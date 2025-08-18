أعلنت اليوم الشركة القابضة المصرية الكويتية (كود التداول EKHO.CA و EKHOA.CA في البورصة المصرية | EKHK.KW في بورصة الكويت) وهي شركة استثمار رائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نتائجها المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025.

وقد نجحت الشركة في تحقيق إيرادات بقيمة 397 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 32%، مدفوعة بنمو الإيرادات في مختلف قطاعات الشركة وهو ما يعكس الأداء القوي على صعيد العمليات التشغيلية. كما تمكنت الشركة من الحفاظ على مستويات هوامش ربحية قوية، حيث بلغ كل من هامش مجمل الربح وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 43% و42% على التوالي خلال الفترة، مدعومًا بما حققته الشركة من نمو ملحوظ في الإيرادات بمختلف قطاعاتها الرئيسية. وسجل صافي الربح ارتفاعًا بنسبة سنوية 1% ليصل إلى 101 مليون دولار في النصف الأول من عام 2025، مصحوبًا بهامش صافي ربح قدره 26%. وقد تأثرت المقارنة على أساس سنوي بمكسب غير متكرر من فروق العملة بقيمة 49 ملين دولار تم تسجيلها خلال النصف الأول من عام 2024، وباستبعاد المكاسب، كانت أرباح الشركة ستسجل أكثر من ضعف مستواها على أساس سنوي. كما استقر صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة عند 90.4 مليون دولار. وخلال الربع الثاني من عام 2025، سجلت الشركة نموًا ملحوظًا في الإيرادات لتصل إلى 215 مليون دولار وهو نمو بنسبة سنوية 75%، وعلى أساس ربع سنوي بنسبة 18%، مما انعكس في تضاعف صافي الربح بمعدل سنوي ونمو بنسبة 57% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 61.9 مليون دولار، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي للجهود المبذولة لتبسيط المركز المالي للمجموعة لخلق وتعظيم القيمة.

وفي سياق تعليقه على أداء المجموعة خلال النصف الأول من عام 2025، أعرب لؤي جاسم الخرافي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية عن سعادته بالتقدم الذي أحرزته الشركة في تنفيذ استراتيجيتها والتي ترتكز على تنويع محفظة الاستثمارات التابعة عبر القطاعات والأسواق المختلفة، إلى جانب إعادة هيكلة الأصول بهدف تبسيط المركز المالي وتعظيم القيمة وضمان المرونة والنمو المستدام.

وأشار الخرافي إلى أن المجموعة أطلقت عملياتها التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث بدأت في توريد الغاز الطبيعي لعملاء القطاع الصناعي بالمدينة الصناعية الثالثة بالدمام التي تشهد تطورًا متسارعًا. ويمثل هذا الإنجاز نقطة فارقة في مسيرة المجموعة، حيث ساهم في ترسيخ مكانتها كأحد المساهمين في تحقيق خطط تطوير القطاع الصناعي السعودي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح الخرافي أن المجموعة تواصل العمل على مشروعها الجديد المرتبط بقطاع الطاقة النظيفة في المملكة المتحدة، والذي يُعد بمثابة فرصة استثمارية واعدة تتيح للمجموعة تحقيق عوائد بالعملات الأجنبية، فضلًا عن تعزيز قدرتها على توسيع نطاق أنشطتها الاستثمارية على المدى الطويل لأسواق جديدة حول العالم.

ونوّه الخرافي إلى أن المجموعة تواصل تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ استراتيجية التخارج من الأصول، وتحديدًا شركة "دلتا للتأمين" حيث تسير العملية وفق الخطة الموضوعة، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال النصف الثاني من عام 2025، بعد استيفاء الموافقات الرقابية والقانونية اللازمة.

