أبرز النتائج:

سجلت الشركة زيادة في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9% بقيمة 2,3 مليار درهم إماراتي وزيادة في الإيرادات بنسبة 3% وصلت إلى 17,3 مليار درهم إماراتي.

ارتفع صافي أرباح الشركة قبل احتساب انخفاض وارتفاع قيمة الأصول وضريبة دخل الشركات بنسبة 23% إلى 1,3 مليار درهم إماراتي من 1 مليار درهم في الفترة السابقة.

ماجد الفطيم العقارية تسجل زيادة في صافي إيراداتها بنسبة 14%، فيما ارتفعت أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10% مدفوعة بالأداء القوي في جميع مراكز التسوق التابعة للشركة ومحفظة عقاراتها السكنية.

سجلت إيرادات قطاع التجزئة الرقمي في "ماجد الفطيم للتجزئة" نموًا بنسبة 23%، فيما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنحو أربعة أضعاف، في حين ظل أداء قطاع التجزئة التقليدية محدودًا في بعض الأسواق.

سجلت إيرادات "ماجد الفطيم لأسلوب الحياة" نمواً بنسبة 15%، مدفوعًا بالأداء القوي لعلامات الأزياء وإطلاق علامات تجارية فاخرة جديدة.

سجلت "ماجد الفطيم للترفيه" نموًا في صافي الإيرادات بنسبة 11% بقيمة 891 مليون درهم إماراتي، مدفوعة بنمو قوي في قطاع دور العرض السينمائي.

افتتحت المجموعة 42 متجرًا جديدًا ضمن محفظة أعمالها في قطاعي التجزئة وأسلوب الحياة.

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت"ماجد الفطيم"، المجموعة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا اليوم، نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، والتي أظهرت استمرار نمو أرباحها، وتقدمها على مستوى الاستثمارات الاستراتيجية، ونمو قطاع التجزئة الرقمي.

أعلنت المجموعة تحقيق إيرادات موحدة بلغت قيمتها 17,3 مليار درهم إماراتي بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، في حين ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9% لتصل إلى 2,3 مليار درهم. وبلغ صافي الأرباح 1,5 مليار درهم، فيما ارتفع صافي الربح قبل احتساب انخفاض وارتفاع قيمة الأصول وضريبة دخل الشركات بنسبة 23% ليصل إلى 1,3 مليار درهم مقارنةً مع 1 مليار درهم خلال الفترة السابقة.

حققت ماجد الفطيم تدفقات نقدية حرة بقيمة 1,1 مليار درهم، وخفّضت صافي الدين إلى 13,4 مليار درهم، مدعومة بإدارة فعّالة وتخصيص رأس المال. وبلغ إجمالي قيمة الأصول 70,4 مليار درهم، فيما تحسّن صافي الدين إلى حقوق ملكية المساهمين ليصل إلى 38% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.

وقال فاضل عبدالباقي العلي، رئيس مجلس إدارة شركة "ماجد الفطيم القابضة": "تؤكد النتائج المالية لماجد الفطيم في النصف الأول من العام قوة توجهها الاستراتيجي والتزامها الراسخ بتحقيق القيمة لجميع الأطراف المعنية على المدى الطويل. ويفخر مجلس الإدارة بدعم هذه الرؤية التي تواصل تقديم تجارب عالمية المستوى وتحقق أثرًا ملموسًا في المجتمعات التي تتواجد فيها أعمالنا."

ومن جهته، قال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة": "تؤكد النتائج المالية القوية لماجد الفطيم في النصف الأول من العام تقدمنا على المسار الصحيح نحو تحقيق النمو والأرباح. كما تثبت هذه النتائج قدرتنا على مواصلة استثماراتنا الاستراتيجية وبرامجنا التحويلية على مستوى جميع وحدات الأعمال الأساسية. واستكمالًا لهذا المسار، أطلقنا خلال هذا العام مشروعًا لإجراء تجديدات شاملة في مول الإمارات بقيمة 5 مليارات درهم. ويجسّد هذا الاستثمار، التزامنا بوضع معايير جديدة لتجاربنا عالمية المستوى في قطاعي التجزئة وأسلوب الحياة. أما تنامي الطلب المستمر على مجتمعاتنا السكنية، ومحفظة أعمالنا القوية في مجال التأجير، والإقبال الكبير من العملاء على زيارة مراكز التسوق التابعة لنا، فيعكس الشغف المتواصل لعملائنا وتطلعاتهم تجاه الوجهات المتميزة التي تمزج بين الحياة الاجتماعية والنشاط التجاري والتجارب المبتكرة."

