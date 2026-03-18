مسقط، اختتمت الوطنية للتمويل، الشركة الرائدة في مجال التمويل بسلطنة عُمان، الربع الأخير من عام 2025 بأداء قوي، مما عزز مكانتها كركيزة أساسية في قطاع الخدمات المالية بالبلاد. ويعكس هذا الأداء المتميز مرونة محفظة التمويل الخاصة بالشركة، مدعومة بتركيز استراتيجي واضح على تقديم حلول تتمحور حول العملاء وتستجيب بفعالية لتغيرات السوق. ومن خلال الحفاظ على نمو منضبط لمحفظة التمويل، وتعزيز جودة الأصول، والتوسع المستمر في باقة حلول التمويل لتشمل قطاعات التجزئة والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الاستدامة، عززت الوطنية للتمويل دورها كشريك موثوق للنمو. وبفضل شبكة فروعها المنتشرة في جميع أنحاء سلطنة عُمان، والتي تضم 24 فرعًا، تظل الشركة في وضع متميز يمكنها من مواصلة مسيرة نموها، مع تقديم حلول تمويل موثوقة ومتاحة تدعم الشركات، وتمكّن الأفراد، وتساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد.

حققت الوطنية للتمويل أداءً مالياً قوياً خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مما يؤكد متانة نموذج أعمالها وفعالية استراتيجيتها للنمو. وسجلت الشركة ربحاً قبل الضريبة بلغ 18.20 مليون ريال عماني، مقارنةً بـ 14.25 مليون ريال عماني في عام 2024، مسجلةً بذلك زيادة ملحوظة. كما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة إلى 15.21 مليون ريال عماني، مقابل 12.11 مليون ريال عماني في العام السابق، مما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في عمليات التمويل الأساسية للشركة. وخلال الفترة نفسها، نما صافي استثمارات الوطنية للتمويل في عقود الإيجار إلى 652.72 مليون ريال عماني، مسجلاً زيادة قوية بنسبة 12.76% مقارنةً بـ 578.87 مليون ريال عماني في عام 2024. ويُبرز هذا النمو استمرار الطلب في قطاعات التمويل الرئيسة، مدفوعاً بتوسع محفظة الشركة الاستراتيجية، ونهجها المنضبط في نمو الأعمال، وتعزيز هوامش الربح في جميع أنشطتها التمويلية. وتعزز هذه النتائج مجتمعة قدرة الوطنية للتمويل على تقديم قيمة مستدامة، مع الاستمرار في دعم الاحتياجات التمويلية المتطورة للأفراد والشركات على حد سواء.

تعليقـًا على النتائج المالية، صرّح الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل، قائلاً: "إن اختتام العام بأداء قوي كهذا يعكس التوجه الاستراتيجي الواضح الذي تنتهـجه الوطنية للتمويل، بجانب الأسس الرصينة التي نواصل تعزيزها في عملياتنا. ولا يقتصر تركيزنا على تحقيق نتائج مالية ثابتة فحسب، بل يمتد إلى بناء مؤسسة تمويلية مرنة قادرة على مواجهة تقلبات السوق بثقة، مع توسيع نطاق تأثيرها في مختلف جوانب القطاع المالي في سلطنة عُمان. ومن خلال تعزيز قدراتنا الأساسية، وتسريع استثماراتنا في التكنولوجيا، وتعميق فهمنا لتوقعات العملاء المتغيرة، نضع الوطنية للتمويل في موقع يؤهلها لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل. ومع استمرار تقدّم اقتصاد سلطنة عُمان وتنويعه، نلتزم بتوسيع دورنا في تمكين التقدّم والمساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد".

انطلاقاً من التزامها الراسخ بالابتكار، واصلت الوطنية للتمويل تطوير مجموعة من المبادرات الاستراتيجية المصممة لتعزيز قدراتها الرقمية والارتقاء بتجربة عملائها. وشملت أبرز الإنجازات خلال العام إطلاق خيار التمويل الإلكتروني، والموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف النقال بحلتها الجديدة. وتؤكد هذه المبادرات مجتمعةً دور الوطنية للتمويل الرائد في قيادة التحول الرقمي في القطاع. ومن خلال دمج الأدوات الرقمية المتقدمة في إطار عملها التشغيلي، تواصل الشركة تعزيز الكفاءة، وتسريع تقديم الخدمات، وتوفير وصول أسهل وأكثر سلاسة للعملاء إلى باقة حلول التمويل الشاملة التي تقدمها.

إلى جانب هذه التطورات، واصلت الوطنية للتمويل دمج الاستدامة في صميم استراتيجيتها التجارية، إدراكــًا منها للأهمية المتزايدة للتمويل المسؤول في ظل المشهد الاقتصادي المتغير. ومن خلال محفظة متنوعة من حلول التمويل المرتبطة بالاستدامة، والتي تشمل قطاعي التجزئة والأعمال، تهدف الوطنية للتمويل إلى تشجيع الأفراد والشركات على تبني ممارسات أكثر استدامة. واستكمالًا لهذه الجهود، تعمل الشركة بنشاط على تعزيز أثرها المجتمعي من خلال مبادرات متنوعة عبر جناحها للمسؤولية الاجتماعية – امتداد –، وفريقها التطوعي "هِـمّـة". ومن خلال تعزيز الشمول المالي، ورفاهية المجتمع، وسلوك الأعمال المسؤول، تضمن الوطنية للتمويل أن يُسهم نموها طويل الأجل في خلق قيمة حقيقية ومستدامة للمجتمعات التي تخدمها.

تأكيداً على التزامها بتنمية الكفاءات الوطنية، حققت الوطنية للتمويل معدل تعمين مرتفعاً بلغ 92.64% حتى 31 ديسمبر 2025. وتولي الشركة اهتماماً بالغاً بتمكين الكوادر العمانية من خلال برامج تدريبية متخصصة، ومبادرات لبناء القدرات، ومسارات التطوير الوظيفي المخططة. ومن خلال الاستثمار في الكفاءات المحلية وتعزيز قوة عاملة عالية الأداء، لا تعزز الوطنية للتمويل خبرتها المؤسسية فحسب، بل تلعب أيضاً دوراً محورياً في دفع عجلة نمو قطاع الخدمات المالية في سلطنة عُمان وتقدمه.

بصفتها مؤسسة ذات رؤية مستقبلية، تواصل الوطنية للتمويل التزامها بتعزيز ريادتها في السوق مع التكيف الاستباقي مع ديناميكيات القطاع المتغيرة. وانطلاقاً من التزامها بأن تكون شريكاً موثوقاً للنمو، تُواءم الشركة استراتيجيتها طويلة الأجل مع أهداف رؤية عُمان 2040، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الوطنية وتحقيق قيمة مستدامة للمجتمع ككل.

-انتهى-

#بياناتشركات