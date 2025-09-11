مسقط، عُمان: كشفت ديلويت الشرق الأوسط عن توقيع مذكرة تفاهم مع داتا ماونت خلال معرض كومكس 2025 في عُمان، ما يمثّل خطوة كبيرة لتعزيز الأمن السيبراني الوطني وتسريع توفير حلول آمنة وقابلة للتوسيع في عُمان.

ويأتي هذا التعاون بعد إتمام اتفاقية الخدمات الرئيسية مؤخراً بين المؤسستين، والتي تتجسد ملامحها الآن بوضوح من خلال العلامة المشتركة "Datamount Managed Security Services - Powered by Deloitte".

ومن خلال الجمع بين خبرة ديلويت العالمية والإقليمية في مجال الأمن السيبراني وقدرات البنية التحتية من داتا ماونت وحضورها المحلي في عُمان، تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تمكين المؤسسات في جميع أنحاء السلطنة للاستفادة من خدمات الأمن المُدارة المتقدمة والمصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للسوق. كما تعزز هذه التحالفات دور ديلويت بصفتها شريكاً موثوقاً في دعم طموحات السلطنة ضمن رؤية عُمان 2040، وتعكس استراتيجية الشركة الإقليمية الأوسع لتعزيز الثقة والمرونة الرقمية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد القصابي، الشريك المدير لمكتب ديلويت في عُمان: "تمثّل مذكرة التفاهم مع داتا ماونت خطوة مهمة في التزامنا تجاه عُمان ومستقبلها الرقمي. ومن خلال دعم خدمات الأمن المُدارة لدى داتا ماونت بخبرة ديلويت، نعمل على تعزيز قدرات الحماية لعملائنا، مع المساهمة في دعم الطموحات الوطنية لبناء اقتصاد آمن ومبتكر وقائم على المعرفة".

وفي هذا السياق، أضاف عبدالمنعم محمد الفطيسي، الرئيس التنفيذي لشركة داتا ماونت: "نفخر بشراكتنا مع ديلويت في هذه الخطوة الاستراتيجية، والتي تتيح لنا الاستفادة من خبرة عالمية المستوى في مجال الأمن السيبراني ضمن محفظة خدماتنا المُدارة. وبجهودنا المشتركة، سنتمكّن من توفير حلول تُعزز الثقة والمرونة والقدرة على التوسع للأعمال والجهات الحكومية في عُمان".

