الملتقى الرائد يعود في سبتمبر مع جولات أحدث الصيحات في القطاع بما في ذلك مسار "صُنع في السعودية" ويقدم دليلاً متكاملاً لمهندسي الديكور والعمارة والمشترين وأصحاب المشاريع لتزويدهم بحلول مبتكرة بكفاءة وسرعة كبيرتين

فعالية إندكس ديزاين توكس تستقطب أكثر من 80 خبيراً على مدار ثلاثة أيام بينما تتيح مسابقة "نجوم المستقبل للتصميم" فرص تدريب عملي في أبرز وكالات التصميم الداخلي

الرياض، المملكة العربية السعودية: يُقام معرض إندكس السعودية بنسخته الموسعة هذا العام في الفترة بين 9 و11 سبتمبر في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، ليوفر فرصة فريدة لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجالات التصميم الداخلي والأثاث والتجهيزات.

وتستقطب الفعالية الرائدة أكثر من 400 جهة عارضة من مختلف دول الشرق الأوسط والعالم، بما في ذلك أجنحة دولية من فرنسا، وإيطاليا، والبرتغال، والبرازيل، وإسبانيا، وجنوب أفريقيا، والهند، وتركيا، وروسيا، والصين، وبلجيكا، وماليزيا، واليونان، والمغرب، والمملكة المتحدة. وسيشهد المعرض مشاركة مجموعة من الجهات المميزة على مستوى العالم في هذه المجالات، مثل ميزون دي أرتيزان، وآيغوزيني، وجيبريت، وكوهلر، وفيليروي آند بوش، بحضور العديد من الشركات الرائدة في المنطقة، بما يشمل شركة مصدر، والقثمي، ومارفل، ومصنع العقيل للأثاث، والمناهل، وأراك للإستشارات الهندسية، ودايتونا، وأبيات.

وتُقام الفعالية في إطار شراكة استراتيجية مع هيئة فنون العمارة والتصميم، مما يتيح للجهات العارضة فرصة عرض تصاميم مبتكرة ضمن ثمانية قطاعات، تشمل الديكور والأدوات المنزلية، وخدمات التجهيز والتشطيب، والأسرّة ومفروشات الأسرّة، والمطابخ والحمامات، والمنسوجات، والأسطح والأرضيات، والأثاث، والفن.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال إيفان شيف، مدير المحفظة في دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة للمعرض: "أصبح معرض إندكس السعودية منصة محورية لمجتمع التصميم بالمملكة، يجمع بين أبرز الموردين العالميين والمواهب المحلية الصاعدة. وتحتفي نسخة هذا العام بالإبداع العالمي، مع تعزيز التزامنا بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال دعم المواهب المحلية، واعتماد الممارسات المستدامة وحلول التصميم عالية المستوى.

يشهد قطاع التصميم الداخلي في المملكة تطوراً غير مسبوق؛ ولذا فإن معرض إندكس السعودية ملتقى كبير للمبتكرين العالميين والمواهب المحلية ومنصة مميزة تدفع عجلة تطور فنون التصميم الداخلي في المملكة".

الارتقاء بتجارب الزوار: ست جولات لاستكشاف أحدث الصيحات

كشف المعرض هذا العام الستار عن جولات أحدث الصيحات بإشراف نخبة من الخبراء بهدف مساعدة المصممين الداخليين والمهندسين المعماريين والمشترين وأصحاب المشاريع على استكشاف المنتجات والخدمات بذكاء وكفاءة أعلى.

وتشمل الجولات مسار "صُنع في السعودية"، الذي يستعرض المنتجات المحلية والنمو الصناعي في المملكة؛ ومسار "الاستدامة" الذي يسلط الضوء على المواد الصديقة للبيئة والإنتاج المسؤول والحلول الدائرية؛ ومسار "الشراء الذكي" الذي يركز على حلول التصميم المبتكرة بأسعار معقولة.

ويقدم مسار "الاختيار المخصص" عرضاً متميزاً للعلامات الأوروبية الفاخرة، كما يسلط مسار "رواد التصميم" الضوء على العلامات الرائدة والمستقبلية، بينما يجمع مسار "الإضاءة" بين عروض الإضاءة وورش العمل والحوارات المتخصصة.

فعالية إندكس ديزاين توكس

تستقطب فعالية إندكس ديزاين توكس أكثر من 80 خبيراً على مدار ثلاثة أيام. ويستكشف اليوم الأول تحت عنوان "التعاون من أجل البناء"، الهوية الثقافية وأثرها في التصاميم السعودية. ويركز اليوم الثاني على موضوع "التصاميم الناجعة"، أي التصاميم الداخلية والهندسية القائمة على الأداء؛ فيما يتناول اليوم الثالث تحت عنوان "الابتكار من أجل الأثر"، الأفكار والتصاميم المستقبلية الذكية والمستدامة.

