• يجمع الحدث العالي أكثر من 100 جنسية في أبوظبي لرسم ملامح مستقبل قطاع النقل

أبوظبي - أعلنت قطارات الاتحاد المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات عن الحضور الوزاري، و أبرز المتحدثين والمشاركين من أكثر من 100 جنسية في المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية (جلوبال ريل 2025)، الذي سيعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبدعم ومتابعة من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، في مركز أدنيك أبوظبي.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي خاص بالنسخة الثانية من الحدث العالمي الأكبر من نوعه في المنطقة والذي تستضيفه قطارات الاتحاد، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، وشركة "دي إم جي إيفينس" الشركة المنظمة للحدث.

تحدث في المؤتمر سعادة الشيخ ناصر القاسمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل، في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وأحمد المساوى الهاشمي رئيس اللجنة التنفيذية للمعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية (جلوبال ريل) 2025، والرئيس التنفيذي لشركة حفيت للقطارات، والمهندسة خلود المزروعي، مدير إدارة المشاريع الخاصة في شركة قطارات الاتحاد، وسلمان أبو حمزة، نائب رئيس شركة دي إم جي إيفنتس (dmg events).

وسيجمع الحدث العالمي والذي سيقام تحت شعار "قيادة مستقبل النقل وتعزيز الترابط العالمي"، نخبة من قادة ورواد النقل العالمي والمختصين من كافة الاختصاصات في هذا المجال لتعزيز التعاون والابتكار في النقل والعمليات اللوجستية ووالبنية التحتية بين مختلف دول العالم، حيث من المتوقع أن يستضيف أكثر من 20,000 زائر دولي من 100 جنسية على مدار ثلاثة أيام تزخر بجلسات حوار استراتيجي، وعروض المشاريع، وتبادل الخبرات التقنية.

وسيمتد معرض هذا العام على أربع قاعات بمشاركة أكثر من 200 شركة وعلامة تجارية عارضة تمثل 14 قطاعًا مختلفًا، بدءًا من البنية التحتية والمركبات المتحركة، وصولاً إلى الابتكار الرقمي، والتمويل، والتنقل الذكي. كما تشارك أكثر من 70 شركة في المعرض لأول مرة، إلى جانب أكثر من 11 مشغل وطني للسكك الحديدية، من بينهم شركة قطارات الاتحاد، وشركة حفيت للقطارات، وشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، والسكك الحديدية الوطنية الكورية، وشركة السكك الحديدية الهندية، وشركة شرق اليابان للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للسكك الحديدية في تشاد، وشركة السكك الحديدية في أفغانستان، ومؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، وشركة رينفي، وشركة كيوليس، ويعكس هذا التنوع النمو الاستثنائي والمكانة الدولية التي حققها الحدث العالمي في نسخته الثانية. علاوة على ذلك، سيجمع "جلوبال ريل 2025" شركات يبلغ إجمالي إيراداتها السنوية أكثر من 140 مليار دولار، مما يؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه هذا الحدث في قطاع النقل العالمي.

ومع توقع وصول حركة التنقل والمسافرين العالمية إلى 9.5 مليار مسافر بحلول نهاية عام 2025، يقدم "جلوبال ريل 2025" فرصة مثالية لإطلاق حوار عالمي حول مستقبل التنقل وتعزيز التعاون، ودعم تحول قطاع النقل. وستجسد نسخة هذا العام منصة هامة تهدف إلى تعزيز الحوار العالمي بشأن تسريع حلول النقل متعدد الوسائط، وإبرام شراكات مجزية في مجال البنية التحتية، ورسم ملامح مستقبل النقل المستدام.

وستضم نسخة العام 2025 أكثر من 200 متحدث دولي، وأكثر من 20 وفد وزاري وكبار القادة من القطاعين العام والخاص. وتضم قائمة المشاركين في الحدث نخبة من الوزراء بينهم معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن دولة الإمارات، معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي.كما تشمل قائمة الحضور الوزاري معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، ومعالي الدكتورة نورة محمد خالد المشعان، وزيرة الأشغال العامة في الكويت، و معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات في البحرين، ومعالي الدكتور نضال القطامين، وزير النقل في المملكة الأردنية الهاشمية.

كما يتضمن الحضور الوزاري، معالي فيليب تابارو، وزير النقل في فرنسا، ومعالي فريد بياموكاما، وزير الدولة للأشغال والنقل في جمهورية أوغندا، ومعالي دافيت خوداتيان، وزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية في جمهورية أرمينيا، ومعالي لزيز كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزباكستان، ومعالي فاطمة غوكوني ودي، وزيرة النقل والطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية في تشاد، ومعالي محمد حنيف عباسي، وزير السكك الحديدية في جمهورية باكستان الإسلامية، ومعالي ديفيس شيرشير وزير الطرق والنقل في كينيا، ومعالي ماميد أك ماميدوف، وزير السكك الحديدية في جمهورية تركمانستان، ومعالي لي سونغ هاي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للسكك الحديدية الوطنية الكورية، وسعادة محمد خان تشاكييف، المدير العام لوكالة النقل والاتصالات التابعة لمجلس الوزراء في جمهورية تركمانستان، وسعادة سيزر أهيدو ماركو، وكيل وزارة النقل، في جنوب السودان، وسعادة مولوي

محمد إسحاق صاحب زاده، نائب وزير السكك الحديدية في وزارة الأشغال العامة، في أفغانستان، وسعادة أرمين سيمونيان، نائب وزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية في جمهورية أرمينيا.