وفيما، يخص مشاريع التحديث والتطوير، قال إسماعيل: "بالتوازي، نواصل التركيز على تسريع تحولنا الرقمي من خلال إطلاق شركة "بريسيجن ميديا"، والتي تشهد نموًا متسارعًا يسهم في تعزيز تفاعل العلامات التجارية وفتح آفاق جديدة لإيرادات الشركة وشركائها. كما تتواصل عملية تطوير منصة "كارفور الآن"، التي تُعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية المجموعة متعددة القنوات، بهدف توفير مستويات أعلى من الراحة والقيمة لعملائنا."

وأضاف إسماعيل: "نواصل ترسيخ ريادتنا في مجال الترفيه الفاخر ضمن محفظة أعمالنا في قطاع السينما من خلال تقديم تجارب جديدة وابتكارات رائدة، ونعمل على تطوير وتوسيع عروضنا في قطاع أسلوب الحياة عبر دخولنا سوق الترفيه في المملكة العربية السعودية بما ينسجم مع طموحنا لتقديم تجارب عالمية مرموقة يتطلع لها عملاؤنا. وكما هو الحال دائمًا، تعكس نتائجنا جهود فريق عملنا في ماجد الفطيم المرتكزة إلى قيم راسخة، والدافع باتجاه إيجاد قيمة مشتركة لجميع الأطراف المعنية، إلى جانب جهودنا المتواصلة لبناء قدرات متقدمة، تؤهلنا لدخول المرحلة التالية من النمو والتوسع المستدام"

أداء الأعمال

واصلت أعمال القطاع العقاري في المجموعة تحقيق نتائج قوية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع صافي إيراداتها بنسبة 14% على أساس سنوي ليصل إلى 4,3 مليار درهم، فيما ارتفعت أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10% لتبلغ 2,1 مليار درهم. وساهمت محفظة إدارة الأصول التي تشمل مراكز التسوق والفنادق والالتزامات غير المستوفاة بإيرادات بلغت 2,4 مليار درهم وحققت أرباحًا قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1,7 مليار درهم، مدفوعة بالطلب الاستهلاكي القوي ونشاط التأجير المرتفع ومزيج المستأجرين المتجدد. كما ارتفعت حركة الزوار بنسبة5%، فيما سجلت الفنادق معدلات يومية أعلى ومتوسطات إشغال أعلى بشكل عام.

وفي ذات السياق، سجّلت محفظة مشاريع التطوير العقاري والمجتمعات السكنية إيرادات بقيمة 2 مليار درهم وأرباحًا قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 458 مليون درهم، مدفوعة بمبيعات قوية متواصلة في مشروعي "غاف وودز" و"تلال الغاف". كما شهدت المراحل الأولى من مشروع كابريا السكني طلبًا مرتفعًا، ما يؤكد وجود توجه قوي من السوق نحو أنماط الحياة الراقية القائمة على المجتمعات السكنية المتكاملة. وفي إنجاز استراتيجي للشركة في مصر، تم خلال هذا العام، إطلاق مشروع "جانكشن"، أول مجتمّع أعمال متكامل تطوره المجموعة بجوار مول مصر في منطقة غرب القاهرة، والذي يعكس طموح الشركة المتواصل لتقديم وجهات متكاملة تجمع بين الأنشطة الاجتماعية والتسوق وأسلوب الحياة.

