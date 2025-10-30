فريق شركة في إف إس جلوبال وشركة سي آي إكس سيتيزن إكسبيرينس أحدث حلول خدمة المواطنين المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تدمج بين العالم المادي والرقمي لرؤساء البلديات وقادة المدن في مختلف أنحاء العالم وذلك خلال فعاليات قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025 الذي تستضيفه في مدينة إكسبو دبي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، استعرضت شركة في إف إس جلوبال رؤيتها في تجربة المواطن خلال فعاليات قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025، والتي تستضيفها مدينة إكسبو دبي في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2025، حيث تتضافر التكنولوجيا والتعاطف والتعاون لجعل المدن أكثر ذكاءً وسهولة في الوصول إليها وأكثر إنسانية.

أصبحت القمة التي جمعت أكثر من 150 من رؤساء البلديات وقادة المدن من ست قارات تحت شعار "مستقبلنا الحضري المشترك"، منصة لعرض كيف يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص إعادة تعريف العلاقة بين المواطنين والحكومات.

التكنولوجيا مع التعاطف: جلسة نقاشية مع زوبين كاركاريا

انضم زوبين كاركاريا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة في إف إس جلوبال إلى جلسة نقاشية وشارك رؤيته حول كيفية مساهمة الابتكار المسؤول والثقة في وضع الجيل القادم من الخدمات العامة.

وصرح السيد كاركاريا قائلاً: "التكنولوجيا هي مفتاح قيادة الجيل القادم من خدمات المواطنين، فهي تجعلها أكثر سهولة في الاستخدام بسلاسة وكفاءة مع ضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة أثناء استخدامها. نؤمن أيضًا بأن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في تسريع هذا التحول".

تتجسد هذه القيم من خلال شراكات في إف إس جلوبال الراسخة بين القطاعين العام والخاص مع الهيئات الحكومية حول العالم. تكمن هذه الشراكات المبنية على أسس من الثقة والمصداقية والامتثال للقوانين المحلية من تقديم خدمات للمواطنين قائمة على التكنولوجيا، بكفاءة وأمان وتعاطف، مما يضمن خدمة المجتمع على أكمل وجه.

كما سلط السيد كاركاريا الضوء على تعاون شركة في إف إس جلوبال مع معهد الذكاء الاصطناعي المسؤول وشهادة ختم دبي للذكاء الاصطناعي، مما يعزز ريادة الشركة في تطوير الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والشفاف، حيث يتم الآن تطبيق العديد من أنظمتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي من قبل الجهات الحكومية الرائدة، بما في ذلك المملكة المتحدة ودول شنغن.

استعراض مستقبل خدمات المواطنين

عرض جناح في إف إس جلوبال - سي آي إكس سيتيزن إكسبيرينس في مركز مدينة إكسبو دبي للمعارض كيف يمكن للحلول التي تجمع بين الجانب المادي والرقمي والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، تبسيط وإضفاء الطابع الإنساني على التفاعلات اليومية بين المواطنين والحكومات.

وقد شهد الزوار ابتكارات واقعية في مجال تسجيل الهوية الرقمية، والحوكمة الإلكترونية، وتسجيل الرعاية الاجتماعية، والتحقق من الوثائق والمستندات، والامتثال للسلامة العامة - وجميها مصمم لجعل الخدمات الحكومية أكثر سهولة في الوصول إليها بكفاءة وموثوقية.

من البرازيل وسلطنة عمان إلى قطر والإمارات العربية المتحدة، توضح المشاريع الجارية لشركة في إف إس جلوبال كيف يمكن للتكنولوجيا المسؤولة أن تسد الفجوات الرقمية مع خلق فرص العمل المحلية وتنمية المهارات.

التعاون من أجل مدن أكثر ذكاءً وسعادة

ومن خلال مراكز التميز في الذكاء الاصطناعي التابعة لها في دبي ومومباي ودلهي، وقريباً في برلين، تواصل الشركة تطوير ابتكاراتها مثل معالجة المستندات والوثائق دون التقيد بالموقع وخدمة التأشيرة عند عتبة الباب، مما يجعل خدمات المواطنين أكثر ملاءمة وسهولة في الوصول إليها.

من خلال شبكة سي آي إكس سيتيزن إكسبيرينس، التي تضم أكثر من 250 مركزاً يقدم خدماته لـ 150 مليون مواطن في جميع أنحاء البرازيل، ومجموعة مشاريعنا في مجال التصديق والتحقق وإدارة الهوية في الشرق الأوسط وأفريقيا، تُساعد في إف إس جلوبال الهيئات الحكومية على المشاركة في بناء الجيل القادم من خدمات المواطنين.

تُجسّد هذه المبادرات كيف يُمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تتطور من مجرد تقديم الخدمات المعاملاتية إلى تعاون استراتيجي بهدف تعزيز سهولة الوصول والثقة والابتكار في مجال التنقل العالمي وتجربة المواطن.

نبذة عن شركة «في إف إس جلوبال»

بصفتها الشركة الرائدة عالمياً في مجال خدمات التكنولوجيا الموثوقة، التي تُمكّن الحكومات والمواطنين من التنقل الآمن، تتبنى «في إف إس جلوبال» الابتكار التكنولوجي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، لدعم الحكومات والبعثات الدبلوماسية حول العالم. تشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، بهدف زيادة الإنتاجية وتمكينهم من التركيز بشكل كامل على مهمة التقييم.

ومن خلال اتباع منهج مسؤول لتطوير التكنولوجيا واعتمادها وتكاملها، تعطي الشركة الأولوية للممارسات الأخلاقية والاستدامة. تعتبر «في إف إس جلوبال» الشريك الموثوق لـ 69 جهة حكومية. وتضم الشركة أكثر من 3,900 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في 165 دولة، وأتمت بكفاءة أكثر من*514 مليون طلب تأشيرة منذ تأسيسها في عام 2001.

تقع مقرات الشركة الرئيسية في زيورخ ودبي، وتمتلكها في الغالب صناديق استثمارية وتديرها شركة بلاكستون، إلى جانب ملاك الأقلية بما في ذلك مؤسسة كوني وهوجينتوبلر السويسرية.

*تتضمن 325.54 مليون طلب من قبل شركة في إف إس جلوبال و 189.12 مليون طلب من قبل شركة CiX Citizen Experience

-انتهى-

#بياناتشركات