وسيشارك في الحدث العالمي نخبة من المتحدثين من شركات رائدة في مجال النقل والبنية التحتية، بما فيها "إيكوم"، و مجموعة أسياد، و"ألستوم"، و"بيانات"و مجموعة "دي بي إي سي أو"، ومجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، وشركة جاكوبس، وشركة هيتاشي للسكك الحديدية، و"شركة كاف الإسبانية"، و"كيوليس"، وشركة "ام تي ار"، وشركة الخطوط الحديدية السعودية "سار"، و"إس بي إس ترانزيت"، و"سيمنز موبيليتي"، و"مجموعة سكودا"، و"تالغو"، وغيرها من الشركات الرائدة في قطاع النقل العالمي.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ ناصر القاسمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل، في وزارة الطاقة والبنية التحتية:" تعكس استضافة "جلوبال ريل 2025" المكانة الاستراتيجية للدولة كمركز عالمي للخدمات اللوجستية والنقل، وتجسد رؤيتها في بناء منظومة متطورة ومستدامة. وسيشكل الحدث منصة مهمة لاستعراض الإنجازات الوطنية في تطوير البنية التحتية، ومناقشة قضايا محورية تشمل الاستدامة، والتكامل متعدد الوسائط، والنقل الصديق للبيئة، والذكاء الاصطناعي، وأحدث الممارسات في الأمن والسلامة، بما يعزز موقع الإمارات في طليعة الابتكار العالمي".

ومن جانبه قال أحمد المساوى الهاشمي، رئيس اللجنة التنفيذية لـ "جلوبال ريل" والرئيس التنفيذي لشركة حفيت للقطارات، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي: "نفخر باستضافة النسخة الثانية من هذا الحدث العالمي وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخة الافتتاحية العام الماضي، بفضل دعم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومتابعة سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد. ويجسد "جلوبال ريل 2025" طموحاتنا الكبيرة والتي تتجاوز حدود دولة الإمارات، لتصل إلى قطاع النقل على المستوى العالمي، إذ سيوفر الحدث منصةً فعالة تسلط الضوء على ريادة دولة الإمارات في تعزيز حلول التنقل الذكي، ودعم جهود العمل المناخي، وترسيخ المرونة الاقتصادية من خلال قطاع السكك الحديدية الذي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في تشكيل مستقبل أكثر استدامة وترابط".

وبدوره، قال سلمان أبو حمزة، نائب رئيس شركة دي إم جي إيفنتس (dmg events): "لقد أصبح المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية المنصة المرجعية لمجتمع قطاع النقل والتنقل العالمي، ففي غضون نسختين فقط شهد الحدث العالمي نمواً لافتاً من حيث المساحة والجهات العارضة والمشاركين من رواد القطاع وصناع القرار والممثلين الوزاريين والرؤساء التنفيذيين، والمبتكرين، والمستثمرين من مختلف دول العالم، ليجتمعوا معاً في العاصمة أبوظبي ويسهموا في تحقيق تأثيراً ملموساً في مشهد النقل العالمي. وفي هذا العام ومع أكثر من 200 جهة عارضة و20,000 زائر، وبرنامج ثري من المؤتمرات الاستراتيجية والتقنية التي تتضمن مبادرات جديدة، سيلعب "جلوبال ريل 2025" دوراً فاعلاً في تعزيز الشراكات والابتكارات التي تعنى برسم ملامح مستقبل القطاع. وبدورنا نفخر بتنظيم هذا الحدث الرائد بالتعاون مع قطارات الاتحاد، والشركاء الاستراتيجين من القطاع والجهات الحكومية"

المؤتمران الاستراتيجي والفني

يضم المعرض والمؤتمر العالمي"جلوبال ريل 2025" مؤتمراً استراتيجياً، وآخر فني يمتدان على مدار 3 أيام، يتخللهما جلسات نقاشية ودراسات حالة، وحوارات جانبية، ورؤى حصرية حول مشاريع النقل والبنية التحتية.

ويستضيف المؤتمر الاستراتيجي أكثر من 55 جلسة رفيعة المستوى توفر رؤى فريدة من الخبراء في مختلف المجالات، حيث تغطي تنفيذ مشروع القطار فائق السرعة، التمويل المستدام، السياسات والحوكمة، قابلية التشغيل البيني وتوحيد الشبكات، الذكاء الاصطناعي والأتمتة، وتخطيط مدن المستقبل.

