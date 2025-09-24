دبي، الإمارات العربية المتحدة — بالتعاون بين الكلية الأمريكية لأمراض القلب (ACC) وجمعية القلب الإماراتية (ECS)، ينطلق مؤتمر الكلية الأمريكية لأمراض القلب – الشرق الأوسط 2025، بالتزامن مع المؤتمر السادس عشر لجمعية الإمارات لأمراض القلب، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر المقبل في إمارة دبي. ويُعد هذا الملتقى منصة رائدة تجمع نخبة من أبرز الخبراء وأهل الاختصاص في مجال طب القلب والأوعية الدموية على مستوى العالم وأطباء المنطقة لمناقشة أحدث التوجهات العالمية، واستعراض الاستراتيجيات العلاجية والوقائية المبنية على الأدلة العلمية، بهدف تعزيز سبل الوقاية من أمراض القلب وتحسين طرق علاجها.

وتُمثل أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة في العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكشفت الدراسة الأخيرة التي نفذّها مشروع "عبء المرض العالمي للأمراض" (Global Burden of Disease) البحثي أنّ هذه المنطقة تسجّل واحدًا من أعلى معدلات الإصابة والوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية على مستوى العالم، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة المتواصلة في العوامل التي يمكن التحكّم بها والتي تساهم في خطر حدوث الأمراض.

وفي هذا السياق، قالت جويرية العلي، زميلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب (FACC)، حائزة على درجة بكالوريوس الطب والجراحة، والرئيسة المشاركة للمؤتمر: "يعدّ انعقاد مؤتمر الكلية الأمريكية لأمراض القلب في الشرق الأوسط بالتزامن مع المؤتمر السادس عشر لجمعية القلب الإماراتية حدثاً بالغ الأهمية يتخطى كونه مجرد تجمع علمي. إذ يشكل هذا المؤتمر منصة استراتيجية لتبادل الخبرات العالمية ومشاركة الرؤى الإقليمية، في إطار حوار ثري يُسهم في رسم ملامح مستقبل صحة القلب والأوعية الدموية، ليس لمجتمعاتنا فحسب، بل للعالم بأسره".

سيحظى المشاركون في المؤتمر بفرصة للانخراط في نقاشات معمّقة مع نخبة من كبار الأساتذة والخبراء العالميين والإقليميين، حول موضوعات محورية تمتد من قصور القلب وآليات معالجته إلى الوقاية كأساس لصحة القلب المستدامة. كما ستشهد الجلسات العامة نقاشًا يتناول أبرز التحديات التي تواجه أخصائيي القلب والأوعية الدموية، من خلال محاور رئيسية تشمل:

الذكاء الاصطناعي لمعالجة أمراض القلب: إعادة تشكيل منظومة رعاية أمراض القلب والأوعية باستخدام التقنيات الذكية

العوائق والحلول: استراتيجيات مبتكرة لتحقيق المساواة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في مجال القلب والأوعية الدموية

إدارة الوزن والسمنة: ركيزة أساسية لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية في الشرق الأوسط

عبء أمراض القلب والأوعية الدموية في المنطقة: معالجة عوامل الخطر من جذورها لتحقيق أثر وقائي طويل الأمد.

هذا وسيتمكّن المشاركون من الاستفادة من أفضل الممارسات المحلية وتبادل أحدث المعارف العلمية عبر عروض الملخصات البحثية والحالات السريرية. كما سيتضمن البرنامج فعالية ACC FIT Jeopardy، وهي مسابقة علمية تنافسية شيّقة بين الأطباء المتدرّبين، تعكس روح التحدي والتعلّم التفاعلي.

ومن جهته، قال الدكتور وائل إيه. جابر، طبيب، زميل الكلية الأمريكية لأمراض القلب (FACC)، والرئيس المشارك للمؤتمر: "أدعو كل مشارك إلى أن يرى في نفسه سفيرًا للعلم والمعرفة، يحمل معه إلى مؤسسته ما يكتسبه هنا من ممارسات قائمة على الأدلة، وتقنيات مبتكرة، وروابط تعاون مثمرة، لكي يُسهم في الارتقاء بطب رعاية القلب والأوعية الدموية على امتداد المنطقة، ويترك بصمة أوسع تمتد إلى ما هو أبعد من حدودها".

تُعتبر جمعية القلب الإماراتية (ECS) منظمة غير ربحية رائدة تضم نخبة من أطباء القلب في دولة الإمارات العربية المتحدة، ممن يعملون تحت مظلة جمعية الإمارات الطبية. وتركّز الجمعية جهودها على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية من خلال التعليم المستمر، ودعم البحث العلمي، وتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية للمرضى. كما تضطلع الجمعية بدور محوري من خلال تعزيز وعي المجتمع بأهمية تبني أنماط حياة صحية، وتزوّد المتخصصين في الرعاية الصحية بإرشادات علاجية قائمة على الأدلة العلمية، لتمكينهم من تزويد مرضاهم برعاية متكاملة وعالية الجودة وفعّالة.

