أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت بريسايت، الشركة العالمية الرائدة في مجال تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، عن مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال" الذي يُقام بين 13 و17 أكتوبر 2025، ومعرض "إكسباند نورث ستار" الذي يُقام بين 12 و15 أكتوبر 2025 في دبي.

ستُركّز بريسايت من خلال مشاركتها في الحدثين على إبراز التطبيقات الواقعية لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة تحت شعار "الذكاء التطبيقي اليوم"، مبرزةً الدور المحوري لحلولها في تحقيق أثر ملموس على مستوى المجتمعات والأعمال عبر القطاعات والحدود.

بريسايت في "جيتكس جلوبال 2025"

ستشارك بريسايت من خلال جناحها في القاعة 6 في منطقة G42 بمركز دبي التجاري العالمي، كما ستعرض نماذج مختارة في جناح G42 للحكومة في القاعة 18.

سيتمكن الزوار من استكشاف مجموعة من حلول الذكاء الاصطناعي التحويلية، من بينها منصة بريسايت للشرطة الذكية AI-Policing Suite، ومنصّة LifeSaver للاستجابة للطوارئ في مجال السلامة العامة، ومنصة بريسايت فيتروفيان Vitruvian للذكاء الاصطناعي الوكيل (agentic AI)، بالإضافة إلى بريسايت نيوز بلس NewsPulse، المساعد الإخباري الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

ستقدم بريسايت أيضاً حلاً جديداً خلال معرض "جيتكس جلوبال"، وهو حل بريسايت للمدن الذكية IntelliCity.

حل بريسايت للمدن الذكية IntelliCity هي محفظة من الجيل القادم من حلول المدن الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مصممة لمساعدة الحكومات والبلديات على الانتقال من العمليات المجزأة والتفاعلية إلى إدارة حضرية موحدة وتنبؤية ومستقلة.

كما ستُسلّط بريسايت الضوء على شركة "إيه آي كيو" AIQ، وهو المشروع المشترك مع أدنوك الذي حصل في وقت سابق من هذا العام بعقد قيمته 340 مليون دولار أمريكي لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيلي في عمليات النفط والغاز.

سيشارك توماس برامودهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، في البرنامج الخاص للدول المتمكنة بالذكاء الاصطناعي يوم الثلاثاء 14 أكتوبر، ضمن جلسة حوارية تجمع نخبة من قادة القطاع حول العالم. كما سيشارك في جلسة نقاشية خاصة لتسليط الضوء على كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في إحداث تحوّل جذري في مختلف القطاعات.

كما سيشهد الأسبوع أيضًا تسليط الضوء على الدفعة الأولى من برنامج بريسايت لتسريع نمو الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تضم شركات ناشئة في قطاعات النمو السريع مثل الطاقة والتنقّل والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية، حيث ستعرض هذه الشركات حلولها المبتكرة في جناح بريسايت، بما يعكس التزام الشركة بتسريع تطوير حلول الذكاء الاصطناعي الرائدة عالميًا ودفع عجلة التحوّل الصناعي.

بريسايت في "إكسباند نورث ستار 2025" – ميناء دبي

تعود بريسايت هذا العام كراعٍ رسمي لتسريع الذكاء الاصطناعي في معرض "إكسباند نورث ستار"، تأكيدًا على التزامها بدعم الابتكار في مراحله المبكرة. ستركز الشركة في جناحها رقم H8-B110 على برنامج بريسايت لتسريع نمو الشركات الناشئة وصندوق الابتكار المشترك "بريسايت-شروق I" بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، والمخصّص لدعم الجيل القادم من ابتكارات الذكاء الاصطناعي حول العالم.

ستُشكّل مشاركة بريسايت في "إكسباند نورث ستار" المرحلة الختامية لرحلة تسريع نمو الشركات الناشئة ضمن البرنامج، حيث ستُبرز كيف ساهمت الشركة في دعم كل فريق من مرحلة التدريب وصولاً إلى الإدارة، من خلال تطوير المنتجات، وتأمين فرص تجريبية، والاستعداد للتوسّع التجاري. كما ستُتيح الفعالية للشركات الناشئة الحاضرة في "إكسباند نورث ستار" فرصة لتقييم البرنامج.

وخلال "جيتكس" و "إكسباند نورث ستار"، ستكشف بريسايت عن أحدث ابتكاراتها "بريسايت بيرسونا" Presight Persona، وهو نموذج رقمي متقدّم مدعوم بالذكاء الاصطناعي، صُمم للتفاعل مع زوّار المعرض بصورة آنية، ويتميّز باستجابة بشرية الطابع ضمن واجهة رقمية متكاملة. ويعتمد بريسايت بيرسونا على نماذج الذكاء الاصطناعي المطوّرة داخليًا في الشركة، وسيُتاح للزوار تجربته مباشرة طوال فترة المعرضين.

من خلال حضورها القوي في "جيتكس جلوبال" و"إكسباند نورث ستار" لسنة 2025، ستُبرز بريسايت كيف يُسهم الذكاء التطبيقي في دفع مسيرة التحوّل الرقمي على مستوى العالم، بدءًا من تعزيز المبادرات الوطنية واسعة النطاق وصولًا إلى تمكين الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدةً دورها كقوّة محركة للابتكار والنموّ المستدام على المدى الطويل.

نبذة عن بريسايت

بريسايت هي شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تمتلك معظم أسهمها شركة "جي 42" ومقرّها أبوظبي. تعدّ بريسايت شركة رائدة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة؛ حيث تجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع، وعلى كل نطاق، لإيجاد فرص الأعمال وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. بفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز والمعزّزة بمنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات الواعية، لصنع السياسات وتأسيس مجتمعات أكثر أمانًا وصحةً وسعادةً واستدامةً. من خلال مجموعتها الفريدة من المنتجات والحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعمل بريسايت اليوم على جلب الذكاء الاصطناعي التطبيقي إلى القطاعين الخاص والعام لتسريع تنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق الطموحات في مجال الذكاء الاصطناعي.

