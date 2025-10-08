تشهد أومودا وجايكو تطورًا نوعيًا من تقديم طرازات فردية إلى منظومة متكاملة من المنتجات. وبالاعتماد على تقنياتها المتقدمة في أنظمتها الهجينة، والركن الذاتي (AUTO PARK)، ونظام مساعدة السائق المتقدم (ADAS)، حققت العلامة قفزة قوية في مجالات التصميم، وأداء منظومة القوة، والسلامة، والذكاء. وهي ملتزمة بتقديم تجربة تنقل فعّالة وآمنة وسهلة الاستخدام، تلبي أعلى المعايير العالمية.

تتحول أومودا وجايكو من مجرد مزودة للمنتجات إلى شريك في بناء منظومة متكاملة لقطاع التنقل. فمن خلال تطوير نظام خدماتها العالمي، وإنشاء منصة للتعاون المشترك مع المستخدمين، والاستماع المستمر لآرائهم، تبني العلامة نظامًا بيئيًا جديدًا دافئًا وتفاعليًا في عالم التنقل.

في أكتوبر 2025، تنطلق قمة أومودا وجايكو الدولية للمستخدمين تحت شعار CO CREATE, CO DEFINE "نشارك الإبداع ونرسم المستقبل معًا" وبرؤية مستقبلية عنوانها Dare to be NO. 1 "الجرأة لتكون الرقم واحد". سيجتمع المستخدمون من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف آفاق جديدة لمستقبل التنقل. ويُعد هذا الحدث الكبير منصة للتفاعل العميق بين العلامة ومستخدميها، وكذلك عرضًا مركزًا لاستراتيجيتها في العولمة وفلسفتها البيئية الشاملة. ومن خلال استراتيجية السلسلة الكاملة 4.0 (Full-Chain 4.0)، ستُبرز العلامة تطورها عبر أربعة محاور رئيسية: تطور المنتجات عالميًا، الرحلة المشتركة، الرعاية المتصلة، وأصوات المستقبل، لتواصل تقديم تجارب تنقل ذكية عالية الجودة للمستخدمين حول العالم.

من طراز واحد إلى منظومة متكاملة لإعادة تشكيل منظومة التنقل المستقبلية

يمثل التطور الشامل لأمودا وجايكو من طرازات فردية إلى مجموعة متكاملة من المنتجات أكثر من مجرد توسيع في التشكيلة، بل قفزة شاملة في التقنية، والابتكار، والتصميم، والمسؤولية.

في التصميم، انتقلت العلامة من مفهوم "الفن في الحركة" "Art in Motion 1.0" إلى "2.0-X"، مما منح طرازاتها هوية بصرية أقوى وتميزًا أوضح.

أما في الأداء، فبفضل تقنية الهجين الفائقة الرائدة عالميًا، تقدم أومودا وجايكو حلول تنقل جديدة وفعّالة للطاقة.

وفي مجال الذكاء والسلامة، برزت الأنظمة المتقدمة مثل "الركن الذاتي" AUTO PARK و ADAS "نظام مساعدة السائق" كعناصر أساسية تعزز من ذكاء القيادة وسهولتها. وقد حصلت عدة طرازات، من بينها OMODA 9 SHS وJAECOO 7 SHS، على تصنيف الخمس نجوم من Euro NCAP، مما جعلها معيارًا عالميًا في السلامة.

كما حصلت سيارة JAECOO 5 على شهادة المقصورة الصديقة للحيوانات الأليفة من هيئة TÜV SÜD، بفضل أدائها المتميز الذي يضمن تجربة تنقل مريحة للركاب والحيوانات الأليفة على حد سواء.