وبالإضافة إلى ما سبق، واصل قطاع التجزئة الرقمية في ماجد الفطيم تحقيق أداء قوي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 23% لتصل إلى 1,6 مليار درهم، فيما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمعدل أربعة أضعاف. ويعكس هذا الزخم نموًا بنسبة 41% في منصة "كارفور الآن"، التي تتوسع بسرعة كمنصة رائدة في مجال التجارة الفورية. أما شركة "بريسيجن ميديا" الرائدة للدعاية الرقمية المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي والتي تم إطلاقها في عام 2024، فقد سجلت إيراداتها نموًا بنسبة 21%. وتؤكد هذه المبادرات الرقمية الرائدة، التزام المجموعة بإعادة تعريف مستقبل قطاع التجزئة من خلال الابتكار والمرونة وتركيزها على تلبية تطلعات العملاء.

وبلغت إيرادات قطاع التجزئة 11,5 مليار درهم، مسجِّلة تراجعًا بنسبة 1% على أساس سنوي، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تباطؤ أعمال المتاجر التقليدية، وتنفيذ برنامج التحوّل، بالإضافة إلى التأثير المستمر للتوترات الجيوسياسية على ثقة المستهلكين في بعض الأسواق. وعلى الرغم من ذلك، يواصل نموذج القنوات المتعددة في المجموعة والمدعوم بجهود التوسع في المنصات الرقمية عالية الأداء وتوسيع عروض التخفيضات، تعزيز ارتباطها بالعملاء وترسيخ قوة قطاع التجزئة على المدى الطويل.

وسجلت أعمال ماجد الفطيم في قطاع أسلوب الحياة نموًا مضاعفًا، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 15% لتصل إلى 674 مليون درهم، فيما تضاعفت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أكثر من مرتين. وجاء هذا النمو مدفوعًا بالنجاح المتواصل لعلامات الأزياء والمنتجات المنزلية، إلى جانب التوسع الاستراتيجي في قطاع الفخامة. ويمثّل إطلاق علامات تجارية جديدة في المملكة العربية السعودية محطة بارزة في طموح المجموعة لإعادة صياغة ملامح مشهد قطاع التجزئة الفاخرة في المملكة، كما يعكس في الوقت نفسه قدرة الشركة على تقديم تجارب على مستوى عالمي من الرقي، تلبي تطلعات المستهلكين في المنطقة.

ارتفع صافي إيرادات أعمال ماجد الفطيم في قطاع الترفيه بنسبة 11% لتصل إلى 891 مليون درهم، فيما قفزت أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 93% مقارنة بالعام السابق. كما سجلت دور عرض "ڤوكس سينما" أداءً استثنائياً مع نمو في الإيرادات بنسبة 16%، وأطلقت أول دار عرض "أي ماكس" في المنطقة مزودة بمقصورات ووسّعت مفهومها للألعاب بإطلاق "أكتِڤيت"، أول تجربة ألعاب نشطة في العالم. وسجّلت إيرادات كل من "سكي دبي" و"سكي مصر" نموًا مضاعفًا، فيما أظهرت منشآت "سنو عُمان" وأبوظبي أداءً مستقرًا. وتواصل ماجد الفطيم ريادتها في قطاع الترفيه القائم على التجربة، مسهمةً بذلك في دفع نمو اقتصاد التجارب في دولة الإمارات والمنطقة بوجه عام.

وعززت المجموعة منظومة ولاء العملاء لديها بإطلاق بطاقة SHARE الائتمانية بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني. وأصبحت هذه البطاقة التي تحمل علامة تجارية مشتركة، الأسرع في تاريخ البنك، حيث تم إصدار 10 آلاف بطاقة، ما يبرز قوة الطلب من العملاء والثقة في علامة برنامج SHARE للمكافآت، ويمثل طرحها، خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة متكاملة لولاء العملاء. وباعتبارها منصة متكاملة للمكافآت والمدفوعات، تتيح بطاقة SHARE تفاعلاً أعمق وتجربة مخصصة تستند إلى البيانات، بما يعزز ولاء العملاء ويفتح آفاقًا جديدة للنمو على مستوى محفظة أعمال المجموعة.

مبادرات الاستدامة:

واصلت ماجد الفطيم تحقيق إنجازات بارزة في مجال الاستدامة خلال النصف الأول من عام 2025، حيث نالت عدة جوائز وتكريمات من القطاع تقديراً لريادتها في التنمية المسؤولة والابتكار. وقد حصل مركز مبيعات وتجارب مشروع "غاف وودز" على شهادة LEED البلاتينية، وهي أعلى اعتماد يمنحه مجلس المباني الخضراء الأميركي، بما يعكس أداءً رائداً في التصميم والتشغيل المستدام.

