. ومن خلال الجمع بين تواجدها القوي على الساحة المحلية وحضورها المتزايد على المستوى العالمي، وقّعت "ألف للتعليم" ستة عقود جديدة ضمن نموذج التعامل مع المدارس والشركات (B2B) ونموذج التعامل مع الجهات الحكومية (B2G) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بقيمةٍ إجمالية بلغت 57 مليون درهم. وتواصل الشركة أيضاً العمل على بناء مجموعة قوية من الفرص المحلية والدولية المرشحة للتحول إلى عقود تجارية في المستقبل.

وفي سياق دفع عجلة الابتكار وتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، عقدت "ألف للتعليم" شراكةً استراتيجية مع "Liquid AI" لنشر نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي في الأجهزة الإلكترونية مباشرةً، مما سيتيح تجارب تعلُّم أكثر تخصيصاً وكفاءة، مع ضمان حماية الخصوصية وجودة الأداء على نطاقٍ واسع. وتعكس هذه التطورات توسيع "ألف للتعليم" لحضورها على المستوى العالمي، وحرصها المستمر على تعزيز منظومة منتجاتها، ودعم النمو المستدام على المدى الطويل. وعززت الشركة محفظتها من المنتجات بإصداراتٍ جديدة من "مسارات ألف" لتحسين مهارات القراءة باللغة العربية للصفوف من الثالث إلى العاشر، وإضافات جديدة في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، إلى جانب إطلاق اختبار شامل للغة العربية يغطي مهارات القراءة والكتابة والاستماع والمحادثة. وشهدت كذلك منتجات "ألف للتعليم" مثل "أرابيتس" و"أبجديات" تحديثات جديدة لدعم تجربة تعلم أكثر تكامُلاً.

"مقياس الضاد" جاهز للإطلاق في الربع الرابع من العام

يعد "مقياس الضاد" أول مقياس قراءة باللغة العربية على مستوى المنطقة، ويهدف إلى تعزيز مهارات القراءة لدى الناطقين باللغة العربية للصفوف الدراسية من الأول إلى الثاني عشر. وبعد النتائج الإيجابية التي حصدتها الدراسة الميدانية الموسعة، فإن مشروع "مقياس الضاد" يسير وفق الخطة المقررة تمهيداً لإطلاقه بشكل كامل في الربع الرابع من العام الجاري. ويواصل "مقياس الضاد" ترسيخ حضوره من خلال بناء قاعدة قوية، كان أبرزها إبرام أول عقد تجاري في دولة الإمارات، ما يعزز موقعه للنمو والتوسع في العام المقبل. ويأتي المشروع بالتعاون مع عددٍ من وزارات التربية والتعليم في المنطقة، دعماً لجهود الارتقاء بمهارات اللغة العربية وكذلك توسيع مصادر الإيرادات المستدامة لـ "ألف للتعليم".

النظرة المستقبلية

تستهل "ألف للتعليم" الربع الأخير من العام 2025 مرتكزةً على أساس قوي، ومدعومةً بعدة محاور رئيسية أهمها شراكتها طويلة الأمد مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وزيادة الزخم في نماذج التعامل مع الجهات الحكومية، والمدارس الخاصة في دولة الإمارات، إضافةً إلى فرص التوسع الواعدة في الأسواق الدولية. ومن المخطط أن تعمل الشركة على تعزيز اعتماد منتجاتها وتنويع إيراداتها، ويدعم هذه الخطة عدة أنشطة محورية مثل الإطلاق المرتقب لـ "مقياس الضاد"، والتطوير المستمر لمحفظة منتجاتها مثل "مسارات ألف"، والاختبارات التقييمية للقراءة باللغة العربية، والمنتجات التكميلية الأخرى مثل "أرابيتس" و"أبجديات". وتعزز الشراكات الاستراتيجية، مثل التعاون مع شركة "Liquid AI"، قدرات "ألف للتعليم" على توفير حلول تعليمية مؤثرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مناطق جغرافية جديدة.