وأشار الخرافي إلى أن المجموعة تواصل المضي قدماً في عملية التحول في الهوية المؤسسية، حيث قرر مجلس الإدارة الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للتصويت على تغيير اسم الشركة إلى «ڤالمور القابضة». وتأتي هذه الهوية الجديدة امتدادًا لما حققناه من نجاح تحت اسم «الشركة القابضة المصرية الكويتية»، بما يعكس تطلعاتنا للنمو المستقبلي وخطط التوسع الدولي، ويجسد طموحنا للتحول إلى كيان استثماري عالمي يتمتع بالقوة والقدرة على اقتناص الفرص في مختلف الأسواق.

وفي ختام حديثه، أكد الخرافي على أن الشركة ستواصل العمل على تعزيز أداء محفظة استثماراتها، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة وتعظيم العائد للمساهمين، وتحقيق آفاق جديدة من النمو على المدى الطويل في مختلف قطاعات أعمالها التي تعمل تحت مظلة منصتها الرائدة.

ومن جانبه أعرب جون روك، العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية عن اعتزازه بالنتائج القوية التي أحرزتها المجموعة خلال النصف الأول من عام 2025، مدعومة بالأداء التشغيلي المميز والنمو الملحوظ في الشركات التابعة الرئيسية، بالإضافة إلى التقدم الملموس على صعيد تنفيذ الأهداف الاستراتيجية.

وأكّد روك أنّه على الرغم من التحديات التشغيلية التي واجهت شركة "الإسكندرية للأسمدة"، والتي تمثلت في التوقف المؤقت لإمدادات المواد الخام خلال الربع الثاني وأثره على معدلات التشغيل، إلا أن الشركة نجحت في تنمية الإيرادات وصافي الربح لتتجاوز معدلات العام الماضي. كما سجلت شركة "سبريا مصر" نموًا ملحوظًا في الإيرادات المقومة بالدولار الأمريكي بمعدل سنوي 21% خلال النصف الأول من عام 2025، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز حصتها السوقية. وفي الوقت ذاته، أنتجت شركة "النيل للأخشاب" أول ألواح "MDF" في يونيو الماضي، مع اقتراب الانتهاء من أعمال التشغيل النهائية تمهيدًا للإطلاق التجاري الكامل خلال الربع الأخير من العام الجاري. وأشار روك إلى أن شركة "نات إينرجي" تواصل عمليات التوسع بخدمات توصيل الغاز في مناطق الامتياز الممنوحة لها، محققة نموًا مستدامًا، وهو ما يؤكد تركيز الإدارة على الاستفادة من الأنشطة التي تتميز بهوامش ربح أعلى. وعلى صعيد "امتياز حقل الغاز بمنطقة حقل شمال سيناء البحري"، سجلت الشركة نموًا في الإيرادات بمعدل سنوي 9% خلال النصف الأول من 2025، مدفوعًا بزيادة عمليات الإنتاج من البئرين الجديدين.

ونوّه روك إلى التقدم الواضح الذي شهدته خطط تحسين أداء المحفظة الاستثمارية، حيث شكّل توقيع اتفاقية إدارة عملية التخارج من أصول شركة "دلتا للتأمين"، والعرض اللاحق المقدم من شركة "تأمين الوفاء"، خطوات مهمة ضمن برنامجها للتخارج من الأصول. بالإضافة إلى ذلك، نجحت المجموعة في إتمام عملية التخارج من شركة "شيلد غاز" في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول، والتخارج من استثمارات أخرى في الربع الثاني، مما ساهم في تحقيق عوائد تقدر بحوالي 35 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأشار روك إلى أنه ومع دخولنا النصف الثاني من العام، يظل تركيزنا على التنفيذ المنضبط للاستراتيجية، وتحسين المحفظة الاستثمارية والمركز المالي، وخلق قيمة مستدامة. وفي إطار هذه الرؤية، قرر مجلس الإدارة الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للتصويت على تعديل اسم الشركة إلى «ڤالمور القابضة». وتمثل هذه الخطوة محطة مهمة في عملية التحول في الهوية المؤسسية، بما يعكس تطلعاتنا للنمو المستقبلي والتوسع الدولي.

