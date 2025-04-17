الرياض، المملكة العربية السعودية – فازت شركة ايجكس للخدمات اللوجستية، الرائدة في منطقة الشرق الأوسط والمتخصصة في حلول التوزيع والشحن السريع، بجائزة "أفضل مزود لخدمات الميل الأخير" خلال حفل توزيع جوائز الخدمات اللوجستية والنقل في المملكة العربية السعودية لعام 2025. أقيم الحفل، الذي جمع أبرز الشركات في قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، مساء أمس في فندق "فوكو" بالرياض، المملكة العربية السعودية. وتسلّم الجائزة نيابة عن ايجكس كل من كين روبرتسون، الرئيس التنفيذي للتجارة الإلكترونية، وفلاديمير روليفوي، مدير عمليات التجارة الإلكترونية في السعودية.

تؤكد هذه الجائزة على النمو السريع لشركة ايجكس في قطاع الخدمات اللوجستية ودورها المتنامي في تشكيل مستقبل خدمات التوصيل في الميل الأخير في المملكة. ومنذ انطلاق عملياتها في عام 2021، نجحت ايجكس في بناء سمعة طيبة بفضل تقديم حلول سريعة وموثوقة ومبتكرة تركز على احتياجات العملاء، وهي سمات أساسية في الاقتصاد السريع النمو القائم على التجارة الإلكترونية.

وفي هذا السياق، قال كين روبرتسون، الرئيس التنفيذي للتجارة الإلكترونية في ايجكس: "يسرّنا الحصول على تكريم جوائز الخدمات اللوجستية والنقل في المملكة العربية السعودية لعام 2025 باعتبارنا أفضل مزود لخدمات الميل الأخير في المملكة. نحن في ايجكس نعتز بنهجنا الذي يركز على العملاء ويعتمد على التكنولوجيا، وهو ما يعزز نجاحنا المستمر. واليوم، نفخر بريادتنا في السوق، واضعين معايير جديدة للسرعة والموثوقية والابتكار في قطاع الميل الأخير".

بفضل عملياتها التي تغطي جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وخارجها، تقدم ايجكس مجموعة شاملة من خدمات الميل الأخير المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملاء الشركات B2C وB2B . تشمل حلول B2C "من الشركات الى الافراد" خدمات الشحن السريع للتجارة الإلكترونية، وخدمة التوصيل في اليوم نفسه، وخدمة الاستلام العكسي للشحنات. أما حلول B2B "من الشركات الى الشركات" فتشمل خدمات الشحن البري للطرود والحمولات المجمعة وخدمات الشحن الكامل (FTL) والحلول الصناعية.

مدعومة ببنية تحتية لوجستية قوية تتضمن أكثر من 1000 مركبة، وأكثر من 60 منشأة، وسبعة مراكز نقل، وقوة عاملة تزيد عن 1800 عضو، تمتلك ايجكس شبكة عالية الأداء مصممة لضمان تسليم الشحنات بشكل موثوق وفي الوقت المحدد عبر المناطق الحضرية والنائية دعماً لأهداف رؤية المملكة 2030.

وبينما تواصل ايجكس توسيع نطاق أعمالها والاستثمار في التقنيات المستقبلية، تمثل هذه الجائزة الأخيرة علامة فارقة أخرى في مهمتها لإعادة تعريف خدمات الميل الأخير لتصبح شريك التوصيل المفضل للشركات والمستهلكين في جميع أنحاء المنطقة.

لمحة عن شركة ايجكس

ايجكس للخدمات اللوجستية هي شركة متخصصة في النقل والخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي. تأسست في عام 2021، ومقرّها الرياض، المملكة العربية السعودية. تماشياً مع رؤية السعودية 2030، تسعى ايجكس إلى أن تكون المزود الرائد لحلول الخدمات اللوجستية المتطورة، لربط الشرق الأوسط بالعالم.

تتخصص شركة ايجكس في توزيع التجارة الإلكترونية وحلول الصناعة في منطقة الشرق الأوسط، وهي موجودة في المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وتركيا، وجنوب أفريقيا والصين. وتشمل شبكتها أكثر من 60 منشأة لوجستية، و 1000 مركبة، و1800 موظف. تقدم ايجكس مجموعة متكاملة من الحلول المخصصة للعملاء، تشمل توزيع الطرود، وخدمات التجارة الإلكترونية، والشحن البري والبحري والجوي، بالإضافة إلى خدمات المستودعات، وسلاسل التبريد وحلول الرعاية الصحية.

تحظى ايجكس بدعم مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، وهي مجموعة شركات قابضة استثمارية رائدة في المملكة العربية السعودية، تضمّ أكثر من 20,000 موظف في أكثر من 25 دولة وعبر 75 شركة. وفي شهر فبراير 2025، استحوذت "دي إتش إل للتجارة الالكترونية" على حصة أقلية في الشركة، مما يعزز خطط نموها وتوسعها المستقبلي.

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