وفي المستقبل، ستواصل "ألف للتعليم" مسارها الصحيح لتحقيق توقعاتها للسنة المالية 2025 بنمو إيراداتٍ يتراوح بين 3% و4%، ونمو يتراوح بين 8% و9% على أساس سنوي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك. وبالمثل، من المتوقع أن يرتفع صافي الربح بنسبة 7% إلى 8%، مما سيؤدي إلى هامش قوي يزيد عن 60%. وتواصل إدارة "ألف للتعليم" التركيز على التنفيذ المنضبط والمدروس، وتوسيع حضور الشركة على المستوى العالمي، وتعزيز الابتكارات لإرساء مفهومٍ جديد لتجربة التعلُّم من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر.

وبفضل قدرتها المالية القوية، وميزانيتها الخالية من الديون، والتزامها بالابتكار، تحظى "ألف للتعليم" بموقعٍ قوي يؤهلها للحفاظ على ريادتها في مجال التعلُّم المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمراحل التعليم من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر، ومواصلة تقديم قيمة وعوائد مجزية للطلبة والمساهمين على حد سواء

نبذة عن "ألف للتعليم":

تأسست "ألف للتعليم" (المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ALEFEDT) في العام 2016، وتعد شركةً حائزة على جوائز ورائدةً في توفير الحلول التعليمية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتضع على عاتقها إرساء مفهومٍ جديد لتجربة التعليم للطلبة من المرحلة الابتدائية إلى الصف الثاني عشر. وتمكنت الشركة من ترسيخ حضورها المتميز في مجال تكنولوجيا التعليم، حيث يشمل نطاق حلولها حوالي 16،000 مدرسة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكي وإندونيسيا والمملكة المغربية والمملكة العربية السعودية. وتقدم "منصة ألف" المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجارب تعليمية مخصصة لأكثر من 1.6 مليون من الطلبة المسجلين، متيحةً لهم التعلُّم وفقاً للوتيرة التي تناسبهم، وتحقيق كامل إمكاناتهم في أي وقت ومن أي مكان. وترتكز "ألف للتعليم" على سجلٍ حافل في تحسين مشاركة الطلبة وإنجازاتهم، حيث سجلت معدَّل انتشار بنسبة 100% في الحلقة الثانية (الصفوف من 5 إلى 8) والحلقة الثالثة (الصفوف من 9 إلى 12)، في حين ازدادت درجات الاختبار في إندونيسيا بنسبة 8.5% في اللغة العربية والرياضيات.

وتوفر "منصة ألف" الحائزة على جوائز حلول التعلُّم والتعليم المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تستخدم البيانات في الوقت الفعلي لتحسين المنظومة التعليمية. أما "مسارات ألف"، فهو برنامج رياضيات تكميلي يركز على الطلبة ويتيح التعلم الذاتي، فيما تعد "أبجديات" منصة لتعلُّم اللغة العربية من خلال تقديم محتوى تفاعلي وجذاب من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع. ويعتبر "أرابيتس" نظاماً متكاملاً لتعلُّم اللغة العربية لغير الناطقين بها، يساعد الطلبة من كافة الأعمار على تعلم وممارسة وتحسين مهاراتهم في اللغة العربية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وإلى جانب تقديم الدعم للطلبة خلال رحلتهم التعليمية، تدعم "ألف للتعليم" 65,000 معلم بالأدوات التي تثري عملية التعليم، متيحةً تدخلاتٍ عالية التأثير لتحسين نتائج تعلُّم الطلبة. كما تعزز "ألف للتعليم" المشاركة والإنجاز والمساواة في التعلُّم سعياً لإعداد الطلبة للنجاح في عالم يتطور باستمرار.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإكتروني www.alefeducation.com

للمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بـ:

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف: 024418995

البريد الإلكتروني: media@orientplanet.com

الموقع الإلكتروني: www.orientplanet.com

-انتهى-

#بياناتشركات