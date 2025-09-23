القاهرة: أعلنت شركة انطلاق "Entlaq"، عن إطلاق النسخة الثالثة من تقرير تشخيص قطاع ريادة الأعمال المصري "SDR 2025"، وذلك خلال قمة تُعقد في الفترة من 25 إلى 26 سبتمبر 2025، وتستضيفها مدينة الجونة، المدينة الساحلية المتكاملة التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية. تم تنظيم القمة رفيعة المستوى تحت رعاية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

ستقام نسخة هذا العام في "Abu Tig Marina" بالجونة، لتشهد انطلاقة أحدث وجهاتها "Abu Tig Island" التي تتميز بموقع فريد محاط بالبحر الأحمر. وتمثل القمة أول فعالية تُعقد على الجزيرة، حيث ستجمع عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وخبراء دوليين ورواد أعمال بارزين، إلى جانب أكثر من 40 مستثمراً وصندوقاً وشريكاً تنموياً من مصر والعالم، للحوار الاستراتيجي حول مستقبل ريادة الأعمال في مصر.

أعرب عمر رزق، العضو المنتدب لشركة انطلاق عن فخره بإطلاق النسخة الثالثة من التقرير وقال: "هذه النسخة تمثل محطة مهمة في متابعة تطور مشهد ريادة الأعمال في مصر، إذ تقدم رؤية استراتيجية تستند إلى بيانات وتحليلات حديثة تساعد في رسم ملامح المستقبل لرواد الأعمال. تعكس شراكتنا مع الجونة التزامنا المشترك بتوفير البيئة المناسبة للابتكار والنمو."

وقال محمد عامر، المدير التنفيذي لمدينة الجونة والمدير العام لشركة أوراسكوم للتنمية – مصر:

"أصبحت الجونة موطنًا موثوقًا لرواد الأعمال والمستثمرين، لأنها تجمع بين جودة الحياة والبيئة المناسبة لممارسة الأعمال. ومن خلال مبادرات مثل G-Space ، ومجمع الأعمال، والمركز المرتقب G-Valley، ندعم المؤسسين والشركات في الانطلاق والتوسع والتعاون على مدار العام. ويؤكد اطلاق تقرير تشخيص قطاع ريادة الأعمال المصري SDR 2025 دورنا في توفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات، والمساهمة في بناء اقتصاد مصري قائم على الابتكار."

تهدف قمة تقرير تشخيص قطاع ريادة الأعمال المصري "SDR 2025" إلى تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص والمجتمع الدولي وتقديم فرص جديدة للتعاون والاستثمار. ستدور المناقشات حول مقترحات السياسات التي يغطيها التقرير ، من بينها تعزيز نمو القطاع عبر السياسات الداعمة والشمول المالي والتمويل الأخضر و رأس المال العابر للحدود. سيتناول البرنامج أيضًا دور ريادة الأعمال في تنمية المجتمعات من خلال دعم الشباب وتمكين النساء، مع تسليط الضوء على القطاعات ذات إمكانات النمو القوية التي يمكن أن تفتح أسواقًا جديدة.

كما يعكس اختيار مدينة الجونة لاستضافة القمة دورها المتنامي كمركز لفعاليات الثقافة والرياضة والفنون وريادة الأعمال طوال العام. توفر المدينة بيئة تعزز الإبداع والتعاون والنمو، مما يجعل الجونة وجهة موثوقة للمبادرات التي تمكّن الشباب وتدعم منظومة ريادة الأعمال الأوسع.

عن شركة انطلاق:

شركة انطلاق مركز فكر رائد، يكرس جهوده لإعادة صياغة ملامح مشهد ريادة الأعمال في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتركز الشركة على دفع الابتكار، وتمكين رواد الأعمال، وتعزيز دور الاستثمارات في بناء منظومة أعمال أكثر شمولاً وتنافسية، بما يرسخ مكانة المنطقة كمحور أساسي للنمو وريادة الأعمال عالمياً.

عن مدينة الجونة:

مدينة الجونة، المدينة المتكاملة والمستدامة لشركة أوراسكوم للتنمية وأيقونة مدن محافظة البحر الأحمر لأكثر من 35 عاماً وتقع على مساحة 36.9 مليون متر مربع. تضم مدينة الجونة 9,200 وحدة سكنية تم تسليمها و18 فندق يشمل 2,800 غرفة ومدارس تقدم أنظمة تعليمية مختلفة مثل النظام البريطاني والسويسري ومستشفى دولي ومساحات عمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال و4 مارينا و2 ملاعب جولف بمواصفات عالمية بالإضافة الي واحد من أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ومركز للمؤتمرات والثقافة وغيرها من الخدمات الحيوية.

يتميز كل فندق بمدينة الجونة بسحر معماري فريد بدءاً من الطراز النوبي لفندق Steigenberger وحتى التصميم المستوحى من الطراز الآسيوي لفندق The Chedi الذي يعد واحد من الفنادق الرائدة في العالم بجانب الجمال الواقعي لفندق Casa Cook حيث تشمل المدينة فنادق مختلفة تتناسب مع ذوق كل عميل مع إعطاء أولوية لتوفير أكبر قدر من الراحة. يعد تناول الطعام في الجونة متعة كبيرة حيث تتوفر خيارات متميزة بالنكهات الغنية من المصادر المحلية، بما في ذلك مزرعة الجونة الخاصة. ويوجد أيضاً بالمدينة مجموعة من أفضل المنتجعات الصحية التي تجمع بين طرق العلاج الشرقية والغربية لتوفير أفضل تجربة استرخاء شاملة.

يبلغ عدد سكان مدينة الجونة حوالي 25,000 نسمة من أكثر من 50 جنسية مختلفة، وتقع مدينة الجونة على بعد 30 دقيقة من مطار الغردقة الدولي الذي يبعد حوالي 4 ساعات طيران من أوروبا.

-انتهى-