كما حصلت المجموعة على لقب "أفضل مطوّر عقاري في العام" ضمن جوائز المعرض الدولي للعقارات، عن مشروع "مسجد تلال الغاف" الذي حظي بإشادة واسعة بعمارته المدروسة والموجّهة نحو المجتمع. وفي "جوائز تجربة العملاء في الخليج"، حصدت مجموعة ماجد الفطيم " جائزة أفضل إطار عمل للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية" عن استراتيجيتها للاستدامة في مشروع "غاف وودز". كما جرى تكريمها بجائزة "أفضل شركة مستدامة في العام" خلال حفل "جوائز مؤتمر تقنيات البناء - كونفكس 2025"، ما يعزز التزامها الراسخ بدعم التقدم البيئي والاجتماعي على المدى الطويل.

التمويل

حافظت ماجد الفطيم على انضباط مالي قوي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغ صافي الاقتراض 13,4 مليار درهم، مسجلًا انخفاضًا إضافيًا قدره نصف مليار درهم منذ ديسمبر 2024. وتواصل الشركة الحفاظ على هيكل دين متوازن وسيولة قوية تغطي أكثر من عامين من احتياجات التمويل الصافي من خلال السيولة النقدية والحدود الائتمانية المتاحة التي تلتزم بها الشركة.

وبفضل سجلها الحافل بالمرونة والحوكمة الرشيدة وقدرتها على توليد تدفقات نقدية حرة، تواصل ماجد الفطيم ترسيخ مكانتها لتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لجميع الأطراف المعنية من خلال النمو المنضبط والتنويع الاستراتيجي ومواصلة الاستثمار في الأصول عالية الجودة.

نبذة عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي مجموعة إماراتية لأساليب الحياة المتنوعة تعمل عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وانطلقت المجموعة وفق رؤية مؤسسها المرحوم ماجد الفطيم، في مفهوم التسوّق والترفيه والتسلية لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وشهدت المجموعة نمواً بارزاً لتصبح واحدة من أكثر الشركات التي تتمتع بسمعة ومكانة مرموقة في المنطقة، حيث تضم أكثر من 43000 موظف، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة لها 19 مليار دولار أمريكي وتتمتع بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات الخاصة في المنطقة. كما ترحب بأكثر من 600 مليون زائر عبر منظومتها الفعلية والرقمية كل عام.

تمتلك "ماجد الفطيم" 29 مركز تسوق، من بينها وجهات شهيرة للتسوّق والترفيه مثل "مول الإمارات"، و"مول مصر"، و"مول عُمان"، إلى جانب سلسلة مراكز "سيتي سنتر" المعروفة. وتستكمل محفظة أعمالها بسبعة فنادق وخمس مدن متكاملة. وتعد "ماجد الفطيم" المطور العقاري المفضل في المنطقة، حيث قدمت العديد من مشاريع المدن المتكاملة المتميزة ومن بينها "غاف وودز" و"تلال الغاف" في دبي و"الموج" في مسقط.

في عام 1995، أدخلت "ماجد الفطيم"، تجارة التجزئة العصرية للمواد الاستهلاكية إلى المنطقة. واليوم، تمتلك وتدير مجموعة من العلامات التجارية عبر شبكة تضم ما يقرب من 500 متجرًا.

تُعدّ أصول ماجد الفطيم بوابةً لدخول علامات تجارية عالمية في مجال الأزياء والديكور المنزلي والتجميل إلى منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك "لولوليمون" و"ليغو" و"كريت آند باريل" و"شيشيدو"، كما تملك المجموعة "ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة إلى مجموعة من تجارب الترفيه والتسلية عالمية المستوى، بما في ذلك سكي دبي الشهير.

وترتبط جميع تجارب التجزئة والترفيه الخاصة بها من خلال برنامج SHARE للمكافآت، الأسرع نموًا في دولة الإمارات، والذي يستفيد من الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة لتقديم مكافآت شخصية وتجارب فريدة وأسعد اللحظات، كل يوم.

-انتهى-

#بياناتشركات