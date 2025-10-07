أعلنت ويجو (Wego)، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، عن أحدث توجهات السفر لخريف هذا العام من الكويت، مسلطة الضوء على الوجهات الأوروبية التي تشهد إقبالا في موسم ما بعد الذروة، إلى جانب وجهات آسيوية بأسعار تنافسية.

استناداً إلى توجهات منصة ويجو لموسم خريف ٢٠٢٥، تشهد عمليات البحث ارتفاعا نحو خمس وجهات مميزة، مع تفضيل المسافرين الابتعاد عن زحمة موسم الصيف والاتجاه نحو طقس معتدل وتجارب ثقافية. ويأتي الموسم متزامنا أيضا مع عطلة المدارس الخاصة في الكويت أواخر شهر أكتوبر، ما يجعله وقتا مثاليا للرحلات العائلية.

أبرز الوجهات هذا الموسم

باريس، فرنسا

سجّلت باريس ارتفاعا في عمليات البحث من الكويت بنسبة ‎%54.64 مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس تفضيل المسافرين لزيارتها في فترة ما بعد الذروة. وتُعد المدينة خيارًا مثاليًا في هذا الموسم مع طقس معتدل وأجواء أكثر هدوءًا بعد الصيف، مما يتيح للزوار استكشاف أحيائها، متاحفها، والتنزه على ضفاف نهر السين.

برشلونة، إسبانيا

سجّلت برشلونة ارتفاعا في عمليات البحث من الكويت بنسبة ‎%20.73 مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس اهتمام المسافرين الكويتيين باستكشاف معالمها المعمارية وأسواق التاباس وشواطئها الهادئة بعيدا عن ضغط موسم الذروة الصيفي.

فيينا، النمسا

ارتفعت عمليات البحث إلى فيينا من الكويت بنسبة ‎%23.67 مقارنة بالعام الماضي، حيث ينجذب المسافرون إلى ثقافة المقاهي الكلاسيكية، وعروض الأوبرا، والحدائق التي تتزيّن بألوان الخريف.

ملاحظات حول التأشيرة: لا يزال حاملو جواز السفر الكويتي بحاجة إلى تأشيرة شنغن (نوع C). ومع ذلك، يحصل العديد من المسافرين المؤهلين اليوم على تأشيرات دخول متعددة لعدة سنوات وفق قواعد التسهيل المعتمدة في الاتحاد الأوروبي.

غوانزو، الصين

برزت غوانزو كإحدى أبرز الوجهات الآسيوية، حيث ارتفعت عمليات البحث من الكويت بنسبة ‎%156.49 مقارنة بالعام الماضي. ويمنح الخريف أجواء أكثر اعتدالاً لزيارة بيوت الشاي والمعالم المحلية، ويرتبط هذا الارتفاع بشكل أساسي بتسهيلات السفر بفضل إعفاء الكويتيين من التأشيرة للفترة الممتدة من يونيو 2025 حتى يونيو 2026.

بوكيت، تايلاند

يمنح شهر أكتوبر طقسا أكثر اعتدالا بعد موسم الأمطار، ما يجعل بوكيت خيارا مثاليا للسفرات العائلية خلال عطلة منتصف الفصل. وقد سجّلت الوجهة ارتفاعاً في عمليات البحث من الكويت بنسبة ‎%22.43 مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس تزايد اهتمام الكويتيين بزيارتها هذا الموسم. وتتيح بوكيت للعائلات الاستفادة من الطقس المعتدل للتنزه في البلدة القديمة، زيارة الأسواق، والانطلاق في رحلات بين الجزر.

رحلات موسم الديوالي

استنادا إلى الأنماط الموسمية التي ترصدها ويجو، يتجه المسافرون أيضاً نحو جنوب آسيا بشكل رئيسي خلال موسم الديوالي (من 18 إلى 23 أكتوبر 2025، مع الذروة في 21 أكتوبر).

ومن بين الوجهات البارزة التي تشهد إقبالاً: كاتماندو (+%22.47 على أساس سنوي)، تشيناي (+%16.0)، وكولكاتا (+%33.84).

نبذة عن ويجو

يعد ويجو (Wego) التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. إن موقع “ويجو” من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وبات “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة” ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة، ولاهور، وكوالالمبور.

-انتهى-

