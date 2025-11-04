المنامة، مملكة البحرين، شارك سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي في جلسة حوارية بعنوان "استقطاب الابتكار العالمي: التمويل الرقمي والأطر التنظيمية المتقدمة" ضمن أعمال منتدى بوابة الخليج 2025 في مملكة البحرين، والذي يأتي بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية، حيث أكد سعادته خلال الجلسة أن التحول الرقمي يساهم في تطوير الخدمات المالية في مملكة البحرين من خلال فتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

وقد شارك في الجلسة إلى جانب سعادة المحافظ، السيد مارتن جيلبرت رئيس مجلس إدارة شركة ريفولوت العالمية للتكنولوجيا المالية.

وأشار سعادته في بداية الحوار إلى الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الخدمات المالية في المملكة، باعتباره أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي وأكبر مستقطب للاستثمار الأجنبي المباشر، مما يجذب رؤوس الأموال ويسهم في توفير فرص العمل.

كما تناول سعادته المدفوعات الفورية في المملكة كمثال بارز على تأثير الرقمنة في دفع نمو القطاع المالي، مؤكداً أن استثمار مملكة البحرين في البنية التحتية للمدفوعات قد مكّنها من تحقيق مكانة رائدة عالمياً في هذا المجال.

وأضاف سعادته أن جهود المصرف في مجال الرقمنة تتركز على محورين رئيسيين: تعزيز البنية التحتية للمدفوعات من أجل مدفوعات أسرع وأكثر أمانًا بين البنوك، واستكشاف طرق استخدام العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC) لدعم الاقتصاد الرقمي في المملكة. كما أكد التزام المصرف بتطوير تقنيات التكنولوجيا الإشرافية (SupTech) بهدف تعزيز الكفاءة والشفافية والمرونة في المنظومة الرقابية.

وفي ختام حديثه، شدد سعادة المحافظ على أهمية تحقيق التوازن بين الابتكار والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن مهمة المصرف تتمثل في دعم النمو في القطاع المالي مع الحفاظ على استقراره.

