القاهرة: حصل بنك البركة - مصر على جائزة "المؤسسة المالية الإسلامية الأكثر تأثيراً لعام 2025" من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهو تقدير بارز يعكس دوره الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد تسلم الجائزة الأستاذ أحمد عطية، رئيس إدارة المؤسسات المالية – بنك البركة مصر من الدكتور خالد خلف الله، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ((ICD، وذلك خلال حفل جوائز منتدى القطاع الخاص (PSF 2025)، الذي عقد ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالعاصمة الجزائرية.

ويجسد هذا التكريم بوضوح مكانة بنك البركة - مصر كمؤسسة رائدة في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تلبي احتياجات شريحة واسعة من العملاء من الأفراد والشركات على حد سواء. ومن اللافت أن البنك نجح في توسيع شبكة مراسليه لتشمل أكثر من 130 دولة حول العالم، مما يعزز قدراته في دعم تمويل التجارة الخارجية بشكل مستدام.

كذلك جاءت الجائزة لتعكس النمو الملحوظ في محفظة التمويلات المباشرة وغير المباشرة الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتفاني البنك في تقديم حلول تمويلية مبتكرة وسريعة ومن أبرزهم برنامج ازدهار والتمويل الطبي، حيث تجاوزت قيمة هذه المحفظة 220 مليون دولار أمريكي خلال ثلاث سنوات فقط. ولا يتوقف التوسع عند هذا الحد، إذ يمثل هذا التكريم محطة مهمة في مسيرة البنك نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويعكس التزامه الراسخ بتقديم حلول مالية متخصصة تُبنى على فهم دقيق لاحتياجات هذا القطاع الحيوي، الذي نجح البنك من خلاله في توفير الدعم الأمثل لـ 930 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا في كافة المجالات المعززة للاقتصاد الوطني.

ومن هذا المنطلق، يؤمن البنك بأن تمكين رواد الأعمال ركيزة للتنمية الاقتصادية واستثمار في مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة ويواصل تطوير برامج تمويل مبتكرة تسهم في إطلاق طاقات هذا القطاع، وتفتح أمامه آفاقاً جديدة للنمو والتوسع. ولا يقتصر دعم بنك البركة مصر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على البرامج الجديدة فحسب، بل يأتي هذا التوجه امتدادًا لاستراتيجية متكاملة يتبعها البنك منذ سنوات، ترتكز على توفير حلول تمويلية مرنة تغطي مختلف احتياجات هذا القطاع.

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