تواصل أومودا وجايكو التحول من مزود للسيارات إلى مبتكر لمنظومة تنقل مستدامة، حيث تدمج فلسفة الاستدامة والبيئة (ESG) في دورة حياة المنتج بالكامل، لتقود البحث والتطوير منخفض الكربون نحو مستقبل أكثر استدامة. ومن التصميم إلى التقنية، ومن الذكاء إلى السلامة، تواصل العلامة التطور في كل جانب، مؤكدة التزامها الثابت بتقديم تنقل ذكي عالي الجودة.

نصنع نظامًا متكاملًا من ربط المنتجات إلى التواصل العاطفي

السيارة ليست مجرد وسيلة نقل، بل هي امتداد للحياة والمشاعر. لذا تطمح أومودا وجايكو لأن يشعر مستخدموها ليس فقط بقيمة منتجاتها، بل أيضًا بعمق ارتباط العلامة بحياتهم اليومية.

وفي أثناء توسعها العالمي، تواصل العلامة الاهتمام بكل تجربة مستخدم وكل قصة يعيشها مع سيارته، وتستمع للإصغاء لتجاربهم المختلفة حول العالم. هذا التفاعل المتبادل يدمج بين الإنسان والتقنية، ويضفي على العلامة دفئًا إنسانيًا يعزز من شعور المستخدمين بالانتماء والثقة.

ويُعد تطوير الخدمات ركيزة أساسية في مسيرة العلامة. تعمل أومودا وجايكو على تحسين نظام خدماتها العالمي من خلال زيادة نقاط الخدمة وتوحيد معايير الجودة العالية حول العالم، لضمان تجربة موحدة ومميزة أينما وُجد المستخدم.

كما انتقل نموذج الخدمة من الدعم أحادي الاتجاه إلى تفاعل متبادل، يجمع بين الجودة العالمية والعناية المحلية، مما يقرب العلامة أكثر من مستخدميها.

وتؤمن أومودا وجايكو بأن الاستماع إلى المستخدمين والتعاون معهم في رسم مستقبل التنقل هو مفتاح التطور الحقيقي. ومن خلال فعاليات الإبداع المشترك والمنصات المفتوحة طويلة الأمد، تجمع العلامة الحكمة العالمية لتعزيز المشاركة والابتكار المستمر.

مع هذا التطور الشامل في التقنية والمنتجات وتجربة المستخدم، ترتقي أومودا وجايكو إلى آفاق جديدة. وفي المستقبل، ستواصل العلامة الاعتماد على رؤية عالمية وروح الإبداع المشترك لتصميم تجارب تنقل ذكية ودافئة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وفي يوليو 2025، صعدت الشركة الأم لأومودا وجايكو إلى المرتبة 233 في قائمة فورتشن العالمية 500، محققة إنجاز «الـ500 المزدوج» بتجاوز خمسة ملايين سيارة مصدّرة عالميًا إلى جانب دخولها القائمة العالمية.

وترتكز رؤية أومودا وجايكو على «المشاركة في صناعة حياة أفضل مع الشباب». حيث تسعى أومودا لتكون العلامة العالمية الأكثر احترافية في فئة السيارات الكروس أوفر، بينما تهدف جايكو لتصبح العلامة الرائدة عالميًا في فئة السيارات الأنيقة متعددة الاستخدامات. ومن خلال هذا التوجه المزدوج، أظهرت العلامتان نموًا قويًا في السوق الأوروبية لعام 2025، لتصبحا الأسرع نموًا محليًا.

وفي قطاع السيارات الكهربائية الهجينة (NEV)، توفر أومودا وجايكو حلول طاقة جديدة فعالة بفضل تقنية SHS الهجينة الرائدة عالميًا، وتواصل التقدم بثبات نحو هدفها المتمثل في أن تصبح العلامة العالمية الرائدة في السيارات الهجينة.

كما امتد ابتكارها إلى مجال التقنية الذكية، إذ طوّرت بالتعاون مع فريق AiMOGA روبوت AiMOGA، الذي أصبح نموذجًا بارزًا في التحول الذكي لصناعة السيارات، موسّعًا آفاق القيمة التي تقدمها العلامة.

