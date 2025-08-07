تشجيع مختلف الجهات على التسجيل والتحقق من استهلاكها للطاقة النظيفة لتسريع عملية انتقال الطاقة في أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "مياه وكهرباء الإمارات"، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء في مختلف أنحاء دولة الإمارات عن فتح باب التسجيل للمشاركة في مزاد الربع الثالث لعام 2025 لمخطط شهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي، والذي سيستمر حتى 16 سبتمبر 2025، ومع استمرار تنامي الطلب على الطاقة النظيفة الموثوقة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في أبوظبي، تشجع شركة مياه وكهرباء الإمارات جميع الشركات والمؤسسات والأفراد للتسجيل ومواكبة التحول المتسارع للطاقة في الإمارة.

منذ إطلاقه من قبل دائرة الطاقة في أبوظبي، أسهم مخطط شهادات الطاقة النظيفة بدور أساسي في دعم انتقال الطاقة في أبوظبي، من خلال تمكين المؤسسات من التحقق من استهلاكها للطاقة النظيفة. وقد شهد الربع الثاني من عام 2025 واحدا من أكبر مزادات شهادات الطاقة النظيفة منذ إطلاق هذا المخطط، مما يؤكد الإقبال المتزايد بين المؤسسات على أهمية التحقق من استهلاك الطاقة النظيفة ودوره في الحد من انبعاثات الكربون.

ويُشار إلى أنّ مخطط شهادات الطاقة النظيفة يواصل تحقيق تقدم ملحوظ في تزايد تبني الجهات المختلفة في أبوظبي لحلول الطاقة النظيفة بهدف المساهمة في إزالة الكربون، وخفض انبعاثات النطاق 2 من الغازات الدفيئة. وباعتبارها المسجِّل الوحيد، ومُشغِّل المزاد، تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في توسعة نطاق انتشار شهادات الطاقة النظيفة من خلال الدخول في مزيد من الشراكات مع كبرى الجهات في أبوظبي لمساعدتها في تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها، على نحو يسهم في دعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وفي هذا السياق، قال فرانسوا برايس، المدير التنفيذي للوقود والتجارة، في شركة مياه وكهرباء الإمارات: إنّ تزايد الإقبال على شهادات الطاقة النظيفة يعكس التزام أبوظبي بترسيخ مبادئ الاستدامة في مختلف القطاعات الرئيسية. تفخر شركة مياه وكهرباء الإمارات بتقديم حلول شفافة ومعترف بها تمكّن الشركات والمؤسسات والأفراد من اتخاذ إجراءات قابلة للقياس نحو تحقيق أهداف الاستدامة. ندعو كافة الجهات إلى المشاركة في مزادنا للربع الثالث من هذا العام، لتسريع وتيرة الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون، والمساهمة في توفير إرث مستدام للأجيال القادمة".

وتجدر الإشارة إلى أنّ شهادات الطاقة النظيفة، وهي شهادات رقمية بوحدات 1 ميجاوات في الساعة قابلة للتداول، تتوافق مع معايير الشهادات الدولية للطاقة المتجددة (I-REC)، وتمتاز هذه الشهادات بكونها الأداة الوحيدة في أبوظبي القادرة على إثبات المزايا البيئية والاقتصادية الناتجة عن استخدام الطاقة النظيفة.

تم فتح باب التسجيل أمام جميع الراغبين من الأفراد والجهات في تسريع رحلتهم تجاه الاستدامة، للمشاركة في المزاد الثالث لشهادات الطاقة النظيفة لعام 2025، واتخاذ خطوات ملموسة نحو خفض الانبعاثات الناجمة عن عملياتها، والقيام بدور رئيسي في مستقبل الطاقة النظيفة. على الراغبين في المشاركة زيارة الموقع الإلكتروني: https://ewec.ae/cleanenergycertificates ، أو التواصل مع فريق شهادات الطاقة النظيفة في شركة مياه وكهرباء الإمارات عبر البريد الإلكتروني: CleanEnergyCertificates@ewec.ae.

شركة مياه وكهرباء الإمارات

شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) هي الشركة الوحيدة المعنية بشراء وتوريد المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي. كما تقود عمليات التخطيط، وتنبؤات الطلب، والتعاقد مع شركات الإنتاج، وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء. تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بهذه المسؤوليات من خلال الموازنة الدقيقة بين العرض والطلب لشركات التوزيع والهيئات المختصة على المدى القريب والبعيد في أبوظبي وعدد من إمارات الدولة. تدعم شركة مياه وكهرباء الإمارات أهداف حكومة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بتأمين إمداد أنظف وأكبر وأكثر تكاملاً بأقل التكاليف.

تتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات تنفيذ مبادرة "طاقة نظيفة بنسبة 60 %" بالتعاون مع دائرة الطاقة – أبوظبي، وفقا لما هو محدد في مستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تمكين تحقيق استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2036، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات على تسريع خطة انتقال الطاقة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية من خلال تنويع مزيج الطاقة في الدولة، وذلك بتطوير ونشر الطاقة المتجددة والنظيفة وكذلك تقنيات تحلية المياه منخفضة الكربون. وهي شركة تابعةلـ "القابضة (ADQ)"، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة متنوعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد أبوظبي المتنوع. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ewec.ae.

