من المتوقع أن تكون الدورة الأكبر حتى الآن، حيث سيستضيف معرض إنترسك السعودية أكثر من 370 عارضاً من قطاعات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق، مع حضور قياسي متوقع يبلغ 27,000 زائر.

الرياض، المملكة العربية السعودية: تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود - وزير الداخلية – حفظه الله، وبإشراف المديرية العامة للدفاع المدني يقام معرض إنترسك السعودية بدورته السابعة خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2025.

حيث يعود المعرض الذي تنظمه شركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات بترخيص من شركة ميسي فرانكفورت، إلى مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. وتُعد دورة هذا العام الأكبر حتى الآن، بمشاركة أكثر من 370 عارضاً، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد زواره 27,000 زائر.

يركز معرض إنترسك السعودية 2025 بشكل خاص على احتياجات السوق السعودية، ويجمع بين نخبة من أبرز المبدعين العالميين وقادة الحكومات ورواد القطاع لتعزيز المرونة الوطنية، وتمكين النمو والازدهار في المستقبل.

وبهذه المناسبة قال بلال البرماوي الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات (الشركة المنظمة للمعرض):

"يوفر معرض إنترسك السعودية في دورته السابعة منصة مثالية لقادة المشاريع العملاقة ومسؤولي البنى التحتية الحيوية وصناع القرار في القطاع الخاص للالتقاء وبناء شراكات موثوقة ودفع عجلة التقدم في قطاعات السلامة والأمن والحماية من الحرائق".

ويضم معرض إنترسك السعودية هذا العام فعاليات معتمدة من قبل مؤسسة التطوير المهني المستمر.

وتعود قمة مستقبل الأمن المدعومة من الجمعية الدولية للأمن الصناعي – فرع الظهران لتجمع خبراء عالميين لاستكشاف التوجهات الرئيسية التي تُشكل مستقبل السلامة العامة والمرونة الوطنية.

تُعقد القمة بالشراكة مع الجمعية الدولية للأمن الصناعي – فرع الظهران، وتغطي مواضيع متنوعة، بدءاً من نظم المراقبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والعمل الشُرطي التنبؤي، وصولاً إلى حماية الفعاليات الكبرى وأمن البنى التحتية الحيوية. كما ستقدم القمة رؤىً معمقة عن التحديات والحلول التي ترسم ملامح مستقبل المشهد الأمني في المملكة وخارجها.

من جانبه قال المهندس عبدالله الشمالي (رئيس الجمعية الدولية للأمن الصناعي بالظهران): "مع تسارع التنمية الوطنية في المملكة العربية السعودية، يُكثّف القطاعان العام والخاص استثماراتهما في نظم المراقبة المتقدمة، والدفاع السيبراني، وحماية البنى التحتية الحيوية، حيث توفر قمة مستقبل الأمن في إنترسك السعودية منصةً مثالية لاستكشاف التقنيات والشراكات والسياسات التي تُعيد صياغة الأمن الإقليمي".

كما تعود أيضاً قمة التكنولوجيا والحماية من الحرائق، التي ستستكشف مستقبل الاستجابة للحرائق والطوارئ مع رواد عالميين في طليعة الابتكار.

وتغطي القمة محاور متنوعة تشمل مكافحة الحرائق في المدن الذكية، وعمليات الإنقاذ في الأبراج العالية، والاستجابة لحوادث المواد الخطرة، والتعاون الإقليمي في حالات الكوارث، بما يوفّر للمتخصصين في السلامة من الحرائق الأدوات والخبرات اللازمة لمواجهة التحديات الفريدة التي تفرضها البيئات الحضرية المتطورة في المملكة. كما تشمل المواضيع الرئيسية التي ستُناقش في القمة: استثمار المواهب: بناء الكفاءات الوطنية في مجال الحماية من الحرائق، والسلامة على نطاق واسع: حماية المشاريع العملاقة خلال الفعاليات الكبرى في المملكة.

وفي هذا السياق قالت ريهام صديق، مدير إدارة معرض إنترسك السعودية لدى ميسي فرانكفورت ميدل إيست (الشركة المرخصة):

"يوفر معرض إنترسك السعودية من خلال مشاريع عملاقة مثل نيوم والبحر الأحمر العالمي، والقطب الشمالي بالرياض والقدية، فرصاً للوصول إلى واحدة من أسرع الأسواق نمواً في العالم، حيث يتيح المعرض للعارضين إمكانية التواصل مع أكثر من 27 ألف مشترٍ يبحثون عن حلول تعالج التحديات الرئيسية المتعلقة بالحرائق والسلامة والأمن، بينما تقدم جلسات المحتوى لدينا أحدث رؤى السوق وأفضل وأحدث الإجراءات المتبعة".

نبذة عن معرض إنترسك السعودية:

معرض إنترسك السعودية، المرخّص من شركة ميسي فرانكفورت جي إم بي أتش، الفعالية العالمية الرائدة في مجال خدمات الطوارئ والأمن والسلامة ينطلق في الفترة الممتدة من 29 سبتمبر ولغاية 1 أكتوبر 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. وستكون هذه الدورة

السابعة من المعرض الأبرز المتخصص في قطاعات السلامة والأمن والإطفاء في المملكة.

عن شركة العربية الأولى

تعد شركة العربية الأولى للمعارض التجارية والمؤتمرات من الشركات الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية. يقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها مكاتب إقليمية في الأردن ومن المقرر أن توسع عملياتها في المزيد من البلدان على المستوى الإقليمي. تنظم شركة العربية الأولى أفضل المعارض والمؤتمرات التجارية الدولية التي توفر فرصاً لا مثيل لها للتواصل والأعمال التجارية للشركات التي تتطلع إلى التميز والنمو داخل المملكة. وبالإضافة الى إقامة المعارض التجارية المتخصصة عالية الجودة والمعارض الخاصة وفعاليات الشركات والمؤتمرات وإدارة الفعاليات والمهرجانات، توفر شركة العربية الأولى أيضاً فرص تسويق وحلول إقامة المعارض لعملائها الكرام. كما أنها شركة تنظيم الفعاليات الوحيدة في المملكة العربية السعودية التي تتمتع بعضوية في المنظمات الدولية مثل IAEE وICCA وMPI PCMA وSISO وUFI.

