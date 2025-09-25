دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت مجموعة الغرير، إحدى أكبر مجموعات الأعمال العائلية المتنوعة في الشرق الأوسط، عن تقديم برنامجين رائدين للتوطين في دولة الإمارات، وذلك في إطار مشاركتها في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2025، فعالية التوظيف الرائدة على مستوى المنطقة والمخصصة للمواطنين الإماراتيين.

وتنطلق هذه الفعالية المميزة اليوم وتستمر لثلاثة أيام، يتواصل خلالها ممثلو مجموعة الغرير مع آلاف المشاركين بهدف إنشاء شبكة من العلاقات المهنية، ومساعدتهم على صقل مهاراتهم ومنحهم الفرص الملائمة لتحديد مساراتهم المهنية. وتستعرض المجموعة خلال المعرض اثنين من برامجها الرائدة والمصممة للمواطنين الإماراتيين؛ أحدهما يستهدف الخريجين والثاني موجّه للمتخصصين المتمرسين.

وتلتزم مجموعة الغرير بأجندة التوطين في دولة الإمارات، من خلال المساعدة على تنفيذ المبادرات المتنوعة والرامية إلى توفير فرص العمل للمتخصصين الإماراتيين. كما تحرص المجموعة على دعم أجندة تطوير المواهب في دولة الإمارات ودفع عجلة النمو طويل المدى لأعمالها، وذلك من خلال تقديم فرص التدريب العام والتدريب الداخلي وتوفير مسارات مهنية مخصصة. ومن خلال البرنامجين المقدَمين في المعرض، تساعد المجموعة المواهبَ الإماراتية على تطوير مهاراتهم والارتقاء بمسارتهم المهنية عبر قطاعات عمل الغرير الخمسة؛ وهي الأغذية والإنشاءات والنقل والبنية التحتية وإدارة الأصول.

برنامج إعداد للخريجين

تم تصميم برنامج إعداد ليكون منصة انطلاق مميزة للخريجين الإماراتيين الجدد، حيث يوفر تجربةً تدريبيةً مُنظمةً تستمر لمدة 12 شهراً وتجمع بين الخبرة العملية والتوجيه وخطط التطوير المخصصة. ويُزود البرنامج الخريجين في بداية مسيرتهم المهنية بالمهارات والكفاءة والخبرة المهنية اللازمة لتولي مناصب هامة في مختلف شركات مجموعة الغرير. ويحصل الخريجون في نهاية البرنامج على عقود عمل دائمة، مما يعكس أهمية هذا البرنامج في تأهيل المواطنين للنجاح في سوق العمل، ودوره في دعم الجيل الجديد من القادة الإماراتيين، وهو ما يسهم مباشرةً في رفد مسيرة التنمية الوطنية لدولة الإمارات.

برنامج المستقبل

يُقدّم برنامج المستقبل منصة هامة للمتخصصين الإماراتيين من ذوي الخبرة العالية، تتيح لهم تطوير مساراتهم المهنية في مختلف القطاعات ضمن محفظة الغرير. ويركز البرنامج على دعم الخبراء المتمرسين من مواطني الدولة ومنحهم التجارب العملية وفرص النمو في مختلف القطاعات، حيث يزودهم بالأدوات اللازمة لإحداث تأثير فعّال في بيئة العمل. وتتنوع المحاور التي يعالجها برنامج المستقبل، بدءاً من المشاريع الصعبة ووصولاً إلى المهام التي تشمل قطاعات مختلفة، ما يعكس التزام مجموعة الغرير بترسيخ التميز الإماراتي وتوفير مسارات مهنية تدعم طموحات الأفراد ومسيرة التنمية الوطنية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال حمد الغرير، نائب الرئيس الأول للمشاريع الخاصة والتجارية: "تدرك مجموعة الغرير أهمية تزويد مواطني دولة الإمارات بالمهارات والتوجيه والفرص اللازمة لتحقيق النجاح، والمساهمة بشكل فعّال في تقدم الدولة. ونثق بالدور الكبير الذي ستلعبه الخبرات الإماراتية في رسم ملامح مستقبل الدولة، الأمر الذي يدفعنا إلى مساعدتهم في مختلف محطات مساراتهم المهنية. ونحرص على الاستثمار في المواهب الإماراتية الشابة، بهدف تطوير أعمال المجموعة والمساهمة في تحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية دولة الإمارات، والمتمثلة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وفق متطلبات المستقبل".

وتواصل مجموعة الغرير التزامها بتمكين جيل الشباب وتأهليهم لقيادة قطاعات العمل الحديثة، ويظهر ذلك جلياً في برامجها المخصصة للمواهب الإماراتية، والتي تقدمها في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2025. وتشكّل هذه المبادرات إضافة نوعية إلى سجل المجموعة، التي حصلت على شهادة أفضل بيئة عمل من مؤسسة Great Place to Work®، بالإضافة إلى شهادة أفضل جهة عمل في دولة الإمارات لثلاثة أعوام على التوالي.

نبذة عن مجموعة الغُرير

تُعد مجموعة الغُرير واحدة من كبرى الشركات التجارية العائلية التي تقدم أعمالاً متنوعة في الشرق الأوسط، وتشمل أنشطتها خمسة قطاعات استراتيجية مختلفة وهي الأغذية والنقل والمشاريع والبنية التحتية وإدارة الأصول. تأسست شركة الغُرير للاستثمار عام 1960 بصفتها شركة تجارية صغيرة، وكانت إحدى الركائز الأولى في قطاع الصناعة والتجارة في دولة الإمارات. وأصبح اسم مجموعة الغُرير، ببدايتها المتواضعة وتاريخها العريق الحافل بالابتكار وريادة الأعمال، مرادفاً لإرث الإمارات ونهضتها ومكانتها المرموقة.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في إمارة دبي، وتمتد أنشطتها المتنوعة لتشمل أكثر من 20 دولةً حول العالم ويعمل فيها قرابة 28 ألف شخص. كما تواصل الشركة حفاظها على إرثها العريق الذي يعود إلى أكثر من ستة عقود من خلال هدفها المتمثل في "السعي نحو الأفضل"، حيث تكرّس جهودها لإحداث تغييرٍ هادف ومستدام في المجتمعات التي تعمل فيها. حيث تكرّس جهودها لإحداث تغييرٍ هادف ومستدام في المجتمعات التي تعمل فيها.

