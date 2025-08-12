إجمالي قيمة الأصول بلغ 2.36 مليار درهم إماراتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أملاك للتمويل ش.م.ع اليوم عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، والمنتهي في 30 يونيو 2025. وواصلت الشركة التركيز على إدارة عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة وميزانيتها العمومية بحكمة.

وسجلت الشركة أرباحاً صافية بعد ضريبة الدخل بلغت 18.53 مليون درهم إماراتي للنصف الأول من عام 2025 مقارنة بصافي ربح بعد ضريبة الدخل بلغ 7 ملايين درهم إماراتي للنصف الأول من عام 2024.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة للنصف الأول من عام 2025 بنسبة 61% ليصل إلى 200 مليون درهم إماراتي، مقارنةً بـ 124 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024. كما ارتفعت الإيرادات من حصة أرباح المشاريع المشتركة وصافي الدخل من العقارات التطويرية إلى 54 مليون درهم إماراتي، مقارنةً بصافي دخل قدره 5 ملايين درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024.

وانخفضت تكاليف التشغيل لأملاك بنسبة 3% لتصل إلى 40 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بـ 41 مليون درهم إماراتي خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأتمت أملاك بيع أراضي منطقة رأس الخور مقابل مبلغ إجمالي قدره 2.9 مليار درهم إماراتي خلال الفترة، مع استكمال نقل الملكية واستلام كامل العائدات في يوليو 2025. علاوة على ذلك، نجحت أملاك خلال الفترة في تنفيذ بيع جزئي لحصة بنسبة 29% من استثمارها في شركة زميلة في المملكة العربية السعودية. وتم بيع الحصة المتبقية البالغة 71% في 31 يوليو 2025، وبذلك تم التخارج الكامل من الاستثمار في الشركة الزميلة.

وواصلت الشركة الوفاء بالتزاماتها المالية، حيث قامت بسداد 35 مليون درهم إماراتي للممولين خلال الربع الثاني. وفي أعقاب الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 ، قامت أملاك بتسوية ديونها بالكامل للممولين المتبقين من خلال سداد 906 ملايين درهم إماراتي، شاملة الأرباح في يوليو 2025.

وساهمت استثمارات أملاك في المنطقة بمبلغ 5 ملايين درهم إماراتي في الدخل خلال النصف الأول من عام 2025.

