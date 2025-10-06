الرياض، المملكة العربية السعودية أعلنت "أزور"، إحدى شركات محمد الحبيب العقارية، عن رعايتها لموسم الرياض 2025، في خطوة تُجسّد حضورها البارز في أحد أهم الأحداث الترفيهية على مستوى المنطقة. وتعكس هذه الشراكة التزام "أزور" الراسخ بدعم المشهد الحضري والترفيهي للعاصمة، واستعراض قيمها في محافل تجسد روح الإبداع والازدهار التي تتميز بها مدينة الرياض.

سيحتضن موسم الرياض 2025 سلسلة من الفعاليات الرياضية الكبرى، من بينها بطولة Six Kings Slam التي ستجمع بين اكبر لاعبي التنس في العالم في أجواء حماسية تعكس روح المنافسة والتقارب الثقافي، كما سيقدّم الموسم تجربة ثرية تحتفي بحضارات البلدان المختلفة في مناطق متنوعة لإتاحة رحلة استثنائية للزوار.

وانطلاقّا من دورها البارز كأكبر مقدم للمجمّعات سكنية فاخرة في الرياض والتي يصل عددها حاليا لـ12 مجمّع، تستند "أزور" إلى أكثر من خمسين عامًا من الخبرة والإرث العريق لتضع معايير جديدة للحياة الراقية التي تتمحور حول السكان -والذين يصل عددهم إلى 14،000 ساكن - واحتياجاتهم. ومن خلال هذه الرعاية، تعزز الشركة حضورها في مشهد العاصمة المزدهر، وتؤكد التزامها بتوفير أسلوب حياة عصري ومستدام يعكس تطلعات المجتمع ومستقبله.

من خلال هذه الرعاية تسلّط الشركة الضوء على مساهمة مجتمعاتها في التحوّل العمراني والحضري للعاصمة، ورسالتها في الارتقاء بمستويات المعيشة المستقبلية.

إلى ذلك قال فهد العساف، رئيس شركة "أزور": "تأتي رعايتنا لموسم الرياض في الوقت الذي تستعرض فيه العاصمة أبهى تجاربها الترفيهية، ونفخر بتسليط الضوء على مساهمة مجتمعات ‘أزور’ في التطوّر العمراني والحضري للعاصمة، وسنواصل عبر هذه الشراكة تعزيز روابطنا مع السكان والمستثمرين والزوار، بما يدعم رسالتنا في الارتقاء بمستويات المعيشة المستقبلية.

تتطلع "أزور" إلى المشاركة في موسم استثنائي وحافل بالتجارب، حيث تمثّل هذه الشراكة منصة استراتيجية لتعزيز التواصل مع جمهور أوسع، وترسيخ مكانتها في توفير مفهوم جديد للمعيشة الراقية.

نبذة عن أزور

تأسست "أزور" في عام 2024 كإحدى الشركات التابعة لشركة محمد الحبيب العقارية الرائدة في مشاريع التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من خمسين عاماً.

وانطلاقاً من التزامها بتقديم مفهوم جديد للمعيشة الراقية يرتكز على الراحة والرفاهية والخدمات المجتمعية المتكاملة، تسعى "ازور" لتوفير تجربة سكنية استثنائية من خلال مجموعة من المجمعات السكنية الفاخرة والمصممة بحرفية عالية لتلبية احتياجات السكان المتنوعة.