

مجلس الكود الدولي يشارك في معرض « أكتوبر العمران 2025» إلى جانب نخبة من الخبراء العالميين والإقليميين، للمساهمة في مناقشات حول سبل تحقيق هياكل آمنة ومرنة ومستدامة. ويُقام الحدث بالتزامن مع معرض البيت والبناء في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2025."

يٌقام معرض أكتوبر العمران بتنظّيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان تزامناً مع معرض البيت والبناء، الذي يُعقد سنوياً بهدف دعم التنمية الحضرية المستدامة وتعزيز الوعي بالتحديات والفرص المرتبطة بالتوسع العمراني في السلطنة.

حيث مثلَ مجلس الكود الدولي في المعرض كل من السيد حميد نادري، نائب الرئيس الأول للتطوير، والمهندس محمد عامر، المدير العام للمجلس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واللذان عملا على مدى العامين الماضيين بشكل وثيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان لتطوير ستة ادلة لأشتراطات و متطلبات البناء مخصصة وأدوات لبناء القدرات. وسيشارك نادري في جلسة نقاش بعنوان «من اللوائح إلى العمران المستدام»، حيث يستعرض خبرة المجلس في تطوير وتكييف وتنفيذ اكواد البناء ودورها في سد الفجوة بين الأطر التنظيمية والتطبيق العملي لإنشاء بيئات حضرية أكثر أماناً ومرونة واستدامة في سلطنة عُمان منطقة الشرق الأوسط. كما سيسلط كل من نادري وعامر الضوء على التقدم المحرز في صياغة وتنفيذ أدلة البناء بالسلطنة، مؤكدين على أهمية تبادل المعرفة وبناء القدرات لدعم ممارسات البناء المبتكرة والمستدامة، بما في ذلك الأساليب الحديثة للبناء وحلول المباني الذكية.

بهذا السياق، قال نادري: "تمثل هذه الجلسة النقاشية منصة مهمة لتبادل أفضل الممارسات العالمية، ودعم جهود سلطنة عُمان في تطبيق هذه الأدلة، إضافة إلى تعزيز التعاون في ابتكار حلول تسهم في رفع معايير السلامة ودعم الاستدامة على مستوى المنطقة بأسرها."

وتعكس مشاركة مجلس الكود الدولي الشراكة الممتدة مع الجهات المختصة في سلطنة عُمان، الهادفة إلى تعزيز معايير السلامة والاستدامة في البناء. ففي عامي 2024 و2025، نظم المجلس سلسلة من ورش العمل والبرامج التدريبية في مسقط لدعم الابتكار وتبني ممارسات أكثر أماناً في قطاع البناء المتطور. ويؤكد حضور المجلس لفعاليات « أكتوبر العمران 2025» على مدى ثلاثة أيام التزامه بالمساهمة في صياغة الحوار الصناعي ودعم أهداف السلطنة في التنمية العمرانية المستدامة.

