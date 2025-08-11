الإماراتيون في صدارة القائمة بـ15 قائدًا، يليهم 14 سعوديًا، ثم 9 بريطانيين.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يواصل قطاع السياحة والسفر في الشرق الأوسط ترسيخ مكانته بين الوجهات العالمية الأكثر ديناميكية، مدفوعًا باستثمارات قياسية ورؤى حكومية طموحة. وفي هذا الإطار، جاءت قائمة أقوى قادة السياحة والسفر في المنطقة لعام 2025 لتجسّد هذا الزخم، مسلّطة الضوء على 101 شخصية قيادية تدير أبرز المشاريع في مجالات الضيافة، والوجهات السياحية، وسلاسل الفنادق، والمطارات، وشركات الطيران، وخدمات السفر، والمبادرات السياحية المبتكرة.

وقد أعدّت فوربس الشرق الأوسط التصنيف، بعد تقييم قادة القطاعين العام والخاص استنادًا إلى حجم أعمال شركاتهم، بما يشمل الإيرادات، وقيم الأصول، وعدد الفنادق والغرف، وأعداد الزوار. كما اعتمد التقييم على مدى خبراتهم المهنية، وإنجازاتهم، وتأثيرهم العام على المشهد السياحي في المنطقة. ويشمل التصنيف القادة المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يتصدر الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات ومجموعة الإمارات، التصنيف للعام الرابع على التوالي. وارتفعت إيرادات المجموعة 6% خلال العام المالي 2024/ 2025، لتبلغ 39.6 مليار دولار، بينما بلغت قيمة أصولها 49.7 مليار دولار. وحلّ في المركز الثاني فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، يليه في المركز الثالث بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية.

ويمثل القادة المُصنفون ضمن قائمة العام 10 دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تتصدر الإمارات التصنيف بـ49 قائدًا مقيمًا على أرضها، تليها السعودية بـ24، ثم مصر بـ7، وسلطنة عُمان بـ5. كذلك ظهرت الأردن والمغرب عبر 4 مشاركات لكل منهما، ثم قطر والبحرين بـ3 مشاركات لكل منهما، والكويت وتونس بمشاركة واحدة فقط لكل منهما، عبر الخطوط الجوية الكويتية، والديوان الوطني التونسي للسياحة. أما على صعيد الجنسيات، فيبرز 15 إماراتيًا، و14 سعوديًا، و9 بريطانيين، لتشكل 3 جنسيات النسبة الأكبر من القائمة.

فيما يسهم قادة السياحة في مختلف أنحاء المنطقة، في تدشين مرحلة جديدة من الإنجازات التاريخية. ففي يونيو/ حزيران 2025، قاد بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس، الشركة نحو إنجاز غير مسبوق، بطرح عام أولي في السوق الرئيسية لتداول السعودية، بلغت قيمته 1.1 مليار دولار، لتصبح بذلك أول شركة طيران مدرجة في تداول السعودية. وفي أبريل/ نيسان 2024، أطلق فرناندو إروا، الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للترفيه "ريال مدريد ورلد" وهو أول منتزه ترفيهي في العالم باسم نادي ريال مدريد. أما في مايو/ أيار 2025، فكشف محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال، عن تطوير عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس بأبوظبي، ليعد الأول من نوعه في المنطقة والسابع عالميًا. وفي المغرب، أشرفت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على إنشاء أول بنك للمشاريع السياحية في المغرب يضم أكثر من 200 مشروع جاهز للاستثمار.

أقوى 10 قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط لعام 2025

1- الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

الشركة: طيران الإمارات ومجموعة الإمارات

الجنسية: إماراتي

مكان الإقامة: الإمارات

2- فهد حميد الدين

الرئيس التنفيذي

الشركة: الهيئة السعودية للسياحة

الجنسية: سعودي

مكان الإقامة: السعودية

3- بدر محمد المير

الرئيس التنفيذي للمجموعة

الشركة: مجموعة الخطوط الجوية القطرية

الجنسية: قطري

مكان الإقامة: قطر

4- صالح محمد الجزيري

مدير عام السياحة

الشركة: دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي

الجنسية: إماراتي

مكان الإقامة: الإمارات

5- فاطمة الزهراء عمور

رئيسة مجلس الإدارة

الشركة: المكتب الوطني المغربي للسياحة،

الشركة المغربية للهندسة السياحية

الجنسية: مغربية

مكان الإقامة: المغرب

6- رائد بن حسن الإدريسي

الرئيس التنفيذي

الشركة: مطارات القابضة

الجنسية: سعودي

مكان الإقامة: السعودية

7- هشام القاسم

الرئيس التنفيذي للمجموعة

الشركة: مجموعة وصل

الجنسية: إماراتي

مكان الإقامة: الإمارات

8- حميد مطر الظاهري

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة

الشركة: مجموعة أدنيك

الجنسية: إماراتي

مكان الإقامة: الإمارات

9- محمد عبدالله الزعابي

الرئيس التنفيذي للمجموعة

الشركة: ميرال

الجنسية: إماراتي

مكان الإقامة: الإمارات

10- بول غريفيث

الرئيس التنفيذي

الشركة: مطارات دبي

الجنسية: بريطاني

مكان الإقامة: الإمارات

نبذة عن فوربس الشرق الأوسط:

تصدر فوربس الشرق الأوسط وفق ترخيص من علامة Forbes التجارية العالمية كإصدار خاص في العالم العربي، وتسعى لتعزيز صحافة الأعمال. تغطي منصاتنا عبر الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الأخبار العاجلة حول مواضيع تشمل: الأثرياء والشركات والاستثمارات، والتكنولوجيا والاقتصاد وريادة الأعمال، والقيادة وأسلوب الحياة الفاخر. كما تضم مجلتنا الشهرية مقابلات حصرية مع القادة الأكثر تأثيرًا وابتكارًا في الشرق الأوسط، وتنشر باللغتين الإنجليزية والعربية. وتتيح نسخًا رقمية للقراء الإقليميين والعالميين عبر موقعنا الإلكتروني.

سعت علامة فوربس الشرق الأوسط إلى وجود علامة Forbes الصحفية في جميع أنحاء العالم العربي، من خلال إجراء بحوثها الشاملة والخاصة بها لنشر قوائمها وفق منهجيات دقيقة. ويجذب محتواها قادة الأعمال والمستثمرين، وجمهورًا واسعًا من المديرين التنفيذيين الطموحين والمؤثرين.