قطاع الأسمدة | شركة "الإسكندرية للأسمدة"

بلغت إيرادات شركة "الإسكندرية للأسمدة" 118 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2025، وهو نمو سنوي بنسبة 11%، مدفوعة بالارتفاع الذي شهدته أسعار اليوريا عالميًا، حيث بلغ متوسط السعر 396 دولارًا للطن مقابل 333 دولارًا للطن في نفس الفترة من عام 2024، وهو نمو بمعدل سنوي 19%. كما سجل هامش مجمل الربح وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموًا سنويًا بمقدار 2 نقطة مئوية خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 40% و47% على التوالي. ومن ناحية أخرى، بلغ صافي الربح 40,3 مليون دولار أمريكي، مصحوبًا بنمو هامش صافي الربح بمقدار 2 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 34% خلال النصف الأول من عام 2025.

ومن المتوقع أن تحقق شركة "الإسكندرية للأسمدة" أداء قويًا في عملياتها التشغيلية، حيث تواصل الإدارة التعامل بمرونة وإيجاد الحلول المناسبة لتحديات توريد المواد الخام. وتشير التوقعات إلى تحسن الأداء المالي في ظل استمرار ارتفاع الأسعار حتى نهاية العام، مثلما حدث مع أسعار اليوريا عالميًا، متجاوزة حاجز 400 دولار للطن خلال شهر يونيو الماضي، لتتجاوز 476 دولارًا للطن في يوليو.

قطاع البتروكيماويات | شركة "سبريا مصر"

بلغت إيرادات شركة "سبريا مصر" 89,6 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، وهو نمو بمعدل سنوي 21%، مدفوعة بزيادة حجم المبيعات، وذلك على خلفية استراتيجية إدارة الشركة لتعزيز حصتها السوقية. وسجل مجمل الربح 19.2 مليون دولار أمريكي مصحوبًا بهامش مجمل ربح 21٪، بينما استقرت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك عند 17.8 مليون دولار أمريكي مع هامش 20٪. كما وصل صافي الربح خلال النصف الأول من عام 2025 الي 18.2 مليون دولار أمريكي مع هامش صافي ربح 20٪.

وتمضي الشركة بخطى ثابتة نحو مستقبل واعد، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية متوسطة الأجل التي تحظى بها شركة "سبريا مصر"، مدعومة باستقرار الأسعار محليًا رغم مستويات التضخم الحالية، إلى جانب نمو الطلب الناتج عن انتعاش مشروعات التشييد والبناء في مصر، وجهود الإدارة المستمرة على صعيد التوسع في الأسواق المحلية والدولية، حيث ارتفعت نسبة مبيعات الصادرات إلى نحو 21% من إجمالي المبيعات في الربع الثاني من 2025، مقابل نحو 17% في الربع الأول من 2025.

قطاع الطاقة والأنشطة المرتبطة بها | شركة "نات إينرجي"

ارتفعت إيرادات شركة "نات إينرجي" بمعدل سنوي 15% بالدولار الأمريكي و43% بالجنيه المصري خلال النصف الأول من عام 2025، لتسجل 33.6 مليون دولار أمريكي مدفوعًا بالنمو الكبير في خدمات توصيل الغاز. وقد نجحت الشركة في الحفاظ على مستويات الربحية، وهو ما انعكس في ارتفاع كلٍ من هامش مجمل الربح وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليصل إلى 30% و29% على التوالي. وبلغ صافي الربح 10.7 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2025، مصحوبًا بهامش صافي ربح قدره 32%.

وتمضي الشركة بخطى ثابتة نحو مستقبل واعد، خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى ارتفاع أسعار توصيل الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تعديل أسعار المصروفات الحكومية، فضلًا عن التوسع بقاعدة العملاء في المناطق السكنية التي تحظى بمقومات نمو واعدة، وذلك إلى جانب الجهود التي تبذلها الإدارة على صعيد تنفيذ استراتيجية تنويع مصادر الإيرادات وترشيد التكاليف.