ويشارك في هذه الحوارات نخبة من الشخصيات البارزة والمؤثرة في المشاريع السعودية الضخمة، ومجموعة من المهندسين المعماريين الرائدين والخبراء العالميين، لتغطية موضوعات تشمل تصميم الفعاليات الكبرى مثل إكسبو 2030 الرياض وكأس العالم 2034، إلى جانب استكشاف دور الذكاء الاصطناعي في الإبداع، والأبعاد العاطفية في العمارة، وبناء مسار المواهب الإبداعية في المملكة.

ومن جانبها، قالت إسراء ليمنز، الخبيرة الاستراتيجية في مجال التصميم ومؤسسة وكالة إسراء ليمنز: "سأتولى في معرض إندكس السعودية 2025 إدارة حلقات نقاش تستكشف تأثير التعاون والأصالة الثقافية والتفكير التصميمي المستقبلي على مشهد التصميم الداخلي في المملكة. تشهد المملكة العربية السعودية وتيرة نمو غير مسبوقة، وتكشف عن مشاريع طموحة وضخمة ترتقي بالمعايير الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وتتطلب المشاريع الضخمة والمبتكرة دمج الخبرات العالمية مع المواهب المحلية لضمان تحقيق نمو مستدام يرتكز على الهوية السعودية".

اكتشاف نجوم المستقبل

بالتعاون مع منصة آركي نت الرائدة في العالم العربي في تطوير قدرات مهندسي التصميم الداخلي والعمارة وصقل مهاراتهم، تتيح مسابقة "نجوم المستقبل" لطلاب التصميم الداخلي السعوديين فرصة عرض مشاريعهم النهائية أمام قادة القطاع، كما تمنح الفائزين فرص تدريب عملي لدى أبرز الوكالات. وتضم لجنة التحكيم نخبة من الخبراء، من بينهم المصممة هنادي كركشان، مؤسسة ومديرة عامة لمكتب كركشان ديزاين؛ وحاتم عطيه، مؤسس دروسا ديزاين؛ ومايا حجار، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة آفاق مايا؛ ومؤيد القحطاني، مؤسس استديو يو إم كي للتصميم؛ ومحمد العمران، الرئيس التنفيذي لاستديو محمد العمران؛ ودونالد بوردوي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتصميم والتطوير في ايه إن ريتريست.

لمحة حول معرض إندكس السعودية

معرض إندكس السعودية هو فعالية تجارية رائدة للتصاميم الداخلية والأثاث والتجهيزات في المملكة العربية السعودية، ويقام في الفترة بين 9–11 سبتمبر 2025 في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات. ويجمع المعرض مئات العلامات التجارية المحلية والدولية ضمن تسعة قطاعات، ليقدّم منصة مثالية للاستكشاف والتواصل والابتكار في مجال التصميم الداخلي. وتشمل أبرز فعاليات المعرض كلاً من فعالية إندكس ديزاين توكس، ومسابقة نجوم المستقبل المخصصة للطلاب، وجولات أحدث الصيحات التي تركز على الاستدامة والأصالة الثقافية والتصاميم المبتكرة. وبدعم استراتيجي من هيئة فنون العمارة والتصميم، يلعب معرض إندكس السعودية دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل التصميم الداخلي في المملكة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

لمحة حول دي إم جي إيفنتس:

دي إم جي إيفنتس هي واحدة من أبرز الشركات المنظمة للمؤتمرات والمعارض ومزود رائد لخدمات المعلومات. وتتمثل مهمتها في تسريع الأعمال من خلال ربط المجتمعات المتشابهة ودفع عجلة النمو والابتكار والتقدم في مختلف القطاعات.

وتتمتع الشركة بحضور مميز في أكثر من 25 دولة، وتمتلك 13 مكتباً في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومصر وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وكندا وسنغافورة والهند، وتنظم أكثر من 115 فعالية ضخمة سنوياً، والتي تستقطب ما يزيد على 425 ألف متخصص ومشارك.

وبوصفها أكبر شركة لتنظيم الفعليات العالمية في المملكة منذ عام 2011، تعمل دي إم جي إيفنتس على التواصل مع الشركات العالمية بما يلبي الطلب المحلي من خلال مكاتبها في الرياض وجدة. ويعكس نمو الشركة في المملكة قدرتها على التكيف مع العلامات التجارية الناجحة، وإقامة شراكات تعود بالفائدة على الجميع، وتنظيم فعاليات تواكب متطلبات السوق. وتعزز الفعاليات الرئيسية، مثل معرض BIG 5 Global ومعرض إندكس السعودية ومعرض الفنادق السعودية ومعرض الغذاء السعودي والمعرض السعودي للبنية التحتية، مسيرة التحول في القطاع.

-انتهى-

