أعلن صندوق العمل "تمكين" عن تنظيم جناح مملكة البحرين في معرض "جيتكس جلوبال" للعام 2025 الذي يعد أحد أكبر الفعاليات الدولية المختصة في مختلف مجالات التقنية، ويقام في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة 13-17 أكتوبر 2025.

ويضم جناح مملكة البحرين 14 مؤسسة بحرينية ناشئة وصغيرة ومتوسطة في مختلف مجالات تقنية المعلومات والاتصالات إلى جانب مجلس التنمية الاقتصادية وARRAY للابتكارات.

وتعد المشاركة في معرض "جيتكس" العالمي فرصة للمؤسسات البحرينية لعرض مشاريعهم أمام رواد المعرض من مختلف أنحاء العالم الأمر الذي يسهم في توسيع قاعدة عملائها، والتواصل مع شركاء ومستثمرين محتملين للتوسع والنمو والدخول لأسواق جديدة، وتبادل الخبرات مع مختصين عالميين، وبالتالي تعزيز فرصها في استدامة أعمالها وتطورها وزيادة إنتاجيتها ومساهمتها الإيجابية في الاقتصاد الوطني، ورفع قدرتها على خلق المزيد من فرص العمل للكفاءات البحرينية.

وشهدت مشاركة المؤسسات البحرينية في نسخة العام الماضي نجاحًا كبيرًا حيث حظي جناح مملكة البحرين بإقبال كبير من مختلف رواد المعرض، كما تم توقيع 7 اتفاقيات بين المؤسسات البحرينية المشاركة مع عدد من الشركات الإقليمية والعالمية.

ويأتي دعم "تمكين" للمؤسسات البحرينية المشاركة في معرض جيتكس 2025 تماشيًا مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2025 والتي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