وسيشارك في جلسات المؤتمر الفني خبراء ومختصين بارزين من مؤسسات بحثية ومراكز بحث وتطوير رائدة لمناقشة مواضيع هامة في الجانب الفني مثل الهندسة، والرقمنة، والمركبات المتحركة، وإدارة الأصول، والابتكار التشغيلي.

كما سيحتفي الحدث بالنسخة الثانية من جائزة "جلوبال ريل للابتكار"2025 وهي مبادرة رائدة تقدم منحة بقيمة مليون درهم إماراتي لتسريع الحلول التحولية في مجالات النقل والتنقل والخدمات اللوجستية. وقد استلمت الجائزة هذا العام 242 مشاركة، ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف عدد المشاركات في العام الماضي، الأمر الذي يعكس السمعة المتنامية للجائزة كبوابة لإطلاق الابتكارات في قطاع النقل والتنقل.

المعارض المتخصصة والتمثيل العالمي

سيضم المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية "جلوبال ريل 2025"، مجموعة واسعة من الأجنحة والمناطق المخصصة، والعروض الدولية، مما يوفر مستوى غير مسبوق من الفرص للتعاون العالمي .

وتضم أجنحة المعرض العالمي، أكثر من 9 أجنحة دولية لكل من المملكة المتحدة، وإسبانيا، وبولندا، والهند، والمملكة الأردنية الهاشمية، وألمانيا، والنمسا، وكوريا الجنوبية وقطر. كما يضم جناح المشاريع الدولية، حيث يتم استعراض مخططات رئيسية للبنية التحتية بمليارات الدولارات وفرص استثمارية من 8 دول تشمل أفغانستان،وتشاد، وكينيا،وجنوب السودان، وجمهورية أوغندا، وأوزباكستان،وتركمانستان، و باراغواي.

كما تشمل أجنحة المعرض جناح التمويل الذي يربط مطوري المشاريع، والشركات المصنعة للمعدات الأصلية، والممولين ويضم 8 بنوك ومؤسسات مالية تشمل بنك أبوظبي الأول، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وأويلر هيرمز (Euler Hermes)، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، بنك "كيه إف دبليو آي بِي إكس" (KFW IPEX-Bank)، و هيئة تمويل الصادرات البريطانية (UK Export Finance، الهيئة الوطنية النمساوية لضمان الصادرات( OeKB)، وبنك الإمارات دبي الوطني.

كما يضم الحدث العالمي منصة الابتكار، التي تسلط الضوء على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والجيل القادم من تقنيات النقل المستقبلية، من 25 شركة تشمل "نيفومو"، و" سبيس 42"، وآيرون بوكس" و"هيتاشي" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، و"سيمِت" وغيرها من الشركات. كما تسهم المنصة في إبراز دور الابتكار كقوة دافعة نحو تعزيز التنافسية والمرونة وتحقيق تحول إيجابي في قطاع النقل العالمي.

ولأول مرة، يستضيف الحدث العالمي فعالية "هاكاثون الشباب -جلوبال ريل 2025". بالتعاون مع الجامعات في جميع أنحاء الإمارات، لإشراك الطلاب في معالجة تحديات قطاع النقل تحت إشراف خبراء القطاع. كما سيتخلل الحدث إعلان رئيسي يُعنى بتعزيز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة قطاع النقل العالمي.

وسيواصل الحدث العالمي في نسخته الثانية "جلوبال ريل 2025" ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في ابتكار حلول النقل وتطوير البنية التحتية، مستكملاً مسيرة التقدم الذي حققته قطارات الاتحاد في تنفيذ وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، والتي تعد من مشاريع السكك الحديدية الرائدة بالمنطقة. وكونه يمتاز بأثره البارز وطموحه العالمي، سيجمع الحدث نخبة صناع القرار من مختلف أنحاء العالم للمساهمة في تشكيل مستقبل التنقل. وسيتم الإعلان عن مزيد من تفاصيل البرنامج والمتحدثين قبل انعقاد الحدث.

وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين في الحدث مكتب أبوظبي للاستتثمار، وشركة أبوظبي للنقل، ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، إلى جانب " ألستوم"، وشركة خطيب و علمي، وشركة هيل إنترناشيونال، كرعاة مشاركين للمؤتمر الاستراتجي، وشركة "جاكوبس" كراع مشارك للمؤتمر الفني، وغيرهم من الرعاة بما فيهم بنك الإمارات دبي الوطني، و" يونايتد ترانس"، و شركة " دينتونس"، وبنك أبوظبي الأول كراع للتمويل والاستثمار. كما حظي الحدث العالمي بدعم الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، كجهة داعمة للسكك الحديدية، و ومركز أدنيك أبوظبي كشريك للموقع، و شركة ماكنزي وشركاه كشريك معرفة، ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض كشريك ثقافي.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: www.grtiec.com.