قطاع الطاقة والأنشطة المرتبطة بها | شركة "كهربا"

شهدت إيرادات شركة "كهربا" نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك على خلفية نمو أنشطة توزيع الكهرباء والتي شهدت نموًا سنويًا بنسبة 40%. وسجل كل من هامش مجمل الربح وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 17% و19%، متأثرًا بارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، على خلفية ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. وسجل صافي الربح 2.93 كليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2025.

وتتطلع الشركة إلى المضي قدمًا في خططها التوسعية من خلال الاستثمار في محطة المحولات الثانية في منطقة العاشر من رمضان، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المنطقة التي تشهد نموًا متزايدًا على صعيد الأنشطة الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الإدارة استكشاف فرص الاستحواذ الاستراتيجية المحتملة في منطقة العاشر من رمضان وغيرها من المناطق التي تحظى بمقومات نمو واعدة.

قطاع النفط والغاز

بلغت إيرادات شركة "امتياز حقل الغاز بمنطقة حقل شمال سيناء البحري" 31.2 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك على خلفية ارتفاع الطاقة الإنتاجية بعد إعادة فتح الآبار القديمة التي تم إغلاقها وتشغيل بئرين جديدتين بنهاية عام 2024. وقد نجحت الشركة في الحفاظ على معدلات الربحية عند مستويات قوية، حيث بلغ كلٍ من هامش مجمل الربح وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 54% و82% على التوالي خلال النصف الأول من عام 2025. وبلغ صافي الربح 15.3 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مصحوبًا بنمو هامش صافي الربح إلى 49%.

وتتطلع الشركة إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2025 مدعومة باستقرار معدلات حجم الإنتاج بفضل الآبار التي بدأت الإنتاج مؤخرًا، بالإضافة إلى جهود الارتقاء بالكفاءة التشغيلية. علاوة على ذلك، سوف تواصل الشركة الاستفادة من تمديد اتفاقية الامتياز لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى الحصول على امتياز حقل الفيروز الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي، وهو ما يعزز استدامة عملياتها التشغيلية، وترشيد التكاليف، وإمكانات هائلة لتحقيق الأرباح، بالإضافة إلى إتمام عمليات التطوير منخفضة التكاليف.

قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والقطاعات المتنوعة الأخرى

بلغت إيرادات القطاعات المتنوعة الأخرى 96.7 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025 ، مدفوعة بمجموعة من العوامل، وعلى رأسها عملية بيع شيلد غاز، والتخارج من استثمارات أخرى في إطار عمليات إعادة هيكلة الأصول بهدف تبسيط المركز المالي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة لتعزيز محفظة استثماراتها. وسجلت شركة "المهندس للتأمين" زيادة سنوية في صافي الربح بنسبة 20.5% خلال النصف الأول من عام 2025، وهو ما يعكس المقومات الواعدة التي يحظى بها قطاع التأمين في مصر. كما حققت شركة "بدايتي" نموًا سنويًا في صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة بنسبة 42% ليصل إلى 41.9 مليون جنيه مصري، وهو ما يعكس النمو المتواصل الذي يحظى به ذلك القطاع الواعد على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.

واستشرافًا للمستقبل، تتطلع الإدارة إلى مواصلة تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتطورات عملية بيع شركة الدلتا للتأمين، والتي ستساهم في دفع استراتيجية عملية تدوير رأس مال الشركة القابضة المصرية الكويتية وتقليل مخاطر الإيرادات المقومة بالجنيه المصري، بالإضافة إلى التقدم الذي تحرزه شركة "نايل وود" على صعيد الوصول للمراحل النهائية لبدء العمليات التجارية خلال الربع الأخير من عام 2025، بعد إنتاج أول ألواح الـ "MDF" في يونيو الماضي، بالإضافة إلى التوسع في عمليات الشركة بالسعودية لتوزيع الغاز الطبيعي.

للاطلاع على تقرير النتائج المالية بالكامل والحصول على نسخة إلكترونية من القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: ir.ekholding.com

-انتهى-

#بياناتشركات

بعض المخاطر والشكوك.