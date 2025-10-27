السيدة سيما جانواني فيد، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة أباريل، ستشارك كمتحدثة بارزة في جلسات مجلس المرأة العالمي، حيث ستقدّم رؤيتها حول دور القيادة النسائية في بناء مدن شاملة ومستقبلية.

دبي، الإمارات: مجموعة أباريل، شركة عالمية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، عن دورها كشريك متميز في قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025، التي ستُقام في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2025.

يُعقد هذا المنتدى العالمي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. ويُعد هذا الحدث أحد أكبر التجمعات العالمية وأكثرها تنوعًا، إذ يجمع بين رؤساء البلديات وقادة المدن وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

ويهدف الحدث إلى جمع نخبة من صُنّاع القرار وقادة المدن والمبتكرين في مجالات الأعمال من آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين، لمناقشة أبرز الفرص العالمية في مجالات تطوير المدن، والتحول الرقمي، والاستدامة المعيشية، بما يعزز التعاون الدولي لبناء مدن أكثر ازدهارًا واستعدادًا للمستقبل.

وستشارك السيدة سيما جانواني فيد، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة أباريل، كمتحدثة في جلسة "المرأة كصانعة للمدن | من الجذور إلى الحوكمة" ضمن فعالية مجلس المرأة العالمي التي تستضيفها مدينة إكسبو دبي. وستتناول الجلسة الدور المحوري للمرأة في صياغة المشهد الحضري ووضع السياسات التنموية. وستقدّم السيدة فيد رؤيتها حول كيفية تمكين المرأة من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودور القيادة النسائية في تشكيل بيئات الأعمال وتصميم المدن وتعزيز التنمية المجتمعية. وتُجسد مشاركتها التزام مجموعة أباريل بدعم الشمولية بين الجنسين وتعزيز القيادة النسائية والأثر المجتمعي عبر مختلف مجالات أعمالها.

من جانبه، صرّح السيد نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل، قائلاً: "نحن فخورون بدورنا كشريك متميز في قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ ومنتدى رؤساء البلديات 2025. هذه الشراكة تُجسّد رؤيتنا لبناء مستقبل مستدام ومترابط، حيث تتعاون الشركات والحكومات والمجتمعات لابتكار مدن تلهم التقدم والرفاهية. ونحن سعداء بالتعاون مع مدينة إكسبو دبي ومجلس مدينة بريسبان في هذا الحدث العالمي الذي يعزز الابتكار والتعاون الدولي."

ومن خلال هذه الشراكة، تؤكد مجموعة أباريل مكانتها الريادية كشركة عالمية في قطاع التجزئة، ملتزمة ببناء مستقبل أفضل من خلال الربط بين المجتمعات عبر الأزياء وأسلوب الحياة والاستدامة، وداعمة لدور دبي المتنامي كمركز عالمي للحوار والإبداع والتحول الحضري.

نبذة عن مجموعة أباريل:

مجموعة أباريل هي شركة عالمية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات تأسست عام ١٩٩٦ يقع مقرها الرئيسي في دبي، وتدير شبكة واسعة تضم أكثر من 2,300 متجر في 14 دولة. تمثل المجموعة أكثر من 85 علامة تجارية عالمية مرموقة مثل تومي هيلفيغر، سكتشرز، ألدو، تشارلز آند كيث، وتيم هورتنز، وتوفر من خلالها تجربة تسوق متعددة القنوات تجمع بين الجودة، الابتكار، والخدمة الراقية. وقد رسخت مجموعة أباريل مكانتها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عمان، إلى جانب توسعها الاستراتيجي في الهند، وجنوب شرق آسيا، وجنوب أفريقيا، ومصر. تضم مجموعة أباريل فريق عمل متنوع يضم أكثر من 27,000 موظف، تحت قيادة مؤسسي المجموعة، السيدة سيما جانواني فيد، رئيسة مجلس الإدارة، والسيد نيليش فيد.

لمحة عن آب كورب:

آب كورب القابضة، بقيادة المؤسس ورئيس مجلس الإدارة نيليش فيد، هي شركة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. ومن خلال شركتها الرائدة مجموعة أباريل، تدير آب كورب عملياتها في 14 دولة عبر أكثر من 2,300 متجراً وأكثر من 85 علامة تجارية محلية وعالمية، وبتعيين 27,000 موظف. كما تمكنت الشركة القابضة من ترسيخ حضورها في مجموعة واسعة من القطاعات، مثل التجزئة، والمأكولات والمشروبات، والعقارات، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمار.

