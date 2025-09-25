مسقط، سلطنة عُمان– شاركت الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومينفست) بصفتها شريكًا إستراتيجيًا في مؤتمر وجوائز جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) السنوي لعام 2025، والذي عُقد في مسقط يومي 24 و25 سبتمبر 2025. وجمع المؤتمر أكثر من 1000 مشاركًا، بما في ذلك رؤساء تنفيذيين وكبار المتخصصين في علاقات المستثمرين والمستثمرين المؤسسيين والشركات المدرجة والهيئات التنظيمية من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

انعقد المؤتمر تحت شعار "تعزيز الأثر: علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط تدخل حقبة جديدة"، مسلطًا الضوء على أهمية الشفافية، والالتزام بالإفصاحات التنظيمية، وبناء شراكات متينة مع المستثمرين في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها أسواق رأس المال. وقد شكل المؤتمر، الذي استضافته السلطنة للمرة الأولى منذ سنوات، منصة إستراتيجية لأومينفست لتبرز دورها الريادي كشريك استراتيجي في تعزيز المعايير المهنية في مجال علاقات المستثمرين، على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وشارك وفد الشركة بفاعلية في برنامج المؤتمر؛ حيث أدارت عزة الحبسية، مساعد نائب الرئيس – الأبحاث الاقتصادية، جلسة «رؤية عُمان 2040 وفرص الاستثمار» التي ناقشت نمو أسواق رأس المال وأدوارها المستقبلية. كما تحدثت سارة لشكو، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والامتثال والحوكمة، في جلسة «تعزيز الحوكمة عبر علاقات مستثمرين فعّالة»، مشيرة إلى تصاعد أهمية الاستدامة والممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG) في قرارات الاستثمار.

ولم تقتصر مشاركة أومينفست على الجلسات الرئيسة فحسب، بل امتدت لتشمل لقاءات ثنائية وجلسات جانبية مع عدد من أصحاب المصلحة الرئيسيين، تأكيدًا على التزامها بالحوار المفتوح وتبادل الخبرات. وقد اغتنمت الشركة هذه المنصة أيضًا لاستعراض تحولها الإستراتيجي ونمو محفظتها الاستثمارية المتنوعة في قطاعات تشمل الخدمات المالية والتأمين والتكنولوجيا المالية.

وفي هذا السياق، قال وليد اليعربي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاتصالات المؤسسية والاستدامة لدى أومينفست:"« سلّط مؤتمر وجوائز جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط لهذا العام الضوء على علاقات المستثمرين التي أصبحت تمثل الركيزة الاستراتيجية لنمو الشركات. ويعكس دور أومينفست كشريك استراتيجي للمؤتمر قناعتنا بأن سلطنة عُمان تشهد على مرحلة جديدة من تطور أسواق رأس المال. وقد أتاح لنا هذا المنتدى فرصة لمشاركة رحلتنا في التحول المستمر ونمو محفظتنا الاستثمارية، إلى جانب إشراك أصحاب المصلحة حول الرابط المحوري بين علاقات المستثمرين الفعالة وحوكمة الشركات الرشيدة. نحن ملتزمون بوضع معيار إقليمي للشفافية مع المستثمرين، بما يعزز مكانة أومينفست وسلطنة عُمان كوجهة مفضلة للمستثمرين العالميين المتمرسين.»

كما قال أندرو تارباك، رئيس مجلس إدارة جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط:

«نعرب عن تقديرنا العميق للشراكة الإستراتيجية مع الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار، والتي كان لها أثر بارز في نجاح مؤتمر هذا العام. لقد عززت مشاركة أومينفست وحوارات المستثمرين الوعي بأهمية الإفصاحات المؤسسية المتوائمة مع إستراتيجيات الاستثمار طويلة الأمد. وتساهم شراكات مماثلة في تعزيز منظومة علاقات المستثمرين إقليميًا وتوطيد الثقة بين الشركات المصدرة والمجتمع الاستثماري.»

ويأتي انعقاد المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط 2025 في وقت يشهد فيه قطاع علاقات المستثمرين في السلطنة تطورًا متناميًا، مدفوعًا بنشاط أكبر في أسواق رأس المال خلال السنوات الأخيرة. كما تزامنت مشاركة أومينفست في المؤتمر مع رعايتها المشتركة لطاولة مستديرة للفرع العُماني لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) في عُمان خلال مايو الماضي، بالتعاون مع بورصة مسقط، ما يعكس التزامها بدعم القطاع الخاص في تعزيز مكانة السلطنة، وجذب رؤوس الأموال الدولية، وترسيخ أفضل الممارسات في الشفافية والإفصاح.

وتجدد الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار التزامها بمواصلة العمل الوثيق مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط والشركات المدرجة والجهات التنظيمية لتطوير ممارسات أكثر تأثيرًا لعلاقات المستثمرين، بما يسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كسوق رأس مال ناضج ومتطور في المنطقة.

نبذة عن أومينفست

الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش. م.ع.ع (أومينفست) هي شركة استثمارية رائدة مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية. وبفضل محفظتها المتنوعة في مختلف القطاعات، تتمتع أومينفست بسجل حافل من الأداء المالي القوي والمساهمة في التنمية الاقتصادية في السلطنة.

